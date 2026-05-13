Лето в городе часто превращается в испытание: хочется сбросить все лишнее, но офисный дресс-код и городская суета диктуют свои правила. На смену узким джинсам и плотным материалам приходят вещи, которые почти не ощущаются на теле, словно вторая кожа.
Пижамные брюки стали тем самым спасением, которое позволяет сохранить элегантность, не жертвуя комфортом под палящим солнцем. Легкий шелест ткани при ходьбе и мягкая резинка на поясе создают то самое расслабленное настроение, которого часто не хватает в рабочем графике. Важный нюанс кроется в выборе правильной фактуры, чтобы образ выглядел дорогим, а не домашним.
История выхода пижамы на улицы началась еще в начале XX века, когда смелые модницы стали использовать шелковые комплекты как часть курортного гардероба. Сегодня это полноценный городской тренд, который прочно закрепился в коллекциях ведущих домов моды. Свободный крой и легкость движений делают такие брюки незаменимыми в условиях мегаполиса.
Современные модели легко адаптируются под любые задачи: от прогулки в парке до вечернего мероприятия. Главное отличие городских пижамных брюк от домашних — это качество швов и плотность ткани, которая не должна просвечивать при ярком свете.
Летом на первый план выходит тактильное восприятие одежды. Лен, хлопок и натуральный шелк позволяют коже дышать, создавая естественную вентиляцию. Вискоза также отлично справляется с задачей, если она имеет качественное плетение, напоминающее матовый шелк.
|Материал
|Преимущество
|Лен
|Охлаждающий эффект в самый сильный зной
|Шелк
|Благородный блеск и идеальная драпировка
|Хлопок
|Практичность и легкость в повседневном уходе
При выборе стоит обратить внимание на смесовые составы. Например, хлопок с добавлением шелка меньше мнется и выглядит более празднично, а лен с вискозой становится мягче и не так сильно колется.
Тот самый секрет успешного образа заключается в балансе объемов и жесткости. Если брюки максимально расслабленные, верх должен иметь четкую структуру. Это может быть классическая рубашка из плотного хлопка или льняной жакет. Такой контраст придает образу собранность и городской шик.
"Чтобы пижамные брюки не выглядели слишком по-домашнему, сочетайте их с контрастными по стилю вещами, например, с кожаными аксессуарами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Можно использовать бельевой стиль как основу, добавляя к нему этнические украшения или яркие цветовые акценты. Посадка на талии также играет роль: средняя или заниженная высота пояса на мягкой резинке обеспечивает максимальную свободу движений.
Выбор обуви — это решающий этап в стилизации пижамной пары. Плоский ход, такой как кожаные шлепанцы или тапочки-бабуши, поддержит эстетику расслабленности. Если же предстоит деловая встреча, лучше выбрать лоферы или балетки с острым носом.
В вечернее время такие брюки преображаются в паре с босоножками на тонких ремешках. Дополнив комплект сумочкой-клатчем и крупными украшениями, можно смело отправляться на ужин. К слову, винтажные украшения добавят интеллигентную нотку в современный крой.
В этом сезоне дизайнеры предлагают отойти от скучных темных цветов. В моде нежная пастель: сливочно-желтый, припыленный розовый и небесно-голубой. Эти оттенки освежают лицо и подчеркивают летний загар.
"Полоска на таких брюках — это классика, которая визуально вытягивает силуэт и делает ноги бесконечными", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.
Помимо полоски, популярностью пользуется мелкая клетка и абстрактные растительные мотивы. Тем, кто предпочитает сдержанность, стоит присмотреться к однотонным моделям из жатого шелка или крапивного полотна. Не стоит забывать и про защиту глаз, выбирая модные оправы, которые завершат расслабленный облик.
Да, если выбрать модель из плотного матового шелка или льна темных оттенков. В сочетании со строгим жакетом и закрытой обувью такой образ выглядит вполне уместно в рабочей обстановке без строгого дресс-кода.
Идеально подходят объемные тоуты из соломки или кожи, а также сумки-мешки. Для более структурированных образов можно использовать небольшие кросс-боди жесткой формы.
Напротив, за счет свободного кроя и струящейся ткани они маскируют нюансы фигуры. Чтобы не добавлять лишнего объема в области бедер, выбирайте модели на плоском поясе спереди и резинке только на спинке.
Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.