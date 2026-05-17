Ирина Воронцова

Морщины станут глубже, а кожа — сухой: использование каких текстур намертво старит лицо

Лифтинг-макияж представляет собой систему визуальной коррекции возрастных изменений, позволяющую вернуть лицу четкость линий и здоровое сияние. С помощью игры света и тени можно нивелировать провисание тканей и глубину морщин, создавая эффект естественной подтяжки без радикального вмешательства.

Нанесения кремовых румян по восходящей линии к вискам

Необходимый набор косметических средств

Для качественного результата требуется база, заполняющая неровности рельефа. Силиконовые компоненты в составе праймера выравнивают поверхность, предотвращая скатывание декоративных продуктов в складки. Важно выбирать легкие текстуры, которые не перегружают кожу, сохраняя ее подвижность и естественный вид.

Тональное средство должно обладать пластичностью мусса и сатиновым финишем. Плотные матовые продукты подчеркивают сухость и делают лицо безжизненным. Жидкие консилеры и кремовые румяна персиковых оттенков помогают скрыть пигментацию и создать живой румянец, характерный для молодого возраста.

"При выборе косметики для зрелой кожи первостепенное значение имеет отражающая способность частиц. Сатиновый блеск визуально размывает границы морщин", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Подготовка поверхности и правила увлажнения

Результат работы визажиста напрямую зависит от состояния эпидермиса. Ороговевшие клетки мешают ровному распределению пигмента, поэтому регулярное мягкое очищение становится обязательным этапом. Использование сывороток с гиалуроновой кислотой перед нанесением косметики позволяет удерживать влагу внутри, расправляя мелкую сетку морщин.

Важно помнить, что сухая кожа поглощает влагу из тонального крема, оставляя на поверхности лишь сухой порошок пигмента. Это приводит к эффекту маски. Правильная подготовка кожи к макияжу включает использование некомедогенных масел и легких флюидов, создающих защитный барьер.

Пошаговое руководство по созданию образа

Нанесение тонального средства рекомендуется выполнять влажным спонжем вбивающими движениями. Это обеспечивает максимально тонкое покрытие. Для маскировки носогубных складок и темных кругов используется консилер, который распределяется от центра к периферии. Важно избегать излишков продукта в зонах с активной мимикой.

Основной секрет подтяжки заключается в направлении всех линий вверх. Бронзер наносится выше скуловой впадины, а тушь распределяется по направлению к вискам. Такая техника нанесения туши позволяет визуально открыть взгляд и приподнять внешние уголки глаз.

"В лифтинг-макияже мы работаем над созданием новых векторов. Все штрихи должны стремиться к линии роста волос, преодолевая земное притяжение", — отметила специально для Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Коррекция в зависимости от типа лица

Для круглого лица основной задачей является структурирование. Затемнение висков и зоны под челюстью помогает сузить овал. При квадратной форме акцент смещается на смягчение углов подбородка и лба с помощью тщательной растушевки бронзера. Овальное лицо требует минимального вмешательства для сохранения гармонии.

Форма лица Основная задача коррекции
Круг Визуальное удлинение и создание рельефа скул
Квадрат Смягчение массивной челюсти и углов лба
Сердце Балансировка широкого лба и узкого подбородка

Работа с бровями требует деликатности. Вместо плотного карандаша лучше применять технику пудрового напыления или аккуратную штриховку маркером. Это позволяет получить естественные брови без эффекта татуировки, который часто прибавляет возраст.

Типичные ошибки антивозрастного грима

Наиболее распространенным промахом считается использование матовых помад темной гаммы. Они подчеркивают кисетные морщины и уменьшают объем губ. Вместо этого рекомендуется применять сияющие текстуры, которые делают улыбку мягче и визуально моложе.

Также опасно злоупотребление пудрой. Плотный слой сухого вещества превращает лицо в пергамент. Стоит выбирать рассыпчатые транспарентные варианты и наносить их только на Т-зону. Понимание геометрии линий позволит избежать эффекта усталого лица даже при использовании бюджетных косметических средств.

"Исключение холодных серых подтонов в контуринге — залог успеха. Они создают вид нездоровой тени вместо благородной лепки лица", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru врач-косметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о лифтинг-макияже

Можно ли использовать шиммер на веках?

Крупные блестки подчеркивают текстуру кожи и морщины. Для возрастного макияжа лучше подходят сатиновые тени с мягким деликатным переливом.

Какой оттенок помады омолаживает?

Наиболее выигрышно смотрятся натуральные розовые, персиковые и бежево-коралловые тона с легким влажным блеском.

Как скрыть нависшее веко?

Рекомендуется затемнять складку века матовыми тенями натуральной гаммы, растушевывая их по направлению к кончику брови.

Экспертная проверка: эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, визажист Анастасия Коршунова, врач-косметолог Илья Руднев
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
