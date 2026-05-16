Крабик снова вышел из ванной: аксессуар из 90-х стал главным оружием летних укладок

Забытый аксессуар из девяностых официально вернул себе статус главного инструмента для создания быстрых и эстетичных укладок. Сегодняшние тренды сместили фокус с чрезмерной аккуратности на естественный объем и мягкие линии, которые подчеркивают текстуру волос. Крабик перестал быть исключительно домашним предметом, превратившись в деталь образа в стиле тихой роскоши. В этом материале мы разберем четыре самых актуальных способа фиксации прядей, которые легко адаптировать под повседневный и деловой ритм города.

Прически с заколками-крабами

Французский твист с объемом

Классическая техника французского твиста в современной интерпретации лишилась строгости и лишнего лака. Основной акцент делается на создании воздуха в прическе, когда волосы не натягиваются плотно к голове, а сохраняют свою естественную подвижность. Крупный зажим надежно фиксирует скрученный жгут, позволяя кончикам волос слегка выбиваться сверху, что добавляет образу динамики.

Для создания такой укладки важно подготовить базу: нанести спрей для объема или использовать текстурирующую пудру на корнях. Если волосы слишком гладкие, они будут выскальзывать из пластиковых зубчиков, поэтому легкое матирование структуры пойдет на пользу. Такая прическа отлично дополняет базовую футболку и свободный жакет, создавая правильные визуальные пропорции.

"Главный секрет актуального твиста заключается в паре свободных прядей у лица, которые визуально смягчают овал и делают укладку менее официальной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Эстетика полураспущенных волос

Маленькие крабики стали идеальной заменой классической мальвинке. Этот вариант позволяет убрать лишние волосы от лица, сохраняя при этом общую длину и густоту. Такая укладка выглядит романтично и свежо, особенно если использовать аксессуары необычных форм — например, в виде цветов или с имитацией мраморного покрытия.

Чтобы прическа не казалась слишком плоской, рекомендуется предварительно создать легкую волну. Волосы не должны быть идеально прямыми; легкая небрежность после косичек или крупной плойки добавит нужный характер. Это прекрасный способ подчеркнуть здоровый блеск волос, не перегружая их сложным плетением или обилием стайлинга.

Объемный пучок с прядями

В отличие от жестких пучков, которые требуют безупречно чистой линии роста волос, вариант с крабиком прощает любые несовершенства. Волосы собираются в расслабленный узел на затылке или чуть выше, после чего фиксируются крупным зажимом. Важно слегка потянуть за пряди на макушке, чтобы создать нужную высоту и избежать эффекта прилизанности.

Для обладательниц тонких волос эта техника становится настоящим спасением, так как крабик визуально увеличивает массу волос в узле. Если вы используете японские методы очищения, волосы будут достаточно послушными для такой формы. Крупный аксессуар с матовым покрытием добавит образу статусности и завершенности.

"Мы видим массовый уход от использования тугих резин в пользу зажимов, так как это минимизирует механическое повреждение волос и выглядит гораздо актуальнее", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Низкий хвост без резинки

Низкий хвост, заколотый небольшим крабиком, — это элегантная альтернатива для тех, кто ценит минимализм. Прическа выполняется буквально за секунду: волосы собираются у основания шеи и перехватываются аксессуаром. Это решение идеально подходит под тренды лета 2026, где ценится простота и комфорт.

Выбирая крабик для хвоста, стоит обратить внимание на его захват: он должен плотно удерживать массу волос, не давая им сползать вниз. Если образ предполагает шелковые фактуры в одежде, лучше выбрать гладкий, однотонный зажим. Такая деталь сделает даже самый простой выход более продуманным.

Тип укладки Главное преимущество Французский твист Визуально вытягивает шею и стройнит Мальвинка с крабиком Создает мягкий, романтичный образ Расслабленный пучок Добавляет объем даже тонким прядям

При выборе крабика учитывайте не только его дизайн, но и вес. Слишком тяжелые металлические модели могут оттягивать волосы вниз, разрушая созданный объем. Оптимальным выбором станут изделия из качественного ацетата или облегченного пластика с надежной пружиной.

"Для гармоничного образа важно сочетать цвет аксессуара с общей палитрой гардероба или оттенком маникюра, выбирая, например, актуальный винный цвет", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о прическах

Как сделать так, чтобы крабик не сползал с гладких волос?

Перед тем как заколоть волосы, нанесите на пряди немного сухого шампуня или текстурирующего спрея. Это создаст необходимое сцепление между волосами и зубчиками аксессуара.

Подходит ли крабик для коротких стрижек вроде боба?

Да, для коротких волос идеально подходят маленькие крабики. С их помощью можно сделать стильную мальвинку, собрав только верхнюю часть волос на макушке.

Какой размер крабика выбрать для густых волос?

Для густых и длинных волос ищите модели с длинными и часто расположенными зубчиками, а также с мощным пружинным механизмом, способным удержать большой вес.

