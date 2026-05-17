Вера Ермакова

Срочно выкиньте тонкие балетки: какая уродливая дачная обувь внезапно захватила улицы городов

Летний сезон 2026 года возвращает в городской гардероб грубые формы, которые раньше считались уместными лишь за городом. Массивные садовые клогги потеснили балетки, предложив женщинам устойчивость и новый уровень комфорта без потери эстетической актуальности в повседневной жизни.

От подиумов до городских улиц

Индустрия моды часто черпает вдохновение в утилитарных вещах. Появление клоггов в коллекциях Miu Miu ознаменовало переход от хрупких силуэтов к подчеркнутой маскулинности и объему. Эта тенденция стала логичным продолжением процесса, когда вещи из старых коллекций обретают вторую жизнь через переосмысление их назначения.

Сабо сегодня воспринимаются не как спецобувь, а как способ заземлить слишком легкий наряд. Массивный мыс и толстая подошва создают контраст с тонкими тканями, что делает образ более сложным и продуманным. В условиях города такая обувь обеспечивает защиту стопы и амортизацию при длительных перемещениях.

"Грубая обувь в сочетании с женственными элементами создает правильный визуальный баланс. Современная мода строится на противоречиях, где тяжелое соседствует с невесомым", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Материалы и функциональность моделей

Современные бренды предлагают варианты на любой бюджет и вкус. Дизайнеры используют как классическую кожу и дерево, так и высокотехнологичные полимеры. Выбор материала напрямую влияет на то, как обувь будет сидеть на ноге и насколько долговечной она окажется в условиях переменчивой летней погоды.

Материал Преимущества
Натуральная кожа Долговечность и статусность внешнего вида
Полимер EVA Максимальная легкость и простота в уходе
Замша Мягкость и комфорт при первом надевании

Важно учитывать, что качественные клогги должны иметь ортопедическую стельку. Это особенно актуально для женщин, которые ценят визуальную свежесть и легкость походки. Правильно подобранная пара не утяжеляет шаг, несмотря на свой громоздкий внешний вид.

С чем носить массивную обувь

Клогги идеально вписываются в концепцию неправильной обуви. Их можно смело сочетать с широкими брюками или длинными юбками, создавая расслабленный силуэт. Для тех, кто предпочитает классику, хорошим вариантом станут стильные джинсы прямого кроя, которые частично прикроют верхнюю часть обуви.

Летний зной диктует использование натуральных тканей. Сабо отлично смотрятся с льняными вещами и одеждой в пижамном стиле. О том, как домашний образ превратить в городской шик, часто спорят стилисты, но именно грубая обувь становится тем элементом, который лишает наряд избыточной мягкости.

"Мы наблюдаем отказ от узких форм. Широкая стопа в свободной обуви — это не только про тренды, но и про здоровье ног в летний период", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Почему комфорт стал важнее изящества

Популярность клоггов у аудитории старше 35 лет объясняется прагматизмом. В 2026 году мода окончательно сместила акцент с декоративности на функционал. Женщины выбирают вещи, которые не требуют жертв и позволяют активно двигаться в течение дня. Это касается не только обуви, но и общего подхода к формированию гардероба.

Отказ от каблуков и переход на массивную плоскую подошву символизирует уверенность. Такая обувь дает ощущение опоры, чего часто не хватает в динамичном ритме мегаполиса. Более того, эстетика естественности заставляет пересматривать и привычные бьюти-стандарты, убирая излишнюю вычурность в пользу простоты.

"Стиль сегодня определяется тем, насколько органично человек чувствует себя в одежде. Грубые сабо стали символом свободы от условностей", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о сабо

Можно ли носить клогги в офис?

Если в компании принят стиль бизнес-кэжуал, кожаные модели сдержанных оттенков будут вполне уместны. Стоит избегать ярких резиновых вариантов, которые больше подходят для отдыха.

С какими аксессуарами сочетать такую обувь?

К грубым формам подходят массивные сумки-шопперы или лаконичные рюкзаки из кожи. Излишне мелкие и изящные аксессуары могут потеряться на фоне такой пары.

Как ухаживать за клоггами из EVA?

Этот материал достаточно протирать влажной тканью с мыльным раствором. Он не боится влаги и быстро сохнет, что делает его идеальным для походов на пляж или прогулок в дождливую погоду.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
