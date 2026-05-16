Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Пышные волосы без эффекта сосулек: как поднять корни феном на трое суток

Моя семья » Красота и стиль

Пышная укладка на брашинг часто опадает уже через пару часов после мытья головы, превращая прическу в унылые сосульки. Оказалось, что привычный лак только утяжеляет пряди. Секрет стойкого прикорневого объема на три дня кроется в правильной технике сушки и создании "микрорельефа" на корнях.

Азиатская девушка с длинными волосами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Азиатская девушка с длинными волосами

Подготовка кожи и первый защитный слой

Фундамент долговечной укладки закладывается на этапе очищения. Избыток себума — главный фактор, лишающий корни опоры. Чтобы продлить свежесть, необходимо использовать средства, устраняющие налет и остатки стайлинга. Эффективным методом считается периодическое применение пилингов, которые делают поверхность кожи более восприимчивой к прикорневым продуктам.

"Для достижения максимальной чистоты можно интегрировать в рутину бережное очищение, которое напоминает японский метод мытья головы специально для стимуляции роста", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составым косметики Алина Чернова.

После очищения важно нанести двухэтапную защиту. Первый слой — легкий спрей-вуаль по всей длине, второй — увлажняющий крем. Такой тандем предотвращает пересушивание кутикулы горячим воздухом. Пористая структура волос при нагреве теряет влагу, становясь хрупкой, а крем запечатывает чешуйки, сохраняя эластичность прядей без их утяжеления.

Формирование микрорельефа у корней

Гладкая поверхность волоса не способна удерживать вертикальное положение долгое время. Чтобы прическа не опадала, стержню волос у основания нужно придать легкую шероховатость. Для этой цели используются спреи для прикорневого объема, компоненты которых активируются при высоких температурах. Они создают невидимый каркас, поддерживающий массу волос.

Наносить средство следует по проборам на влажные корни. Основная работа выполняется скелетной расшеткой: пряди поднимаются строго перпендикулярно коже головы. Поток воздуха из фена должен быть направлен снизу вверх. Только после фиксации корневой зоны можно переходить к проработке основной длины с помощью мусса, который добавляет упругости.

Тип средства Функция для объема
Спрей для корней Создает жесткий каркас у основания
Мусс для длины Уплотняет структуру, сохраняя подвижность
Сухой спрей Абсорбирует жир и фиксирует форму

Часто причиной потери пышности становятся повседневные ошибки при уходе, когда слишком тяжелые кондиционеры наносятся близко к корням. Это лишает волосы естественной легкости еще до начала сушки.

Фиксация без эффекта склеивания

Традиционный лак в аэрозоле часто становится причиной фиаско. Его частицы склеивают волоски между собой, превращая их в тяжелые пряди, которые под собственным весом тянут укладку вниз. Вместо него стоит использовать сухой текстурирующий спрей. Этот продукт сочетает в себе свойства стайлинга и абсорбента, что критически важно для сохранения прически в течение нескольких дней.

"Сухие текстуризаторы позволяют прядям оставаться рассыпчатыми и живыми, при этом удерживая заданную форму даже после сна", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Распыление производится на расстоянии 20 сантиметров. После нанесения рекомендуется совершить несколько энергичных движений пальцами у корней, как бы взбивая массу волос. Это распределяет продукт равномерно и активирует его цепкость. Если волосы склонны к выгоранию или сухости, стоит учитывать и защиту волос от внешней среды во время длительных прогулок.

Инструменты и температурный режим

Техническое оснащение играет не меньшую роль, чем косметика. Мощность фена должна составлять не менее 1800 Вт, чтобы обеспечить интенсивный поток воздуха. Ключевой момент — использование горячего режима. Высокая температура необходима для фиксации химических полимеров, входящих в состав укладочных средств. Прохладный воздух используется только на финальном этапе для снятия статического электричества.

"Правильное направление потока воздуха и работа с насадкой-концентратором позволяют приподнять волосы у самого основания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Для визуального усиления эффекта пышности профессионалы иногда рекомендуют определенное окрашивание для густоты волос, где игра света и тени создает иллюзию объема. Однако даже без смены цвета волос предложенная схема из трех слоев средств обеспечит стойкий результат на 72 часа.

Ответы на популярные вопросы о стойком объеме

Почему объем пропадает после использования лака?

Лак содержит спирты и смолы, которые формируют жесткую пленку. Она слишком тяжела для тонких волос и склеивает их в блоки, лишая прическу воздушности и динамики.

Можно ли использовать сухой шампунь вместо текстуризатора?

Сухой шампунь хорошо убирает жир, но обладает меньшей фиксирующей силой. Текстуризатор лучше держит форму и создает необходимую для объема шершавость волос.

Как сохранить укладку во время сна?

Лучше всего использовать шелковую наволочку, которая минимизирует трение. Утром достаточно опустить голову вниз и слегка прочесать корни пальцами.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, парикмахер-технолог Алексей Мельников
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы волосы красота уход за волосами
Новости Все >
Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Минус повышающий коэффициент: за какие начисления в квитанциях теперь можно не платить
Клещи, бешенство и самовыгул: что обязаны сделать владельцы собак перед выездом на дачу
Конец эпохи печенья: что на самом деле удерживает сотрудников в компаниях
Майская погода готовит саду убийственную ночь — есть три способа спасти цветы и завязи без химии
Самарские родители замораживают генетический код — этот ресурс может спасти жизнь через десятилетия
Тверь в зоне поражения: первые жертвы клещевого боррелиоза — как не стать следующим
В Астрахани под водой происходит нечто странное — рыба мечется, а икра исчезает прямо на глазах
Сейчас читают
Вкуснее покупных йогуртов: как превратить обычную ряженку в воздушный мусс за 20 минут
Еда и рецепты
Вкуснее покупных йогуртов: как превратить обычную ряженку в воздушный мусс за 20 минут
Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС
Мир. Новости мира
Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС
Популярное
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми

Сорняки на дорожках — это рассадник вредителей. Есть способ очистить сад без ручной прополки и дорогой химии. Это сохранит питание овощам и сэкономит ваши силы в сезоне.

Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Последние материалы
Пышные волосы без эффекта сосулек: как поднять корни феном на трое суток
Обмануть не получится: как собаки вычисляют человеческий страх по неуловимому запаху в крови
Красная вода и галлюцинации выживших: тайная катастрофа, которую может повторить Черное море
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Чизкейк без духовки и горы посуды: как собрать культовый десерт в стакане за 10 минут
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Офисный планктон уходит в цеха: что заставляет менеджеров менять кресла на станки
Хватит сеять впустую: 5 зон на участке, где обычный газон гарантированно умрет
Где мои дети: француженка очнулась после комы и ищет семью, которую родила во сне
Крабик снова вышел из ванной: аксессуар из 90-х стал главным оружием летних укладок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.