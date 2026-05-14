Лето 2026 отменяет скучные брюки: какие мужские шорты делают образ дорогим и собранным

Летний гардероб современного мужчины невозможно представить без пары удобных шорт, которые давно вышли за пределы пляжной эстетики. Городская среда диктует новые правила: сегодня шорты интегрируются в деловые образы и повседневные сеты, сохраняя баланс между комфортом и этикетом. Выбор правильного фасона и материала позволяет выглядеть уместно даже в условиях строгого мегаполиса. Разбираемся, как найти идеальную модель, которая подчеркнет статус и обеспечит свободу движений в жару.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчины в летней одежде

Шорты для офиса и города

Для работы в офисе или формальных встреч оптимально подходят бермуды и модели с высокой посадкой на талии. Такие шорты из плотного хлопка с добавлением эластана сохраняют четкую форму в течение всего дня. Они транслируют статус без лишних слов, напоминая о классическом мужском костюме. В паре с легким пиджаком или рубашкой такой образ выглядит собранно и профессионально.

Лен остается безусловным лидером для аномально жаркой погоды благодаря способности эффективно отводить влагу. Чтобы избежать излишней помятости, стоит выбирать смесовые ткани. Альтернативой может стать сирсакер — жатый ситец, который создает воздушную прослойку и приятно ощущается на коже. Такая одежда для города превращает летний зной в приятное дополнение к вашему образу.

"Классические бермуды из льна или сирсакера — это база, которая позволяет мужчине оставаться элегантным даже при тридцатиградусной жаре", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Алия Садыкова.

Джинсовые шорты и стиль гранж

Деним в этом сезоне удивляет разнообразием: от лаконичных однотонных моделей до дерзких вариантов с необработанным краем. Если вы предпочитаете мужскую привлекательность в ключе расслабленного кэжуала, обратите внимание на скейтерский стиль. Широкие штанины и длина чуть ниже колена создают актуальный силуэт, который легко комбинировать с объемными футболками или худи.

Для тех, кто ценит практичность, подойдут прямые джинсовые шорты без лишних декоративных элементов. Они легко заменяют привычные джинсы, позволяя чувствовать себя уверенно в любой неформальной обстановке. Важно помнить, что качественный деним со временем садится по фигуре, обеспечивая индивидуальную посадку.

Спортивный стиль в повседневности

Спортивные модели из нейлона или плотного трикотажа больше не ограничиваются стенами тренажерного зала. Модная легкость и свежесть в образе достигается за счет сочетания таких шорт с неожиданными вещами. Вязаная безрукавка или фактурная футболка в комплекте со спортивным низом создают интересный фактурный контраст.

"Современный барбершоп-стиль часто строится на миксе спортивных шорт и качественного трикотажа, что подчеркивает уверенный мужской характер", — отметил специально для Pravda.Ru Тимур Хабибуллин.

Ветровка становится ключевым элементом для прохладных летних вечеров в тандеме со спортивными шортами. Такой комплект удобен для прогулок по городу или активного отдыха. Главное — выбирать модели из технологичных тканей, которые обеспечивают терморегуляцию и не стесняют движений.

На что обратить внимание при покупке

При выборе шорт решающее значение имеет состав ткани. Натуральные волокна, такие как хлопок и вискоза, позволяют коже дышать. Если вы планируете провести в шортах целый день, ищите модели с эластичным поясом. Подобная деталь гарантирует комфорт при смене положения тела, будь то вождение автомобиля или сидение за офисным столом.

Материал Преимущества Лен Максимальное охлаждение и отвод влаги Хлопок с эластаном Держит форму и не стесняет движений Нейлон Быстро сохнет, идеален для спорта

Фасон должен отвечать вашим целям и особенностям фигуры. Прямой крой универсален и подходит для большинства случаев. Свободные модели в духе актуальных трендов требуют правильного подбора верха, чтобы образ не казался слишком мешковатым.

Идеальная длина и пропорции

Дизайнеры постепенно уходят от радикально коротких моделей, отдавая предпочтение удлиненным бермудам. Высоким мужчинам длинные шорты помогают сбалансировать пропорции. Однако при невысоком росте лучше остановиться на классике: край штанины должен заканчиваться на 5–7 сантиметров выше колена. Это визуально удлиняет силуэт.

"Правильная длина шорт — это залог того, что ваш образ не будет выглядеть комично или излишне пляжно в городских условиях", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Яна Климова.

Универсальным параметром считается внутренний шов длиной около 25 сантиметров. Такая модель гармонично смотрится с любой обувью: от лоферов и кед до сандалий. Помните, что шорты в городе — это часть вашего персонального стиля, которая требует аккуратности и внимания к деталям.

Ответы на популярные вопросы о мужских шортах

Можно ли носить шорты с рубашкой с длинным рукавом?

Да, это классическое сочетание для стиля смарт-кэжуал. Рукава рубашки можно небрежно подвернуть до локтя, что придаст образу нужную долю расслабленности и элегантности одновременно.

С какой обувью лучше всего сочетать городские шорты?

Для классических моделей идеально подойдут лоферы, топсайдеры или лаконичные белые кеды. Спортивные варианты лучше носить с кроссовками, а джинсовые — с массивными кедами или слипонами.

Уместно ли надевать шорты на ужин в ресторане?

Все зависит от уровня заведения. В прибрежных ресторанах шорты допустимы, но в городских заведениях с вечерним дресс-кодом лучше отдать предпочтение легким летним брюкам.

Читайте также