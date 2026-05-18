Яна Климова

Утяжеляет ноги и дешевит: какая массивная обувь навсегда покинула тренды к лету 2026

Гардероб 2026 года требует радикального пересмотра привычек. Обувь, которая долгое время считалась базовой, внезапно перешла в категорию эстетических ошибок. Чтобы сохранить актуальность образа, важно вовремя идентифицировать модели, создающие ненужный визуальный шум и упрощающие внешний вид.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мягкие балетки с бантами

Плоские тапочки с круглым носом, напоминающие пуанты, окончательно утратили статус стильного дополнения. В современных реалиях такая обувь выглядит излишне инфантильно. Она лишает силуэт четкости, делая походку визуально тяжелой из-за отсутствия структурной подошвы.

Вместо них лидирующие позиции заняли кожаные балетки с акцентным квадратным или вытянутым мысом. Геометрия в дизайне придает повседневному наряду необходимую строгость.

Массивные кроссовки

Эпоха огромных гипертрофированных подошв официально завершена. Такие модели перегружают пропорции тела, создавая эффект "клоунской стопы". В 2026 году мода взяла курс на ретро-силуэты и аккуратные линии, которые не спорят с одеждой.

Минималистичные кожаные кеды и тонкие спортивные модели гораздо эффективнее вписываются в стиль спортшик. Они позволяют сочетать спортивную эстетику даже с классическими брючными костюмами.

Устаревшая модель Актуальная замена
Уродливые кроссовки Ретро-кеды на тонкой подошве
Тракторная подошва Тонкая или анатомическая подошва

Лоферы на тракторной подошве

Грубая подошва с глубоким протектором долго удерживала позиции, но теперь она кажется слишком агрессивной. Подобная обувь плохо гармонирует с актуальными трендами на женственность и утонченность. Дизайнеры предлагают вернуться к истокам: гладкая кожа, замша и интеллигентный каблук.

Такие перемены позволяют легче интегрировать лоферы в гардероб, где преобладает стиль тихая роскошь. Лаконичность стала главным критерием выбора обуви для офиса и городских прогулок.

"Современная обувь должна подчеркивать легкость движения, а не сковывать его массивными деталями", — отметила специально для Pravda.Ru дизайнер одежды Малышева Ксения.

Традиционные лодочки на шпильке

Классика подверглась ревизии. Тонкая высокая шпилька в сочетании с круглым носом теперь воспринимается как возрастной элемент. Современная элегантность базируется на комфорте, поэтому на смену экстремальной высоте пришли устойчивые каблуки киттен-хилл.

Трендовая остроносая обувь стала отличным партнером для денима. Она вытягивает силуэт, сохраняя при этом удобство, необходимое для динамичного ритма жизни.

Экстремально высокая платформа

Громоздкие платформы нарушают естественную геометрию тела и выглядят инородно в большинстве повседневных образов. Исключение составляют лишь массивные клогги, которые стали неожиданным хитом уличной моды, но и они требуют специфического стайлинга.

Вместо искусственного увеличения роста стоит обратить внимание на естественные формы. Женские сабо с умеренной подошвой обеспечат нужный комфорт без вреда для общего стиля.

"Выбор в пользу естественных пропорций — это не просто мода, а отражение заботы о собственном комфорте", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о смене обувных трендов

Почему кроссовки на большой подошве больше не в моде?

Они перестали отвечать современному запросу на минимализм и легкость. Мода 2026 года стремится к упрощению и функциональности.

С чем носить балетки с острым носом?

Такая модель идеально дополняет прямые джинсы, юбки миди и укороченные брюки, визуально удлиняя ноги.

Актуальны ли белые кроссовки в этом сезоне?

Да, если они имеют лаконичный ретро-дизайн без лишних накладных элементов и светоотражающих вставок.

Экспертная проверка: дизайнер одежды Малышева Ксения, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето стиль обувь весна красота гардероб
