Лето 2026 отменяет скучные брюки: какие мужские шорты делают образ дорогим и собранным

Летний гардероб современного мужчины невозможно представить без пары удобных шорт, которые давно вышли за пределы пляжной эстетики. Городская среда диктует новые правила: сегодня шорты интегрируются в деловые образы и повседневные сеты, сохраняя баланс между комфортом и этикетом. Выбор правильного фасона и материала позволяет выглядеть уместно даже в условиях строгого мегаполиса. Разбираемся, как найти идеальную модель, которая подчеркнет статус и обеспечит свободу движений в жару.
Для работы в офисе или формальных встреч оптимально подходят бермуды и модели с высокой посадкой на талии. Такие шорты из плотного хлопка с добавлением эластана сохраняют четкую форму в течение всего дня. Они транслируют статус без лишних слов, напоминая о классическом мужском костюме. В паре с легким пиджаком или рубашкой такой образ выглядит собранно и профессионально.
Лен остается безусловным лидером для аномально жаркой погоды благодаря способности эффективно отводить влагу. Чтобы избежать излишней помятости, стоит выбирать смесовые ткани. Альтернативой может стать сирсакер — жатый ситец, который создает воздушную прослойку и приятно ощущается на коже. Такая одежда для города превращает летний зной в приятное дополнение к вашему образу.
"Классические бермуды из льна или сирсакера — это база, которая позволяет мужчине оставаться элегантным даже при тридцатиградусной жаре", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Алия Садыкова.
Деним в этом сезоне удивляет разнообразием: от лаконичных однотонных моделей до дерзких вариантов с необработанным краем. Если вы предпочитаете мужскую привлекательность в ключе расслабленного кэжуала, обратите внимание на скейтерский стиль. Широкие штанины и длина чуть ниже колена создают актуальный силуэт, который легко комбинировать с объемными футболками или худи.
Для тех, кто ценит практичность, подойдут прямые джинсовые шорты без лишних декоративных элементов. Они легко заменяют привычные джинсы, позволяя чувствовать себя уверенно в любой неформальной обстановке. Важно помнить, что качественный деним со временем садится по фигуре, обеспечивая индивидуальную посадку.
Спортивные модели из нейлона или плотного трикотажа больше не ограничиваются стенами тренажерного зала. Модная легкость и свежесть в образе достигается за счет сочетания таких шорт с неожиданными вещами. Вязаная безрукавка или фактурная футболка в комплекте со спортивным низом создают интересный фактурный контраст.
"Современный барбершоп-стиль часто строится на миксе спортивных шорт и качественного трикотажа, что подчеркивает уверенный мужской характер", — отметил специально для Pravda.Ru Тимур Хабибуллин.
Ветровка становится ключевым элементом для прохладных летних вечеров в тандеме со спортивными шортами. Такой комплект удобен для прогулок по городу или активного отдыха. Главное — выбирать модели из технологичных тканей, которые обеспечивают терморегуляцию и не стесняют движений.
При выборе шорт решающее значение имеет состав ткани. Натуральные волокна, такие как хлопок и вискоза, позволяют коже дышать. Если вы планируете провести в шортах целый день, ищите модели с эластичным поясом. Подобная деталь гарантирует комфорт при смене положения тела, будь то вождение автомобиля или сидение за офисным столом.
|Материал
|Преимущества
|Лен
|Максимальное охлаждение и отвод влаги
|Хлопок с эластаном
|Держит форму и не стесняет движений
|Нейлон
|Быстро сохнет, идеален для спорта
Фасон должен отвечать вашим целям и особенностям фигуры. Прямой крой универсален и подходит для большинства случаев. Свободные модели в духе актуальных трендов требуют правильного подбора верха, чтобы образ не казался слишком мешковатым.
Дизайнеры постепенно уходят от радикально коротких моделей, отдавая предпочтение удлиненным бермудам. Высоким мужчинам длинные шорты помогают сбалансировать пропорции. Однако при невысоком росте лучше остановиться на классике: край штанины должен заканчиваться на 5–7 сантиметров выше колена. Это визуально удлиняет силуэт.
"Правильная длина шорт — это залог того, что ваш образ не будет выглядеть комично или излишне пляжно в городских условиях", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Яна Климова.
Универсальным параметром считается внутренний шов длиной около 25 сантиметров. Такая модель гармонично смотрится с любой обувью: от лоферов и кед до сандалий. Помните, что шорты в городе — это часть вашего персонального стиля, которая требует аккуратности и внимания к деталям.
Да, это классическое сочетание для стиля смарт-кэжуал. Рукава рубашки можно небрежно подвернуть до локтя, что придаст образу нужную долю расслабленности и элегантности одновременно.
Для классических моделей идеально подойдут лоферы, топсайдеры или лаконичные белые кеды. Спортивные варианты лучше носить с кроссовками, а джинсовые — с массивными кедами или слипонами.
Все зависит от уровня заведения. В прибрежных ресторанах шорты допустимы, но в городских заведениях с вечерним дресс-кодом лучше отдать предпочтение легким летним брюкам.
