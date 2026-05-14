Ирина Воронцова

Эффект дорогих рук: в 2026 году женщины массово отказываются от нюда в пользу цвета из 90-х

Глубокий бордовый цвет возвращается в топы нейл-индустрии, вытесняя пастельные палитры. Эстетика девяностых годов диктует спрос на короткую длину и насыщенные, почти черные винные оттенки лака.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр с бордовым покрытием

Возвращение винных оттенков

Цикличность моды вновь вывела на авансцену темную палитру, которая была визитной карточкой десятилетия гранжа. Насыщенный бордовый лак перестал восприниматься как возрастной или слишком строгий. Сегодня это символ уверенности и альтернатива привычному нюду, которая одинаково уместно смотрится в деловой среде и на светских мероприятиях.

Современные интерпретации цвета отличаются сложностью подтона. В моде как классический цвет спелой вишни, так и варианты с уходом в коричневый или фиолетовый. Важно, чтобы цвет выглядел глубоким и однородным, создавая эффект дорогого покрытия без лишних деталей.

"Бордовый цвет на ногтях сегодня — это проявление концепции тихой роскоши. Он выглядит статуснее ярких неоновых цветов и интереснее привычного бежевого", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Минимализм против экстремальной длины

Главное отличие нынешнего тренда от стандартов прошлых лет заключается в форме и длине ногтевой пластины. Сложные наращивания и острые формы уступают место естественности. Мягкий квадрат или аккуратный овал на коротких ногтях подчеркивают изящество кистей и делают темный цвет менее агрессивным.

Короткая длина практична и соответствует запросу на интеллектуальный минимализм. При таком подходе руки выглядят ухоженно, а темный лак не перегружает образ. Это решение идеально подходит тем, кто ценит комфорт, но не готов отказываться от выразительных акцентов.

Особенности текстуры и нанесения

В 2026 году популярность набирают покрытия с эффектом стекла. Лак должен обладать высокой степенью глянца, что достигается использованием специальных топовых покрытий. Текстура jelly, пропускающая свет, придает цвету объем и избавляет маникюр от излишней тяжести, которая была свойственна плотным эмалям девяностых.

Параметр тренда Характеристика
Актуальный цвет Глубокий бордовый, винный
Рекомендуемая длина Короткие ногти (0–2 мм свободного края)
Финишное покрытие Экстремальный глянец

Для достижения безупречного вида требуется тщательная подготовка ногтевой пластины. Любые неровности будут заметны под темным пигментом, поэтому выравнивание базой является обязательным этапом процедуры.

"Темные оттенки требуют идеальной чистоты маникюра. Малейшие погрешности в обработке кожи станут очевидны сразу после нанесения цвета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Сочетание с гардеробом в стиле девяностых

Возвращение цвета вина неразрывно связано с общим интересом к ретро-эстетике. Такие ногти гармонируют с базовыми вещами, которые вновь стали хитами подиумов. Лаконичность образа — залог того, что бордовый лак будет выглядеть современно, а не старомодно.

Маникюр дополняет вещи из 90-х, такие как прямые джинсы, оверсайз жакеты и атласные платья-комбинации. В сочетании с минималистичными украшениями из золота или серебра глубокий красный оттенок создает законченный и дорогой образ.

"Бордовый маникюр на коротких ногтях безупречно вписывается в эстетику гранжа и минимализма, подчеркивая архитектуру образа", — отметил специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Правила ухода за руками

Темный лак акцентирует внимание на состоянии кожи. Сухость и шелушения могут моментально испортить впечатление даже от самого профессионального покрытия. Регулярное использование увлажняющих средств становится необходимостью для поддержания эстетичного вида рук.

Важно помнить, что уход за кутикулой должен быть деликатным. Использование масел и специальных кремов предотвращает появление заусенцев и сухости вокруг ногтевого ложа, что критически важно при ношении контрастных и темных оттенков лака.

Ответы на популярные вопросы о бордовом маникюре

Кому подходит бордовый цвет на коротких ногтях?

Этот вариант универсален. Он визуально удлиняет пальцы и подходит для любого типа кожи. Светлую кожу он делает более благородной, а на загорелых руках смотрится особенно ярко и контрастно.

Как долго держится темный глянец?

При использовании качественного топового покрытия глянец сохраняется до двух недель. Однако темные лаки склонны к появлению микроцарапин, поэтому рекомендуется обновлять защитный слой каждые 5-7 дней.

Нужно ли использовать дизайн с бордовым лаком?

Текущие тренды склоняются к отсутствию дополнительного декора. Глубокий цвет самодостаточен. Лучшее дополнение — это качественный маникюр и здоровый блеск ногтевой пластины.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, нейл-эксперт Инна Серова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
