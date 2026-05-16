Ледяной блонд на покой: 5 самых модных оттенков волос, которые будут носить летом 2026 года

Летний сезон 2026 года вносит коррективы в палитру светлых оттенков. На смену агрессивному ледяному блонду приходят мягкие, теплые и многослойные решения. Современное окрашивание фокусируется на естественности и сохранении качества структуры волос после осветления.

Девушка с дорогим сливочно-жемчужным блондом

Эффект блонда выходного дня

Этот оттенок балансирует между солнечным золотом и сливочным кремом. Его главная особенность заключается в создании мягкого свечения, которое напоминает спокойное утро в загородном доме. Мастера используют технику деликатного поднятия базы, избегая экстремального выбеливания полотна.

Для достижения такого результата применяются красители с низким содержанием окислителя. Это позволяет сохранить здоровье волос и придать им кашемировую текстуру. Цвет выглядит дорогим и ухоженным, не требуя еженедельного обновления в салоне.

"Сливочно-золотистая гамма становится приоритетной, так как она визуально смягчает черты лица и делает образ более расслабленным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Блики в стиле девяностых

Тренд на натуральные акценты возвращает нас к эстетике сериала "Друзья". Техника подразумевает использование тональных красителей для создания естественных переливов. Вместо плотного порошкового осветления стилисты выбирают методы, которые оставляют больше "живых" теплых нюансов в массе волос.

Такой подход позволяет создать иллюзию густоты за счет игры света и тени. Пряди кажутся выгоревшими на солнце естественным путем, что идеально подходит для летних отпусков. Это избавляет от необходимости постоянно бороться с желтизной.

Пудровый жемчуг и матовый финиш

Жемчужный блонд в 2026 году лишен глянцевого блеска, он стремится к матовости и плотности. Это выбор для тех, кто предпочитает прохладные тона, но хочет избежать эффекта искусственных волос. Цвет напоминает поверхность натурального жемчуга с его припыленным серым отливом.

Этот вариант окрашивания часто требует специальной подготовки. Чтобы пигмент держался дольше, можно использовать проверенный японский метод очищения кожи головы. Правильный уход сохраняет матовую текстуру без образования нежелательного рыжего подтона.

"Матовый жемчуг отлично камуфлирует первую седину, смешивая ее с общим холодным фоном без резких переходов", — отметила специально для Pravda.Ru преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова.

Фольклорный мотивы и темные корни

Концепция "фольклорного" блонда легализует отросшие корни, делая их ключевым элементом стиля. Переход от натуральной базы к осветленным концам должен быть максимально размытым. Это отсылка к природному циклу роста волос, где каждый этап выглядит гармонично.

Особенность техники Результат Градиентный переход Естественное рассеивание цвета Работа с корнями Возможность редкого посещения мастера

Данная техника исключает агрессивный контраст. Она подчеркивает органичность образа, избавляя женщину от стресса из-за лишнего миллиметра темных волос у лба. Для поддержания эстетики важно следить за тем, чтобы поднять корни при укладке и сохранить воздушность прически.

Амбарный блонд как антидот холоду

Стилисты называют этот оттенок "деревенским блондом". Это песочный, чуть пыльный цвет, который ассоциируется с отдыхом на природе. В отличие от пляжного блонда, здесь нет резких белых прядей — весь тон приглушен и стремится к медово-бежевой гамме.

Для создания такого эффекта применяется 3D-тонирование. Это позволяет добиться многомерности даже на тонких волосах. Летом крайне важно использовать защитные средства, чтобы не допустить пересушивания осветленных участков на солнце.

"Такой блонд выглядит максимально естественно и не конфликтует с загаром, что делает его универсальным решением для отпускного сезона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о блонде

Почему платиновый блонд больше не актуален?

Мировая мода движется в сторону мягкости и экологичности. Ледяной блонд требует агрессивного химического воздействия и выглядит слишком искусственно в контексте современных трендов на здоровую текстуру.

Как часто нужно корректировать фольклорный блонд?

Благодаря плавному переходу между корнями и длиной, коррекцию можно проводить один раз в три-четыре месяца. Это значительно экономит бюджет и сохраняет качество волос.

Можно ли добиться песочного оттенка без порошка?

Да, если натуральная база достаточно светлая, мастера используют специальные линейки красителей, которые поднимают уровень тона без жесткого обесцвечивания, сохраняя липидный слой.

