Вера Ермакова

Их теперь носят даже с деловыми костюмами: этот неожиданный аксессуар вернулся в моду в 2026 году

Аксессуары из натуральных волокон пальмы окончательно закрепились в городском пространстве. В сезоне весна-лето 2026 сумки из рафии стали ключевым элементом эстетики тихой роскоши, предлагая альтернативу тяжелой коже и синтетическим материалам в гардеробах женщин старше 30 лет.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рафия в городской среде

Традиционно плетеные изделия ассоциировались исключительно с прибрежным отдыхом. Однако современные подиумы демонстрируют иную картину: сумки из рафии интегрируются в строгие офисные сеты и минималистичные городские образы. Это позволяет добавить текстурности простому наряду, не нарушая общую гармонию стиля.

Новая волна интереса к натуральным фактурам вытесняет привычные кожаные тоуты. Как и старая добрая сетка бабушки, рафия ценится за свою визуальную легкость. Аксессуар гармонично дополняет белые костюмы-тройки и шелковые вещи, создавая расслабленный, но статусный вид.

"Сумка из рафии сегодня — это не про пляж, а про умение сочетать грубую природную фактуру с изысканными тканями типа шелка или кашемира", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Физические свойства и практичность

Материал получают из листьев пальмы Raphia farinifera. В отличие от соломы, волокна рафии обладают природной эластичностью и прочностью. Они не ломаются при сгибании и не боятся попадания влаги, что делает такие сумки долговечными спутниками в ежедневных делах. Вес изделия минимален, что критически важно при выборе вместительных моделей для ноутбука или документов.

Для создания долговечного образа важно обращать внимание на качество плетения. Плохо обработанные края могут испортить одежду из деликатных тканей. Правильно подобранный аксессуар помогает избежать ситуации, когда вещи-предатели в гардеробе обесценивают внешний вид из-за неряшливых деталей или дешевой фурнитуры.

Характеристика Преимущество рафии
Материал Натуральное пальмовое волокно
Износостойкость Устойчивость к разрывам и влаге
Палитра Песочный, бежевый, черный графит

Дизайнерские решения и бренды

Шведский бренд Toteme в 2026 году сделал рафию своей визитной карточкой. Дизайнеры марки отошли от мягких форм, предложив жесткие каркасные сумки, которые держат геометрию. Это решение позволило материалу выглядеть по-настоящему дорого. Аналогичные приемы используют Celine и Luisa Spagnoli, дополняя плетение кожаными вставками и качественным металлом.

Цветовые решения сезона 2026 остаются консервативными. В моде натуральный цвет высушенного волокна и глубокий черный. Эти оттенки позволяют аксессуару служить несколько сезонов подряд. Иногда к образу стоит добавить цепочки для очков в золоте, чтобы подчеркнуть теплоту песочных тонов сумки.

"Выбирая плетеную сумку для города, ищите модели с четким силуэтом — это сразу переводит аксессуар из разряда отпускных в категорию премиальных", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Правила сочетания в гардеробе

Для создания актуального образа в 2026 году сумку из рафии рекомендуют носить с монохромными нарядами. Белый тотал-лук — беспроигрышная база. Контраст между гладкой тканью классических брюк и шероховатой поверхностью сумки создает необходимую визуальную глубину. Тем, кто предпочитает более дерзкие варианты, подойдет сочетание с кожей.

Летний гардероб в этом году богат на необычные решения. Например, шелковые шорты, ставшие паролем в мир высшей моды, идеально работают в паре с объемным тоутом из пальмовых листьев. Такой комплект выглядит расслабленно, но сохраняет элегантность, необходимую для городской среды и встреч в кафе.

Важно помнить, что общая эстетика образа строится не только на сумке. Здоровье волос и кожи играет решающую роль в восприятии стиля. Регулярный уход за кожей головы и корнями волос обеспечит тот самый лоск, который необходим для завершения образа в духе тихой роскоши. А в качестве обуви можно рассмотреть кроссовки на танкетке для длительных прогулок.

Ответы на популярные вопросы о сумках из рафии

С чем сочетать плетеную сумку в офисе?

Лучшим дополнением станет льняной жакет, строгие брюки палаццо и лаконичные лоферы. Избегайте слишком пестрых принтов, чтобы не превратить деловой образ в пляжный.

Как очистить изделие от загрязнений?

Для чистки достаточно использовать мягкую ткань, слегка смоченную в мыльном растворе. Сильно тереть волокна не рекомендуется, чтобы не ворсились.

Экспертная проверка: эксперт по трендам красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
