Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Превращают в провинциалку: от каких 6 популярных летних вещей нужно немедленно очистить шкаф

Моя семья » Красота и стиль

Летний гардероб 2026 года требует системного пересмотра. Привычные джинсовые шорты и аксессуары из ракушек теряют актуальность, уступая место технологичным материалам и лаконичным формам. Разбираемся, какие вещи стоит оставить в прошлом, чтобы сохранить визуальную свежесть образа в жаркий сезон.

Девушка снимает старые джинсовые шорты
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка снимает старые джинсовые шорты

Прощание с джинсовыми шортами

Короткие джинсовые шорты с необработанным краем, долгое время считавшиеся базой, в 2026 году официально перешли в категорию антитрендов. Плотный деним плохо справляется с терморегуляцией и часто выглядит избыточно в городской среде. На замену приходят свободные шорты из тафты — материала, который отлично держит форму и обеспечивает циркуляцию воздуха.

Такой выбор обусловлен общим трендом на интеллектуальный комфорт. Вместо сдавливающих тело конструкций дизайнеры предлагают свободные силуэты, которые подчеркивают хрупкость фигуры за счет объема ткани, а не за счет ее отсутствия. Это касается и мужской моды, где льняной костюм вытесняет привычную джинсовую классику.

Смена силуэтов и материалов

Пышные юбки-пачки и модели "колокол" уходят в прошлое, уступая место баллонным фасонам и брюкам с защипами у талии. Важно понимать, что пастельные оттенки теперь работают в паре со сложным кроем, исключая излишнюю инфантильность. Основная задача новой одежды — создавать дистанцию между кожей и тканью.

Особое внимание стоит уделить обуви. Массивные пробки и танкетки выглядят тяжеловесно. В тренде 2026 года остаются изящные шлепанцы на ровной платформе и облегченные сандалии. Такой подход позволяет интегрировать кружевные шорты или сатиновые брюки в повседневные городские комплекты без потери статуса.

Трансформация оптики и украшений

Очки формы "кошачий глаз" сменились узкими овальными оправами. Массивность больше не является признаком стиля; на первый план выходит минимализм. Современные модные оправы становятся логичным продолжением лица, а не его центральным акцентом.

"Мы наблюдаем отказ от буквальных отпускных символов. Ракушки и морские звезды на шее в городе смотрятся неуместно, их заменили лаконичные металлические подвески", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для тех, кто ценит историю, актуальной альтернативой станут винтажные украшения. Бабушкины серьги или лаконичный жемчуг в сочетании со спортивной футболкой создают необходимый контраст, который выглядит намного дороже и уместнее, чем бижутерия из сувенирной лавки на пляже.

Купальники с мелким цветочным принтом в стиле ретро окончательно покинули списки актуальных вещей. Им на смену пришли монохромные модели или изделия с графичными вставками. Геометрия рисунка позволяет корректировать фигуру лучше, чем хаотичный орнамент, что делает образ более собранным и современным.

Внедрение ярких красок теперь происходит через чистые цвета: фуксию, глубокий синий или сочный травяной. Важно уметь грамотно внедрить яркие цвета, используя их в качестве основных блоков, а не мелких деталей. Это создает цельный визуальный поток и упрощает восприятие образа окружающими.

"Чистота линий и отсутствие лишнего декора — главный маркер гардероба в 2026 году. Мы убираем все, что визуально дробит силуэт или создает избыточный шум", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Сравнительная таблица актуальности

Убрать из гардероба Добавить в гардероб
Короткие джинсовые шорты Объемные шорты из тафты
Украшения из ракушек Лаконичные металлические цепи
Очки кошачий глаз Узкие овальные оправы
Винтажный цветочный принт Двухцветный колорблок

Ответы на популярные вопросы о летнем гардеробе

Почему тафта считается лучшим материалом для жары?

Она обладает уникальной способностью поддерживать форму без плотного прилегания к коже, что создает воздушную прослойку и способствует естественному охлаждению тела.

Стоит ли полностью отказываться от денима летом?

Нет, достаточно заменить плотные облегающие модели на расслабленные варианты из облегченного денима в светлых оттенках, которые не сковывают движения.

Какие аксессуары будут актуальны несколько сезонов?

Инвестируйте в минималистичные кожаные сумки среднего размера и качественную солнцезащитную оптику простых геометрических форм без лишнего декора.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по составым косметики Алина Чернова
Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль
Новости Все >
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Рекордный рост ОСАГО: новичкам выставляют счета свыше 25 тысяч рублей за полис ОСАГО
Депозиты против квартир: куда сейчас выгоднее вложить деньги и не потерять капитал
Потратили 7,5 миллиона евро и отпустили даром: звездный футболист объявил об уходе из московского клуба
Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики
Сейчас читают
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
Вдвое эффективнее бега: какое домашнее действие мгновенно запускает жиросжигание
Гемоглобин в норме, а сил нет: какой скрытый дефицит заставляет женщин весной засыпать на ходу
Забудьте о пахучих метках: это вещество поможет мягко очистить дом и не спровоцировать стресс у питомца
Вместо Бали и Таиланда: зачем лететь в Лаос и сколько стоят туры для россиян
Превращают в провинциалку: от каких 6 популярных летних вещей нужно немедленно очистить шкаф
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Неожиданное сочетание творога, риса и яблок: как приготовить запеканку, которая тает во рту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.