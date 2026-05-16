Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Ледяной блонд на покой: 5 самых модных оттенков волос, которые будут носить летом 2026 года

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года вносит коррективы в палитру светлых оттенков. На смену агрессивному ледяному блонду приходят мягкие, теплые и многослойные решения. Современное окрашивание фокусируется на естественности и сохранении качества структуры волос после осветления.

Девушка с дорогим сливочно-жемчужным блондом
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с дорогим сливочно-жемчужным блондом

Эффект блонда выходного дня

Этот оттенок балансирует между солнечным золотом и сливочным кремом. Его главная особенность заключается в создании мягкого свечения, которое напоминает спокойное утро в загородном доме. Мастера используют технику деликатного поднятия базы, избегая экстремального выбеливания полотна.

Для достижения такого результата применяются красители с низким содержанием окислителя. Это позволяет сохранить здоровье волос и придать им кашемировую текстуру. Цвет выглядит дорогим и ухоженным, не требуя еженедельного обновления в салоне.

"Сливочно-золотистая гамма становится приоритетной, так как она визуально смягчает черты лица и делает образ более расслабленным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Блики в стиле девяностых

Тренд на натуральные акценты возвращает нас к эстетике сериала "Друзья". Техника подразумевает использование тональных красителей для создания естественных переливов. Вместо плотного порошкового осветления стилисты выбирают методы, которые оставляют больше "живых" теплых нюансов в массе волос.

Такой подход позволяет создать иллюзию густоты за счет игры света и тени. Пряди кажутся выгоревшими на солнце естественным путем, что идеально подходит для летних отпусков. Это избавляет от необходимости постоянно бороться с желтизной.

Пудровый жемчуг и матовый финиш

Жемчужный блонд в 2026 году лишен глянцевого блеска, он стремится к матовости и плотности. Это выбор для тех, кто предпочитает прохладные тона, но хочет избежать эффекта искусственных волос. Цвет напоминает поверхность натурального жемчуга с его припыленным серым отливом.

Этот вариант окрашивания часто требует специальной подготовки. Чтобы пигмент держался дольше, можно использовать проверенный японский метод очищения кожи головы. Правильный уход сохраняет матовую текстуру без образования нежелательного рыжего подтона.

"Матовый жемчуг отлично камуфлирует первую седину, смешивая ее с общим холодным фоном без резких переходов", — отметила специально для Pravda.Ru преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова.

Фольклорный мотивы и темные корни

Концепция "фольклорного" блонда легализует отросшие корни, делая их ключевым элементом стиля. Переход от натуральной базы к осветленным концам должен быть максимально размытым. Это отсылка к природному циклу роста волос, где каждый этап выглядит гармонично.

Особенность техники Результат
Градиентный переход Естественное рассеивание цвета
Работа с корнями Возможность редкого посещения мастера

Данная техника исключает агрессивный контраст. Она подчеркивает органичность образа, избавляя женщину от стресса из-за лишнего миллиметра темных волос у лба. Для поддержания эстетики важно следить за тем, чтобы поднять корни при укладке и сохранить воздушность прически.

Амбарный блонд как антидот холоду

Стилисты называют этот оттенок "деревенским блондом". Это песочный, чуть пыльный цвет, который ассоциируется с отдыхом на природе. В отличие от пляжного блонда, здесь нет резких белых прядей — весь тон приглушен и стремится к медово-бежевой гамме.

Для создания такого эффекта применяется 3D-тонирование. Это позволяет добиться многомерности даже на тонких волосах. Летом крайне важно использовать защитные средства, чтобы не допустить пересушивания осветленных участков на солнце.

"Такой блонд выглядит максимально естественно и не конфликтует с загаром, что делает его универсальным решением для отпускного сезона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о блонде

Почему платиновый блонд больше не актуален?

Мировая мода движется в сторону мягкости и экологичности. Ледяной блонд требует агрессивного химического воздействия и выглядит слишком искусственно в контексте современных трендов на здоровую текстуру.

Как часто нужно корректировать фольклорный блонд?

Благодаря плавному переходу между корнями и длиной, коррекцию можно проводить один раз в три-четыре месяца. Это значительно экономит бюджет и сохраняет качество волос.

Можно ли добиться песочного оттенка без порошка?

Да, если натуральная база достаточно светлая, мастера используют специальные линейки красителей, которые поднимают уровень тона без жесткого обесцвечивания, сохраняя липидный слой.

Читайте также

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами
Новости Все >
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Упрощение логистики для родителей возвращает спрос на отдых в Абхазии
Загадочное украшение: Вера Брежнева намекнула на перемены в личной жизни в Каннах
Непростые годы режиссёра: почему Данила Козловский отказался впадать в депрессию
Кабмин упростил доступ выпускников колледжей на рынок труда
Сейчас читают
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Корни, забирающие мужей, и дурманящий яд: почему на Руси никто не сажал эту белую ведьму у дома
Садоводство, цветоводство
Корни, забирающие мужей, и дурманящий яд: почему на Руси никто не сажал эту белую ведьму у дома
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Последние материалы
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Забудьте про ателье: 4 простых способа укоротить длинные шторы дома всего за 30 минут
Получите деньги, а не головную боль: как распознать опасный банкомат за пару секунд
Забудьте про йогуртницы: нежный кремовый йогурт дома всего из двух ингредиентов
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Море как парное молоко и никакого шума: безвизовый курорт вместо приевшегося Египта
Опасные крайности: почему избыток сна старит организм так же быстро, как и недосып
Не пустят даже в обычную баню: какую страшную правду скрывают татуировки якудза
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Масла в 2 раза меньше, а крем как пломбир: рецепт нежного и хрустящего Наполеона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.