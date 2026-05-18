Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Мельников

Они перестают расти после определенной длины: роковая ошибка в уходе, которая ломает кончики

Моя семья » Красота и стиль

Миф о том, что частое подравнивание кончиков ускоряет работу волосяных фолликулов, остается одним из самых стойких в индустрии красоты. На практике график визитов к парикмахеру определяется не желанием ускорить рост, а физическими свойствами полотна волос и выбранной формой прически.

Девушка с секущиемся концами волос
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с секущиемся концами волос

Почему стрижка не влияет на скорость роста

Биологический цикл жизни волоса программируется генетически и протекает в коже головы, поэтому механическое укорачивание стержня на концах никак не воздействует на корень. Однако визуальное замедление роста часто связано с разрушением структуры на нижнем уровне. Когда концы расслаиваются, волос начинает обламываться быстрее, чем прибавляется новая длина, что создает иллюзию остановки процесса.

"Многие принимают ломкость за отсутствие роста, хотя проблема кроется в истончении защитного слоя кутикулы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Дарья Никитина.

Для тех, кто стремится сохранить каждый сантиметр, оптимальной тактикой будет микротримминг. Это метод, при котором мастер убирает не более пяти миллиметров полотна, предотвращая дальнейшее расщепление стержня. Регулярный японский уход за волосами и своевременный срез позволяют избежать ситуации, когда парикмахеру приходится состригать десять сантиметров вместо одного из-за запущенного состояния кончиков.

Периодичность обновления для разных типов волос

Текстура волос напрямую диктует частоту посещения салона. Тонкие пряди лишены плотного внутреннего каркаса, поэтому они быстрее изнашиваются под воздействием трения об одежду и термических укладок. Чтобы прическа сохраняла плотность среза, обладательницам тонких волос рекомендуется обновлять контуры каждые полтора или два месяца. Это помогает поддерживать прикорневой объем, который исчезает при истончении нижней части полотна.

Тип волос Рекомендуемый интервал
Прямые и тонкие 6–8 недель
Вьющиеся и пористые 8–12 недель
Жесткие и густые 12–15 недель

Кудрявые волосы имеют спиралевидную структуру, из-за которой естественные защитные компоненты кожи головы распределяются по длине медленнее. Это делает локоны склонными к сухости, но их форма позволяет дольше скрывать неровности среза. Для пористых волос критическим сигналом становится потеря четкости завитка и появление пушистости, что обычно происходит через три месяца после стрижки.

График коррекции коротких и длинных стрижек

Короткие геометрические формы требуют безупречной точности линий. Когда волосы отрастают даже на полтора сантиметра, центр тяжести стрижки смещается, и укладка перестает держать заданный силуэт. Пикси, гарсон и классическое каре с ровным срезом нуждаются в профессиональной корректировке каждые четыре или пять недель. В противном случае образ теряет архитектурную строгость и выглядит неопрятно.

"Длинные локоны при правильном домашнем режиме могут выглядеть достойно до четырех месяцев, если не использовать агрессивные методы стайлинга", — отметила специально для Pravda.Ru Алина Чернова.

Сложные многослойные стрижки на среднюю длину, такие как шегги или каскад, более лояльны к отрастанию. За счет разной длины прядей переход от салонной формы к естественному состоянию происходит плавно. Тем не менее, специалисты советуют не превышать порог в двенадцать недель, чтобы избежать спутывания волос из-за поврежденных кончиков.

Как продлить эффект салонного ухода

Состояние среза после визита к мастеру можно сохранить дольше, если минимизировать факторы физического разрушения. Использование шелковых наволочек и отказ от металлических заколок снижают механическое трение. Критически важно соблюдать осторожность при нанесении интенсивных средств. Некоторые опасные домашние маски на основе спирта или агрессивных масел могут высушить кутикулу, спровоцировав преждевременное расслоение кончиков.

"Для поддержания эластичности полотна между визитами в салон важно использовать несмываемые защитные кремы", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ирина Воронцова.

Если вы заметили признаки белых точек на концах волос, это означает, что структура уже разрушена. В такой ситуации никакие косметические составы не смогут склеить чешуйки навсегда. Единственным верным решением будет запись к парикмахеру для обновления среза, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение стержня вверх по длине.

Ответы на популярные вопросы о стрижке волос

Помогают ли горячие ножницы от секущихся концов?

Данная процедура запечатывает край среза, предотвращая потерю влаги из стержня на более долгий срок по сравнению с обычным инструментом, но эффект зависит от последующего температурного режима укладок.

Нужно ли стричь волосы по фазам луны?

Научных доказательств связи лунных циклов с биологической активностью волосяных луковиц не существует. Эффективность стрижки зависит исключительно от мастерства парикмахера и состояния здоровья организма.

Можно ли самой подрезать кончики?

Бытовые ножницы имеют недостаточно острую заточку, что приводит к замятию волоса при срезе. Это провоцирует еще более быстрое расслоение структуры, поэтому лучше доверить процедуру профессионалу.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, профессиональный эксперт по составам Алина Чернова, специалист по домашнему уходу Ирина Воронцова
Автор Алексей Мельников
Алексей Мельников — колорист по волосам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами советы экспертов
Новости Все >
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
Зрителя тонко обманули: Шэрон Стоун раскрыла секрет легендарного "Основного инстинкта"
Пожар на лунной базе станет смертельной ловушкой — NASA наконец проверит эту деталь
Астраханское солнце ещё не палит, а счета за коммуналку уже палящие — тарифы взлетят, и это не предел
Очереди на монтаж уже выросли: что нужно знать перед покупкой кондиционера этим летом
Наркологи бьют тревогу: даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелой зависимости
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Последние материалы
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Шуба домашнего любимца превращает дом в ковёр — три породы, от которых не спасут даже топовые пылесосы
Яростный крик сорвался с петровских мачт: тайный смысл "Полундра" шокирует даже матросов
Побег из мегаполиса: лучшие бюджетные маршруты для летнего отдыха, которые выбирают новосибирцы
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Экономическое эхо СССР докатилось до наших дней: советские рубли умножат и выплатят
Они перестают расти после определенной длины: роковая ошибка в уходе, которая ломает кончики
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.