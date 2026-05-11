Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Громова

Секрет лебединой шеи: как вернуть коже упругость за 5 минут в день

Моя семья » Красота и стиль

Четкий овал лица и подтянутая шея — это не всегда результат дорогостоящих инъекций или генетической удачливости. Часто эстетические проблемы в нижней трети лица связаны с нашими повседневными привычками, которые незаметно разрушают мышечный каркас и провоцируют застой лимфы. Чтобы вернуть профилю изящество, достаточно внедрить в рутину несколько простых действий.

Девушка с прямыми бровями
Фото: Pravda.ru by Татьяна Громова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с прямыми бровями

Многие современные женщины сталкиваются с так называемой "компьютерной шеей", когда из-за постоянного наклона головы кожа теряет упругость раньше времени. Грамотное сочетание домашней гимнастики и контроля за осанкой позволяет добиться видимого эффекта лифтинга всего за одну-две недели, не прибегая к радикальным мерам косметологии.

Цифровое старение: как смартфон крадет молодость

Первый шаг к идеальному профилю — это изменение положения гаджетов. Когда мы опускаем голову вниз, чтобы проверить уведомления, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает в разы. Это приводит к ослаблению платизмы — тонкой подкожной мышцы шеи, которая отвечает за натяжение тканей. Постоянный наклон формирует "кольца Венеры" и провоцирует появление второго подбородка даже у стройных людей.

"Статика шеи напрямую влияет на состояние кожи. Если вы привыкли держать смартфон на уровне груди, никакие антивозрастные стратегии не помогут полностью избавиться от заломов, так как причина — в постоянном механическом сжатии тканей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для коррекции положения приучите себя поднимать гаджет на уровень глаз. Это простое действие не только предотвращает новые складки на шее, но и сохраняет здоровье позвоночника. В процессе создания образа важно помнить, что ровная спина и приподнятый подбородок делают ваш стиль более статусным, имитируя эффект "тихой роскоши" без лишних затрат.

Гимнастика для четкого контура: упражнение "Поцелуй"

Для укрепления мышечного корсета лица идеально подходит упражнение "Поцелуй потолка". Это элементарное движение направлено на проработку передней поверхности шеи и подчелюстной зоны. Выполнять его можно стоя или лежа на спине. Суть заключается в медленном запрокидывании головы и вытягивании губ трубочкой вверх, как будто вы пытаетесь дотянуться до потолка. Удерживая такое напряжение 5-7 секунд, вы заставляете мышцы работать в изометрическом режиме.

Действие Ожидаемый результат
Наклон головы назад Растяжение платизмы и снятие зажимов
Вытягивание губ Укрепление мышц подбородка
Фиксация на 7 секунд Формирование четкого "угла молодости"

Повторяя этот цикл 8-10 раз ежедневно, вы постепенно подтянете овал. Этот метод гораздо безопаснее, чем сомнительные эксперименты с косметикой, у которой истек срок годности или нарушен состав. Мышцы лица благодарны за регулярную нагрузку, отвечая на неё упругостью и свежим видом.

Вечерний лимфодренаж против отечности

Отеки в нижней части лица часто создают иллюзию лишнего веса или возрастного "сползания" тканей. Вечерний самомассаж помогает разогнать застоявшуюся лимфу. Используйте тыльную сторону ладоней или кончики пальцев: мягко ведите от центра подбородка к мочкам ушей по линии нижней челюсти. Завершайте движение спуском вниз по боковым линиям шеи к ключицам. Это критически важно для вывода жидкости из тканей.

"Лимфодренажные техники должны быть максимально легкими. Не растягивайте кожу, используйте скользящие движения. Это отличная профилактика дряблости шеи в домашних условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Такой ритуал занимает всего 3-5 минут, но эффект от него накопительный. Если ваше лицо склонно к утренней припухлости, вечерний дренаж станет лучшим спасением. Правильный уход также требует внимания к деталям: например, при демакияже глаз важно использовать правильные техники, чтобы не травмировать тонкую кожу век.

Комплексный уход и работа с осанкой

Результат будет более выраженным, если поддерживать кожу изнутри и снаружи. Пока вы работаете над мышцами, не забывайте про качественное увлажнение шеи теми же средствами, что вы используете для лица. Но помните, что даже самая дорогая сыворотка не заменит правильную осанку. Горделивая посадка головы визуально "стирает" несколько лет и делает образ более гармоничным.

"Внешний вид шеи и декольте — лакмусовая бумажка общего ухода. Многие забывают про эти зоны, уделяя внимание только лицу, но именно шея выдает реальный возраст первой", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Помимо физических упражнений, на восприятие нашего лица влияет и общий имидж. Освежить облик можно с помощью правильно подобранных цветов в одежде, таких как оттенок Cloud Dancer, который придает лицу свежесть. Гармония между состоянием кожи и стилем создаёт тот самый эффект естественной красоты, к которому стремятся современные женщины.

Ответы на популярные вопросы о подтяжке лица

Как быстро можно увидеть результат от упражнений для шеи?

Первые изменения в тонусе мышц заметны уже через неделю ежедневных занятий. Однако для стойкого лифтинг-эффекта и коррекции глубоких заломов потребуется от месяца регулярной практики.

Можно ли делать лимфодренаж, если есть высыпания на коже?

При активных воспалениях массаж лучше отложить, чтобы не разносить инфекцию. В такой период стоит сосредоточиться на корректном очищении и использовать советы по уходу за лицом, которые исключают механическое раздражение.

Заменяет ли гимнастика профессиональные процедуры?

Гимнастика — это фундамент. Она прекрасно работает в связке с косметологией. Если у вас уже сформирована четкая привычка следить за осанкой, любые инъекционные процедуры будут иметь более выраженный и длительный эффект.

Помогает ли тейпирование в борьбе со вторым подбородком?

Тейпирование может быть отличным вспомогательным средством, которое помогает "запомнить" мышцам правильное положение и улучшить отток жидкости. Но без физической активности мышц эффект будет временным.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова
Автор Татьяна Громова
Татьяна Громова — косметолог-эстетист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа красота здоровье уход за кожей
Новости Все >
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Сейчас читают
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Новости спорта
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Последние материалы
Второй шанс для маткапитала: правила возврата средств для повторного использования
Вкусная аптека в чашке: как грамотно подобрать травяной сбор под конкретные цели организма
Секрет лебединой шеи: как вернуть коже упругость за 5 минут в день
Нависшие веки и мешки под глазами? Этот массаж снимает каменную маску лица за минуты
Неофициальная посадка: как Юрий Гагарин на самом деле вернулся на Землю, и почему это стало тайной
Ловушка для экономных: почему гибрид может разорить вас на трассе и когда он реально выгоден
Последствия Чернобыля: как советские инженеры создали АЭС для тундры, но мир не был готов
3 шага к идеальной чистоте: как навсегда избавиться от скользкого налета в поилке животного
Скрытый найм или честный бизнес: где проходит граница, которую опасно переступать
Платежи за домофон: чья это зона ответственности и на что идут собранные средства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.