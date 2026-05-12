Ирина Воронцова

Забудьте о салонах: 5 оттенков волос, которые выглядят дорого — даже когда отрастают

Каждое утро начинаете с того, что придирчиво разглядываете корни в зеркале под ярким светом ванной? Кажется, что стоит пропустить визит к колористу, и образ моментально теряет лоск. Однако секрет дорогого вида волос часто кроется не в сложности окрашивания, а в его способности красиво смываться.

Плавный переход в окрашивание

Тот самый нюанс, который позволяет волосам выглядеть как после визита в элитный салон даже через два месяца, заключается в правильном подборе подтона под натуральную базу. Разберем пять вариантов, которые прощают пропущенную запись к мастеру.

Шампань-блонд вместо холодного льда

Забудьте про пепельные оттенки, которые требуют синих шампуней и пахнут химией после каждой помывки. Шампань-блонд — это мягкое сияние, напоминающее пузырьки в бокале. Он содержит золотистые и кремовые пигменты, которые подсвечивают кожу и делают взгляд мягче.

Главный плюс такого выбора в том, что он не конфликтует с теплым пигментом, который неизбежно проявляется при вымывании краски. Волосы остаются живыми, а не превращаются в сухую солому, как это часто бывает с экстремально белым цветом.

"Мягкие теплые тона в блонде гораздо практичнее холодного спектра. Они отражают свет намного лучше, создавая тот самый здоровый блеск, который считается маркером ухоженности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Мягкий свет тихой роскоши

Этот стиль подразумевает, что никто не должен догадаться, где именно коснулась кисть мастера. Техника строится на тончайших бликах, которые светлее основного полотна всего на половину тона. В результате волосы выглядят так, будто они выгорели под солнцем во время отдыха на побережье.

Уход за такой прической минимален. Поскольку корни остаются нетронутыми или окрашиваются в максимально близкий к родному цвет, граница роста будет незаметна долгие месяцы. Это идеальный вариант для тех, кто хочет укрепить волосы, не подвергая их агрессивному воздействию химии каждые три недели.

Кофейная карамель для объема

Для шатенок настоящим спасением стали оттенки кофе с молоком и карамели. Плоские коричневые цвета уходят в прошлое, уступая место многослойности. Когда мастер смешивает несколько нюансов, пряди начинают "играть" при движении, что визуально делает прическу гуще. Для поддержания эффекта достаточно знать, как вернуть сияние простыми домашними способами.

Оттенок Периодичность коррекции
Шампань-блонд Раз в 2-3 месяца
Карамельные блики Раз в 4-6 месяцев
Горький шоколад Раз в 3 месяца

Тот самый секрет долговечного цвета: выбирайте оттенки, которые на солнце отдают не рыжиной, а золотом или бежем. Это сохраняет благородство образа даже тогда, когда пигмент начинает вымываться водой.

Глубина горького шоколада

Если душа лежит к темным тонам, стоит обратить внимание на глубокий шоколад или эспрессо. Это выбор для тех, кто ценит строгость и лоск. В отличие от иссиня-черного, шоколад выглядит естественно и не подчеркивает мимические морщинки. Правильное увлажнение кутикулы превращает такую шевелюру в зеркальное полотно.

"Глубокие темные цвета отлично скрывают повреждения структуры волос. Главное — следить за блеском, так как на темном фоне любая тусклость заметна сильнее", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Золотисто-русый — новая классика

Многие годами пытались избавиться от "мышиного" русого, но именно он в грамотной огранке стал символом богатства. Добавление медовых или бежевых нитей превращает обычный цвет в сложный и изысканный. Такие волосы не требуют специального тонирования, а при отрастании создают эффект омбре.

Даже если появляется седина, на русой базе она не выглядит катастрофой. Существуют проверенные домашние средства, которые помогают поддерживать серебристые пряди в идеальном состоянии, превращая их в стильный акцент.

"Часто женщины пересушивают волосы, пытаясь добиться чистого холодного цвета. Переход к золотисто-русому позволяет сохранить качество волос и их натуральную мягкость", — подчеркнула эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о цвете волос

Как понять, какой оттенок сделает меня старше?

Слишком плотные, матовые черные цвета или кипельно-белый блонд создают резкий контраст с кожей, подчеркивая каждую тень на лице. Выбирайте промежуточные, мягкие тона.

Как часто нужно использовать тонирующие маски?

Для поддержания дорогого блеска достаточно одного раза в неделю. Это поможет закрыть чешуйки волоса и обновить оттенок без визита в салон.

Правда ли, что теплые оттенки всегда выглядят дешево?

Нет, это миф. Дешево выглядит желтизна от неправильного осветления. Благородное золото, медь или карамель, напротив, добавляют образу стать и здоровый вид.

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, эксперт по составам косметики Алина Чернова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
