Ксения Малышева

Забудьте про брюки: 5 фасонов юбок, которые сделают вашу фигуру идеальной этим летом

Летний гардероб невозможно представить без юбок, которые в сезоне 2026 года окончательно вытесняют брюки из списка главных фаворитов. Дизайнеры делают ставку на легкость материалов и динамику силуэтов, позволяя комбинировать женственные модели с привычными кедами или строгими жакетами. Правильный выбор фасона способен не только освежить привычный образ, но и кардинально изменить восприятие пропорций фигуры. В этом обзоре мы разберем самые актуальные тренды и типичные ошибки при покупке летних новинок.

Длинная юбка в Париже
Комфорт натурального хлопка

Юбка из хлопка на мягкой резинке стала ответом на запрос о максимальном удобстве в городском ритме. Такие модели в длине миди или макси выглядят расслабленно, избавляя от лишней строгости даже в сочетании с рубашками. Однотонные варианты или мелкая клетка легко подстраиваются под любое настроение, будь то поход в офис или прогулка в парке.

Функциональность такой вещи заключается в ее способности мимикрировать под разные стили. Она одинаково органично смотрится с изящными балетками и массивными кроссовками. Современная мода поощряет микс кэжуала и спорта, превращая простую хлопковую вещь в фундамент для десятков разнообразных комплектов.

"Хлопковые юбки на резинке — база, которая не перегружает образ. Сейчас актуален микс классики и спорта, поэтому такая модель станет самой востребованной в жару", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Возвращение ритмичного плиссе

Плиссированные модели длины миди снова возвращаются на подиумы, привнося в гардероб четкий ритм и элегантность. В отличие от радикальных мини или макси, средняя длина требует внимательного отношения к росту и обуви. Лучше всего плиссе сочетается с вещами, имеющими гладкую фактуру, чтобы избежать визуального хаоса в образе.

Для создания гармоничного силуэта стилисты рекомендуют выбирать юбки из легких, летящих тканей, которые сохраняют форму при движении. В 2026 году мода отходит от избыточного объема, отдавая предпочтение моделям, которые деликатно подчеркивают линию талии и бедер. Если ваш выбор пал на теннисный стиль, плиссе станет идеальным воплощением этой эстетики.

Скульптурный силуэт годе

Юбка годе — это воплощенная женственность, лишенная излишней театральности. Плотно облегая бедра, она плавно расширяется книзу за счет втачных клиньев, что визуально вытягивает рост. Такая архитектура вещи делает ее отличной альтернативой прямым фасонам, добавляя образу динамики при каждом шаге.

Наиболее удачно годе выглядит в длине до щиколотки. Ее можно комбинировать с тонкими трикотажными топами или классическими жакетами. В повседневной жизни такую модель стоит дополнить обувью на плоском ходу, чтобы снизить градус нарядности и сделать аутфит более приземленным и современным.

"Юбка годе потрясающе корректирует фигуру, если правильно подобрать длину. Самый универсальный вариант — до щиколотки, он подходит большинству", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Кружевные фактуры перестали ассоциироваться исключительно с вечерними выходами. Сегодня кружево носят с простыми футболками и объемными мужскими рубашками. Игра на контрасте нежной ткани и грубых аксессуаров — это самый верный способ выглядеть современно и стильно в летнем сезоне 2026 года.

Еще один микротренд — юбки с двойным подолом. Использование нескольких слоев ткани разной фактуры создает эффект глубины. Для тех, кто предпочитает более сложные решения, актуален стиль бохо с обилием воланов и летящих элементов, которые особенно эффектно смотрятся в паре с обувью в ковбойском стиле.

Тип юбки С чем сочетать
Юбка-баллон Лаконичный топ, облегающий боди
Джинсовое миди Рубашка в полоску, оверсайз жакет
Кружевная модель Базовая футболка, кеды

Объемные баллоны и горох

Юбка-баллон окончательно закрепилась в статусе базового элемента гардероба. Ее необычный объем добавляет интригу в самый простой образ. Важно помнить правило баланса: если низ объемный, верх должен быть максимально лаконичным. Это поможет сохранить правильные пропорции и избежать эффекта громоздкости.

Классический принт горох также остается на пике популярности. Черно-белая гамма считается наиболее универсальной, так как она гармонирует практически со всеми цветами. Мелкий или крупный горох способен оживить гардероб, привнося в него ноту ретро-эстетики, которая сейчас крайне востребована наряду с винтажными аксессуарами.

Джинсовая классика вне времени

Деним в 2026 году — это не только привычные мини, но и элегантные миди с разрезами. Такая юбка становится полноценной заменой брюкам, позволяя создавать как повседневные, так и более строгие комплекты. Джинсовая фактура отлично нивелирует излишнюю пафосность нарядных вещей, делая их пригодными для дневных выходов.

При выборе модели из денима стоит обратить внимание на качество ткани: она должна быть достаточно плотной, чтобы держать форму, но не сковывать движения. В сочетании с легкими тканями верха джинсовая юбка создает интересный фактурный контраст, который ценится в современной моде выше, чем простое следование трендам.

"Джинсовые юбки длины миди и макси стали базой. Они отлично вписываются в классические образы с пиджаками и каблуками, становясь альтернативой вечерним платьям", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о летних юбках

Какая длина юбки самая универсальная в этом сезоне?

Наиболее функциональной считается длина миди до щиколотки. Она подходит для офисного дресс-кода, прогулок и вечерних мероприятий, легко сочетаясь как с обувью на плоском ходу, так и с каблуком.

Как носить юбку-баллон, чтобы не выглядеть полнее?

Главный секрет — подчеркнуть талию и выбрать максимально облегающий или укороченный верх. Это создаст необходимый контраст объемов и сохранит гармонию силуэта.

С чем сочетать прозрачную кружевную юбку в городе?

Чтобы образ не выглядел вызывающе, используйте удлиненный жакет или рубашку, прикрывающую бедра. Также можно надевать под низ плотные шорты-велосипедки или длинную майку в тон.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода гардероб
