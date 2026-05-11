Алия Садыкова

Старят или полнят: 3 роковые ошибки при выборе формы очков, которые портят ваш образ в зеркале

Выбор солнцезащитных очков часто превращается в поиск баланса между модой и физиогномикой. Оправа способна как гармонизировать черты лица, так и подчеркнуть недостатки, создавая лишние акценты. Понимание законов геометрии помогает найти аксессуар, который станет продолжением образа.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Геометрия контраста и баланса

Основной принцип подбора очков строится на компенсации природных линий. Если лицо обладает выраженными углами, их стоит смягчать округлыми формами. И наоборот, мягкие контуры требуют четкой структуры и острых граней. Такой подход позволяет визуально скорректировать пропорции без радикальных мер. Выбор правильного аксессуара становится не просто покупкой, а инструментом для создания гармоничного отражения.

Важно учитывать не только контур, но и черты лица — нос, брови и высоту скул. Очки не должны перекрывать естественную линию бровей и обязаны сидеть на переносице без зазоров. Слишком массивная оправа может сделать взгляд тяжелым, в то время как излишне тонкая рискует потеряться на крупном лице. В этом контексте цепочки для очков могут добавить вертикальный акцент, визуально вытягивая силуэт.

"При подборе аксессуара ориентируйтесь на линию челюсти: если она широкая, выбирайте оправы с активным верхним краем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Подбор оправы по типам лица

Для круглого лица оптимальным решением станут прямоугольные и квадратные оправы. Они создают необходимые углы и визуально сужают скулы. Темная оправа с высокой посадкой дужек поможет вытянуть лицо. Напротив, круглое лицо плохо сочетается с узкими перемычками или круглыми линзами, которые лишь подчеркивают полноту. В таких случаях уместно рассмотреть модные аксессуары в виде авоськи, чтобы создать объем в нижней части образа.

Квадратная форма лица требует противоположного подхода. Здесь идеально работают авиаторы и круглые линзы в стиле оверсайз. Они сглаживают резкую челюсть и массивный лоб. Если лицо имеет форму сердца, стоит обратить внимание на модели с утяжеленным низом. Это помогает уравновесить широкий верх и узкий подбородок, создавая визуальную симметрию. Для тех, кто предпочитает расслабленный стиль, шелковые шорты станут отличным дополнением к летящему летнему образу.

Форма лица Рекомендуемая оправа
Овал Любые формы, сохраняющие пропорции
Круг Квадратные, прямоугольные, кошачий глаз
Квадрат Авиаторы, овальные, круглые тишейды
Сердце Узкие оправы, низкая посадка дужек

Значение масштаба и деталей

Даже идеально подобранная форма может быть испорчена неправильным размером. Оправа не должна выступать за границы лица более чем на пару миллиметров. Слишком узкие очки создают эффект пережатых висков и визуально расширяют лицо. Масштаб важен и при сочетании с обувью: например, массивные кроссовки на танкетке требуют столь же уверенных аксессуаров в верхней части тела.

"Выбирая очки, следите, чтобы нижняя часть оправы не касалась щек при улыбке, иначе это создаст дискомфорт и ускорит износ линз", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Не забывайте о посадке переносицы. Пластиковые оправы без регулируемых носоупоров должны сидеть плотно, не сползая. Если у вас высокая переносица, ищите модели с тонкой металлической вставкой. Правильная фиксация гарантирует, что центр зрачка совпадет с оптическим центром линзы, что критически важно для здоровья глаз при длительном ношении под солнцем.

Цветовая палитра и материалы

Цвет оправы должен гармонировать с подтоном кожи и волос. Светлокожим женщинам с холодным цветотипом подходят серебро, черный цвет и оттенки синего. Обладательницам теплого тона стоит выбирать золото, бронзу или классическую черепаховую расцветку. Цвет линз также влияет на восприятие: серые и зеленые фильтры меньше всего искажают цвета, а коричневые добавляют контрастности. Сочетая очки с летним гардеробом, например выбирая идеальные сандалии, старайтесь придерживаться единой гаммы в металлической фурнитуре.

"Материал оправы определяет долговечность: титан идеален для легкости, а качественный ацетат позволяет создавать глубокие текстуры", — подчеркнула эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о выборе очков

Как понять, что очки велики?

Если при наклоне головы вперед очки сползают на кончик носа, значит, ширина заушников или мостика слишком велика. Оправа также не должна лежать на скулах.

Есть ли универсальная форма очков?

Наиболее приближенными к универсальным считаются авиаторы и вайфареры среднего размера. Они подходят большинству типов лиц за счет баланса горизонтальных и вертикальных линий.

Должны ли очки закрывать брови?

По классическим канонам верхняя линия оправы должна повторять изгиб бровей или находиться чуть ниже их уровня. Полностью закрытые брови могут лишить лицо мимической выразительности.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
