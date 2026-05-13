Ксения Малышева

Подача на миллион: как собрать модный теннисный образ за 5 минут и не промахнуться

Моя семья » Красота и стиль

Эстетика элитарных клубов и безупречного белого трикотажа вновь диктует тренды. Весной 2026 года теннисный корт становится ключевым источником вдохновения, превращая спортивную форму в настоящий символ статуса. Разбираемся, как гармонично вписать элементы этого стиля в современный городской гардероб.

Девушки в белых теннисных юбках

Аристократичный спорт в коллекциях брендов

Спортивная эстетика прочно интегрировалась в наш гардероб, стерев границы между функциональностью и формальностью. Сегодня привычное сочетание расслабленного трикотажа с классической обувью стало общепринятым каноном, позволяющим выглядеть актуально в любой ситуации. В новом сезоне бренды делают ставку на переосмысление этого наследия, возвращая в моду чистоту линий и аристократизм спортивного шика.

Дизайнеры продолжают эксплуатировать ностальгию по университетским кампусам и спортивным клубам. Miu Miu фокусируется на создании дерзких комплектов: короткие плиссированные юбки в сочетании с многослойными поло и кардиганами задают тон всему сезону. В свою очередь, Lacoste остается верным ДНК бренда, предлагая классические трикотажные платья и мягкие кардиганы, которые легко трансформируются в повседневную униформу.

Gucci, чья история неразрывно связана с теннисными моделями обуви 70-х годов, продолжает поддерживать этот статус через коллаборации с топовыми атлетами вроде Янника Синнера. А швейцарский бренд Bally в коллекции весна-лето 2026 демонстрирует наиболее рафинированный подход, превращая спортивные элементы в полноценный символ статуса и безупречного вкуса.

"Современные бренды мастерски эксплуатируют связь между комфортом и статусом, превращая функциональную одежду для спорта в инструмент трансляции социального положения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Элемент стиля Функциональная роль
Плиссированная юбка Визуальная динамика и легкость
Классическое поло Структурность верха образа
Трикотажный джемпер Создание расслабленного силуэта

Как внедрить теннисный стиль в повседневный гардероб

Адаптация этого тренда требует минимальных усилий: ключевой формулой остается комбинация плиссированной юбки, поло и классических кед. Если вы ищете способ сделать комплект более строгим, замените юбку на шорты-бермуды или лаконичные брюки. Актуальные макси-юбки также можно интегрировать в этот стиль, если сбалансировать их приталенным трикотажем.

Для создания целостного образа придерживайтесь сдержанной цветовой палитры — белый, глубокий синий и графитовый серый станут отличной базой. В качестве аксессуаров гармонично смотрятся солнцезащитные очки, часы, структурированные сумки-боулинги или функциональные повязки на голову.

"Правильно собранный образ в теннисной эстетике строится за счет контраста между спортивной динамикой вещей и их премиальной фактурой", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике и стилю Дарья Никитина.

Почему эстетика корта остается эталоном элегантности

Теннисная эстетика сохраняет актуальность десятилетиями, так как она успешно синтезирует комфорт, визуальную чистоту и аристократичность. Этот стиль транслирует идею активного образа жизни, не переходя при этом в небрежность, свойственную обычному спортивному стилю. Она позволяет выглядеть расслабленно, сохраняя при этом ощущение принадлежности к интеллектуальной или социальной элите.

"Востребованность этой эстетики объясняется желанием потребителя совместить активный темп жизни с необходимостью выглядеть опрятно и статусно в любых обстоятельствах", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по стилю Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о теннисном стиле

Какие цвета считаются базовыми для теннисного стиля?

Основа стиля — белый цвет, который исторически ассоциируется с теннисом. Также активно используются темно-синий, серый, черный и акцентный желтый (цвет мяча).

Чем дополнить теннисный образ в прохладную погоду?

Идеальным дополнением станет хлопковый бомбер, классический тренч или объемный оверсайз-пиджак, накинутый поверх поло или джемпера.

Обязательно ли носить только кеды?

Хотя кеды — классика, в городских образах теннисный стиль отлично дополняется лаконичными лоферами или минималистичными кроссовками на плоской подошве.

Считается ли плиссированная юбка трендом вне спорта?

Да, плиссировка давно стала элементом базового гардероба, который легко трансформируется из спортивного в повседневный или офисный стиль через смену аксессуаров и верха.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по уходовой косметике и стилю Дарья Никитина, специалист по стилю Ксения Анисимова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
