Инна Серова

Забудьте про скучный классический френч: этот безумный майский дизайн ногтей взорвет ленты соцсетей

Летнее настроение в нейл-дизайне часто диктует сочные решения. Арбузный френч объединяет классическую технику и свежую эстетику, создавая яркий акцент, который идеально подходит для теплых дней и отпускного сезона.

Длинные ухоженные ногти с арбузным френчем

Такой дизайн позволяет уйти от привычных белых кончиков в сторону динамичных градиентов и ягодных оттенков. Он выглядит актуально как на длинных, так и на средних ногтях, освежая привычный образ.

Основа и техника исполнения

Арбузный френч базируется на сочетании розового центра и зеленого свободного края. В отличие от строгих линий классики, здесь приветствуется мягкая растушевка. Техника аура-градиента в центре пластины имитирует сочную мякоть плода, создавая эффект глубины.

Тренды текущего сезона заставляют выбирать омолаживающий маникюр, где яркость сбалансирована спокойной подложкой. Использование полупрозрачных базовых покрытий помогает избежать перегруженности образа, сохраняя легкость дизайна.

"Этот дизайн объединяет сразу несколько трендов: градиентную технику и микро-френч, что делает его универсальным для разной длины", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Необходимые материалы

Для создания правильного эффекта потребуется несколько оттенков зеленого. Это позволит создать объемную "корку" на кончиках. Тонкая кисть для прорисовки линий и спонж для градиента являются ключевыми инструментами в данном процессе.

Элемент дизайна Рекомендуемый цвет
Центральный акцент Клубнично-розовый или арбузный красный
Основная линия френча Насыщенный травяной зеленый
Дополнительный контур Светло-зеленый или лаймовый

Пошаговый алгоритм работы

Процесс начинается с подготовки ногтевой пластины и нанесения нежной основы. Небольшая капля красного лака распределяется спонжем в центре каждого ногтя. Это создает мягкое пятно, имитирующее градиент, который часто называют денежный маникюр 2026 из-за статусности исполнения.

Далее на свободный край наносится темный зеленый цвет. Поверх него тонкой линией добавляется более светлый оттенок. Такая многослойность скрывает возможные неровности свободного края и придает дизайну законченный вид. Финальным штрихом становится нанесение глянцевого финиша.

"Использование двух оттенков зеленого на кончиках создает визуальный объем, превращая привычный французский маникюр в современное искусство", — отметил специально для Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Стойкость и сохранение внешнего вида

Чтобы сложный дизайн радовал до трех недель, важно помнить о процессах стабилизации материалов. Сразу после процедуры покрытие остается чувствительным к внешним факторам и перепадам температур. Красивый стойкий лак требует бережного отношения в первые часы.

Регулярное использование масла для кутикулы и защита рук во время выполнения домашних дел помогут сохранить глянец. Особенно это касается дизайнов с градиентами, где любая царапина на финишном слое может исказить визуальный эффект мягкого перехода цветов.

"Для сохранения яркости летнего дизайна выбирайте топы с UV-фильтрами, которые препятствуют выгоранию пигмента на солнце", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы об арбузном френче

Подойдет ли этот дизайн для коротких ногтей?

Да, в таком случае лучше делать линию френча максимально тонкой, чтобы визуально не укорачивать ногтевую пластину и сохранить изящество.

Можно ли использовать матовый топ?

Матовый финиш сделает дизайн более приглушенным и бархатистым, что также является интересным стилистическим решением, хотя глянец лучше передает сочность темы.

Нужно ли рисовать арбузные косточки?

Это опционально. Для создания минималистичного образа лучше оставить чистый градиент, а для более детального референса можно добавить несколько черных точек.

Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по трендам Анна Морозова
Автор Инна Серова
Инна Серова — нейл-эксперт с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за ногтями, покрытия и безопасность процедур.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
