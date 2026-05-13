Достаем из дальнего ящика: 5 вещей, которые считали антитрендом, снова стали хитами 2026 года

Мировая индустрия моды в 2026 году совершила очередной виток, вернув на подиумы и в повседневную жизнь эстетику прошлых десятилетий. Уход от повсеместного оверсайза в сторону более четких силуэтов заставляет пересмотреть содержимое гардеробов и найти новое применение забытым вещам.

Спортивная кофта в деловом стиле

Возвращение четкого силуэта

Основной переменой сезона стал отказ от бесформенности. Женщины старше 30 лет все чаще выбирают брюки-сигареты, которые долгое время находились в тени широких моделей. Сегодня их принято сочетать с фактурным трикотажем, чтобы избежать излишней строгости. Важно следить за длиной: штанина должна открывать щиколотку, создавая легкий и динамичный образ.

"Сегодняшняя мода требует умения миксовать разные эпохи. Приталенные жакеты мягкого кроя отлично дополняют базовые сатиновые брюки, создавая актуальный интеллектуальный стиль", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Юбки с заниженной талией, характерные для начала двухтысячных, снова актуальны, но в более сдержанном исполнении. Дизайнеры предлагают длину миди и качественные ткани, такие как шелк и вискоза. Это позволяет носить тренд без риска выглядеть неуместно в офисе или на деловой встрече.

Спортивная эстетика в городских образах

Олимпийки и спортивные куртки перестали быть одеждой исключительно для тренировок. В 2026 году их интегрируют в элегантные комплекты с классическими брюками или атласными юбками. Такое сочетание фактур добавляет образу свежести и подчеркивает индивидуальность. Мужской гардероб также демонстрирует похожие тенденции, заменяя пиджаки на бомберы.

Вещь из прошлого Современная стилизация Брюки-сигареты С объемным свитером или лоферами Олимпийка С юбкой миди и каблуками Баска Поверх минималистичного платья

Атласные блузы, напоминающие о моде девяностых, возвращаются в пастельных оттенках. Пастельные юбки и топы из переливающихся тканей добавляют мягкого сияния, которое визуально освежает лицо и делает образ более дорогим.

Аксессуары и детали из прошлого

Ридикюли и сумки четкой геометрической формы с короткими ручками вытесняют мягкие шопперы. Эти аксессуары придают завершенность даже самому простому сочетанию джинсов и белой рубашки. Также в моду вернулись крупные солнцезащитные очки в роговой оправе, которые становятся главным визуальным акцентом лица.

"Винтажные детали, такие как жемчужные нити или удлиненные серьги, сегодня выглядят максимально современно. Они гармонизируют образ, добавляя ему исторической глубины", — отметила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кепи и береты из плотных материалов, таких как кожа или твид, помогают структурировать верхнюю часть фигуры. Это особенно актуально в межсезонье, когда хочется добавить сложности многослойному комплекту без использования лишних украшений.

Трансформация обувных трендов

Комфорт остается важным критерием, поэтому танкетка снова заняла свое место в дизайне туфель и босоножек. Она обеспечивает устойчивость и при этом визуально удлиняет ноги. Оксфорды из качественной кожи теперь носят не только с костюмами, но и с летящими летними платьями, создавая интересный контраст мужского и женского начал.

"При выборе ярких моделей обуви важно учитывать общий цветовой баланс. Интегрируя модные цвета в нижнюю часть образа, вы оставляете портретную зону нейтральной", — подчеркнула стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Баска, ставшая лаконичной и архитектурной, помогает подчеркнуть линию талии. Это решение идеально подходит для тех, кто хочет добавить фигуре женственности, не прибегая к радикальным изменениям кроя. В сочетании с узкими брюками она создает гармоничный и современный силуэт.

Ответы на популярные вопросы о моде 2026

Как носить вещи из прошлого и не выглядеть старомодно?

Главный секрет заключается в сочетании одной ретро-вещи с современными базовыми элементами. Если вы надеваете винтажный жакет, дополните его актуальными джинсами и минималистичной обувью.

Подходит ли заниженная талия для типа фигуры "яблоко"?

В современной интерпретации 2026 года заниженная талия более деликатна. Выбирайте юбки из плотных тканей, которые держат форму, и сочетайте их с полуприлегающим верхом.

Какие аксессуары стоит достать из шкатулок в первую очередь?

Обратите внимание на крупные броши, клипсы и изделия с крупным жемчугом. Эти детали сейчас находятся на пике популярности и легко вписываются в любой стиль.

