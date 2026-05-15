Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Забудьте о долгих сборах: 5 трендовых вещей, которые составят идеальный гардероб на лето-2026

Моя семья » Красота и стиль

Летний гардероб 2026 года строится на принципах функционального минимализма и тактильно приятных фактур. Вместо сложных конструкций в моду возвращаются понятные силуэты, которые легко адаптировать для работы в офисе или вечерних прогулок, сохраняя при этом индивидуальный стиль и чувство комфорта.

Девушка в атласных брюках и белом топе
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в атласных брюках и белом топе

Атласные брюки как база

Брюки из шелка или качественного атласа заменяют привычный деним в жаркую погоду. Свободный крой и струящаяся ткань обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха, а характерный блеск материала придает даже простому сочетанию с белой футболкой статусность. Это универсальное решение для тех, кто ценит интеллектуальный стиль и хочет выглядеть уместно в любой ситуации.

Интеграция бельевого стиля в повседневную жизнь требует умеренности. Атласные фактуры позволяют прикоснуться к этому тренду без излишней откровенности. Комбинируйте такие брюки с объемными жакетами или джинсовыми куртками, чтобы создать контраст между нежностью ткани и грубостью верхней одежды.

"Атлас требует бережного отношения к фурнитуре. Используйте лаконичные винтажные украшения, чтобы подчеркнуть глубину цвета и текстуру ткани", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кружевные шорты в городе

Кружевные шорты выходят за пределы домашнего гардероба. В 2026 году этот элемент становится центральным в летних образах. Основная задача при стилизации — снизить градус будуарности. Для этого идеально подходят вещи в мужском стиле: широкие хлопковые рубашки, оверсайз-пиджаки или грубые ботинки.

Важно выбирать модели с качественным подкладом и плотным плетением кружева. Сочетание с трикотажем средней плотности поможет сбалансировать образ, делая его пригодным для городской среды. Такие шорты отлично дополнят гладиаторские сандалии, создавая актуальный этнический подтекст.

Ажурный свитер для вечера

Тонкая вязка с перфорацией — идеальный вариант для переменчивой погоды. Подобные вещи несут в себе нотку ностальгии, напоминая о ручной работе и традициях. Ажурный свитер свободного кроя можно надевать поверх платья-комбинации или сочетать с прямыми джинсами.

В таблице ниже приведены оптимальные сочетания материалов для создания гармоничного образа:

Предмет одежды Рекомендуемый материал для пары
Ажурный свитер Лен или деним
Атласные брюки Хлопок или матовый шелк
Топ со стойкой Костюмная шерсть или кожа

"Вязаные фактуры этим летом должны выглядеть максимально естественно. Выбирайте пастельные оттенки, которые гармонируют с любым типом внешности", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Топ с воротником-стойкой

Альтернатива классической майке — топ без рукавов с высокой горловиной. Эта деталь визуально вытягивает силуэт и делает образ более строгим и собранным. Он одинаково хорошо смотрится с юбкой-миди и широкими брюками-палаццо. Для усиления эффекта можно добавить модные оправы очков, которые подчеркнут геометрию лица.

Такой топ служит идеальным фоном для массивных украшений. Крупные цепи или акцентные кулоны на темном полотне ткани смотрятся выразительнее, чем на открытой коже. Это решение подходит для тех, кто предпочитает сдержанную элегантность.

Бейсбольный лонгслив

Спортивная эстетика возвращается в формате бейсбольных лонгсливов с контрастными рукавами реглан. Это простой способ добавить динамики в повседневный гардероб, не уходя в откровенный спорт-шик. Вещь отлично рифмуется с короткими юбками в складку или классическими шортами-бермудами.

Контрастные рукава создают необходимую вертикаль в образе, что всегда работает на улучшение пропорций фигуры. В сочетании с бейсболкой и кедами такой лонгслив станет основой для комфортного образа выходного дня.

"Спортивные элементы сегодня легко уживаются с классикой. Главное — следить за качеством трикотажа, чтобы вещь держала форму", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о летнем стиле

Как носить шелковые брюки, чтобы они не выглядели как пижама?

Используйте обувь на устойчивом каблуке или элегантные лоферы вместо мягких тапочек и сандалий. Добавьте структурированную сумку и жакет с четким плечом.

С чем сочетать ажурный свитер в жару?

Лучшим дополнением станут льняные шорты или свободная юбка из вискозы. Такой контраст фактур выглядит современно и обеспечивает комфортную температуру тела.

Подходят ли кружевные шорты для офиса?

В большинстве случаев этот предмет одежды не соответствует офисному дресс-коду. Однако в креативных индустриях их можно сочетать с длинным жилетом или закрытым топом.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Игры вместо стресса: гейминг превратился в главный антикризисный продукт
Три человека погибли и 12 ранены в результате атаки беспилотников на Рязань
Новые нормы ЗОЖ: завтрак через час после сна и запрет гаджетов перед отдыхом
Вместо воды и пены: секрет китайского метода борьбы с огнем в литиевых ячейках
Градус падает: почему российское общество массово выбирает трезвость
Живой подъемный кран: как экстремальный климат мелового периода породил колоссального ящера
Секрет ясного взгляда: как остановить усталость глаз в эпоху бесконечных мониторов
Бензин дорожает быстрее инфляции — аналитики назвали сроки, когда цена пробьёт психологическую отметку
То, что человек не видел десятилетиями, ИИ нашёл за полгода — будто пустыню просветили рентгеном
Пустые камеры и миллиардные обороты: как меняется экономика российских колоний
Сейчас читают
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Последние материалы
Градус падает: почему российское общество массово выбирает трезвость
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Никакого жира и отпечатков: 3 капли аптечного средства создают щит на кухонных шкафах
Живой подъемный кран: как экстремальный климат мелового периода породил колоссального ящера
Секрет ясного взгляда: как остановить усталость глаз в эпоху бесконечных мониторов
Лось в режиме гона: что делать, если лесной гигант решил, что ваша машина — соперник
Арабский бунт против США: Саудовская Аравия предлагает заключить пакт о ненападении с Ираном
Быстрая лапша по-японски: хитрый способ превратить вредный фастфуд в обед чемпиона
Секрет сладкой малины раскрыт: добавьте это копеечное средство в почву — ягоды будут как сливы
Бархатный мякиш: секрет профессиональной текстуры шоколадных маффинов дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.