Анна Морозова

Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе

Лето в городе часто превращается в испытание: хочется сбросить все лишнее, но офисный дресс-код и городская суета диктуют свои правила. На смену узким джинсам и плотным материалам приходят вещи, которые почти не ощущаются на теле, словно вторая кожа.

Фото: Pravda.ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кафе в пижамном костюме

Пижамные брюки стали тем самым спасением, которое позволяет сохранить элегантность, не жертвуя комфортом под палящим солнцем. Легкий шелест ткани при ходьбе и мягкая резинка на поясе создают то самое расслабленное настроение, которого часто не хватает в рабочем графике. Важный нюанс кроется в выборе правильной фактуры, чтобы образ выглядел дорогим, а не домашним.

Откуда взялся тренд на бельевой стиль

История выхода пижамы на улицы началась еще в начале XX века, когда смелые модницы стали использовать шелковые комплекты как часть курортного гардероба. Сегодня это полноценный городской тренд, который прочно закрепился в коллекциях ведущих домов моды. Свободный крой и легкость движений делают такие брюки незаменимыми в условиях мегаполиса.

Современные модели легко адаптируются под любые задачи: от прогулки в парке до вечернего мероприятия. Главное отличие городских пижамных брюк от домашних — это качество швов и плотность ткани, которая не должна просвечивать при ярком свете.

Материалы, которые спасают в жару

Летом на первый план выходит тактильное восприятие одежды. Лен, хлопок и натуральный шелк позволяют коже дышать, создавая естественную вентиляцию. Вискоза также отлично справляется с задачей, если она имеет качественное плетение, напоминающее матовый шелк.

Материал Преимущество
Лен Охлаждающий эффект в самый сильный зной
Шелк Благородный блеск и идеальная драпировка
Хлопок Практичность и легкость в повседневном уходе

При выборе стоит обратить внимание на смесовые составы. Например, хлопок с добавлением шелка меньше мнется и выглядит более празднично, а лен с вискозой становится мягче и не так сильно колется.

Тот самый секрет: как не выглядеть проснувшимся

Тот самый секрет успешного образа заключается в балансе объемов и жесткости. Если брюки максимально расслабленные, верх должен иметь четкую структуру. Это может быть классическая рубашка из плотного хлопка или льняной жакет. Такой контраст придает образу собранность и городской шик.

"Чтобы пижамные брюки не выглядели слишком по-домашнему, сочетайте их с контрастными по стилю вещами, например, с кожаными аксессуарами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Можно использовать бельевой стиль как основу, добавляя к нему этнические украшения или яркие цветовые акценты. Посадка на талии также играет роль: средняя или заниженная высота пояса на мягкой резинке обеспечивает максимальную свободу движений.

Обувь, которая меняет характер образа

Выбор обуви — это решающий этап в стилизации пижамной пары. Плоский ход, такой как кожаные шлепанцы или тапочки-бабуши, поддержит эстетику расслабленности. Если же предстоит деловая встреча, лучше выбрать лоферы или балетки с острым носом.

В вечернее время такие брюки преображаются в паре с босоножками на тонких ремешках. Дополнив комплект сумочкой-клатчем и крупными украшениями, можно смело отправляться на ужин. К слову, винтажные украшения добавят интеллигентную нотку в современный крой.

Актуальная палитра сезона

В этом сезоне дизайнеры предлагают отойти от скучных темных цветов. В моде нежная пастель: сливочно-желтый, припыленный розовый и небесно-голубой. Эти оттенки освежают лицо и подчеркивают летний загар.

"Полоска на таких брюках — это классика, которая визуально вытягивает силуэт и делает ноги бесконечными", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Помимо полоски, популярностью пользуется мелкая клетка и абстрактные растительные мотивы. Тем, кто предпочитает сдержанность, стоит присмотреться к однотонным моделям из жатого шелка или крапивного полотна. Не стоит забывать и про защиту глаз, выбирая модные оправы, которые завершат расслабленный облик.

Ответы на популярные вопросы о пижамных брюках

Можно ли носить пижамные брюки в офис?

Да, если выбрать модель из плотного матового шелка или льна темных оттенков. В сочетании со строгим жакетом и закрытой обувью такой образ выглядит вполне уместно в рабочей обстановке без строгого дресс-кода.

С какой сумкой лучше сочетать такие модели?

Идеально подходят объемные тоуты из соломки или кожи, а также сумки-мешки. Для более структурированных образов можно использовать небольшие кросс-боди жесткой формы.

Не полнят ли широкие пижамные брюки?

Напротив, за счет свободного кроя и струящейся ткани они маскируют нюансы фигуры. Чтобы не добавлять лишнего объема в области бедер, выбирайте модели на плоском поясе спереди и резинке только на спинке.

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота гардероб
