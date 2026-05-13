Подача на миллион: как собрать модный теннисный образ за 5 минут и не промахнуться

Эстетика элитарных клубов и безупречного белого трикотажа вновь диктует тренды. Весной 2026 года теннисный корт становится ключевым источником вдохновения, превращая спортивную форму в настоящий символ статуса. Разбираемся, как гармонично вписать элементы этого стиля в современный городской гардероб.
Спортивная эстетика прочно интегрировалась в наш гардероб, стерев границы между функциональностью и формальностью. Сегодня привычное сочетание расслабленного трикотажа с классической обувью стало общепринятым каноном, позволяющим выглядеть актуально в любой ситуации. В новом сезоне бренды делают ставку на переосмысление этого наследия, возвращая в моду чистоту линий и аристократизм спортивного шика.
Дизайнеры продолжают эксплуатировать ностальгию по университетским кампусам и спортивным клубам. Miu Miu фокусируется на создании дерзких комплектов: короткие плиссированные юбки в сочетании с многослойными поло и кардиганами задают тон всему сезону. В свою очередь, Lacoste остается верным ДНК бренда, предлагая классические трикотажные платья и мягкие кардиганы, которые легко трансформируются в повседневную униформу.
Gucci, чья история неразрывно связана с теннисными моделями обуви 70-х годов, продолжает поддерживать этот статус через коллаборации с топовыми атлетами вроде Янника Синнера. А швейцарский бренд Bally в коллекции весна-лето 2026 демонстрирует наиболее рафинированный подход, превращая спортивные элементы в полноценный символ статуса и безупречного вкуса.
"Современные бренды мастерски эксплуатируют связь между комфортом и статусом, превращая функциональную одежду для спорта в инструмент трансляции социального положения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
|Элемент стиля
|Функциональная роль
|Плиссированная юбка
|Визуальная динамика и легкость
|Классическое поло
|Структурность верха образа
|Трикотажный джемпер
|Создание расслабленного силуэта
Адаптация этого тренда требует минимальных усилий: ключевой формулой остается комбинация плиссированной юбки, поло и классических кед. Если вы ищете способ сделать комплект более строгим, замените юбку на шорты-бермуды или лаконичные брюки. Актуальные макси-юбки также можно интегрировать в этот стиль, если сбалансировать их приталенным трикотажем.
Для создания целостного образа придерживайтесь сдержанной цветовой палитры — белый, глубокий синий и графитовый серый станут отличной базой. В качестве аксессуаров гармонично смотрятся солнцезащитные очки, часы, структурированные сумки-боулинги или функциональные повязки на голову.
"Правильно собранный образ в теннисной эстетике строится за счет контраста между спортивной динамикой вещей и их премиальной фактурой", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике и стилю Дарья Никитина.
Теннисная эстетика сохраняет актуальность десятилетиями, так как она успешно синтезирует комфорт, визуальную чистоту и аристократичность. Этот стиль транслирует идею активного образа жизни, не переходя при этом в небрежность, свойственную обычному спортивному стилю. Она позволяет выглядеть расслабленно, сохраняя при этом ощущение принадлежности к интеллектуальной или социальной элите.
"Востребованность этой эстетики объясняется желанием потребителя совместить активный темп жизни с необходимостью выглядеть опрятно и статусно в любых обстоятельствах", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по стилю Ксения Анисимова.
Основа стиля — белый цвет, который исторически ассоциируется с теннисом. Также активно используются темно-синий, серый, черный и акцентный желтый (цвет мяча).
Идеальным дополнением станет хлопковый бомбер, классический тренч или объемный оверсайз-пиджак, накинутый поверх поло или джемпера.
Хотя кеды — классика, в городских образах теннисный стиль отлично дополняется лаконичными лоферами или минималистичными кроссовками на плоской подошве.
Да, плиссировка давно стала элементом базового гардероба, который легко трансформируется из спортивного в повседневный или офисный стиль через смену аксессуаров и верха.
Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.