Яна Климова

Стиль против луж: какую обувь носить в дождливый май, чтобы оставаться в тренде и не промокнуть

Весенние дожди требуют прагматичного подхода к гардеробу без ущерба для эстетики. В условиях повышенной влажности и плюсовой температуры важно выбирать материалы, блокирующие воду и сохраняющие воздухообмен. Мы подобрали пять моделей обуви, которые решают проблему мокрых улиц и дополняют современный образ.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожаные балетки с закрытым мысом

Балетки остаются центральным элементом теплого сезона, однако для дождливой погоды подходят исключительно кожаные варианты. Глянцевая или лаковая поверхность эффективно отталкивает капли воды, защищая стопу. Актуальные модели отличаются геометричными формами: квадратным или вытянутым заостренным мысом, которые пришли на смену мягким чешкам.

В текущем сезоне дизайнеры делают акцент на деталях в виде тонких ремешков, фиксирующих стопу. Темная палитра, включающая шоколадный, графитовый и чернильный оттенки, считается наиболее практичной для города. Такие модные балетки легко очищаются от загрязнений и сохраняют презентабельный вид в течение всего дня.

Лоферы в мужском стиле

Современные лоферы заимствуют черты классической мужской обуви: плотную кожу, выраженную окантовку и закрытый силуэт. Это наиболее надежный вариант для майских гроз. Высокий жесткий борт препятствует попаданию влаги внутрь, а плотный материал держит форму даже после контакта с водой. В отличие от прошлых лет, массивная тракторная подошва уступает место более тонким, но технологичным решениям.

Цветовая гамма тяготеет к природным пигментам: хаки, густой терракотовый и глубокий синий. Для тех, кто ищет разнообразия, подойдет тиснение под рептилию. Такая обувь гармонично вписывается в утилитарный стиль, сочетаясь с прямыми брюками или плотным денимом.

Параметр подбора Приоритетный выбор
Материал верха Натуральная гладкая кожа
Форма носка Квадрат или трапеция
Высота подошвы Средняя (до 3 см)

Лаконичные городские мокасины

Мокасины представляют собой баланс между спортивной и классической обувью. В условиях переменчивой весны стоит выбирать модели с минимальным количеством перфорации. Тонкая, но гибкая подошва обеспечивает естественное движение стопы, а кожа со спецобработкой под бархат создает эффект винтажности. Этот тренд отсылает к эстетике мягкой роскоши и ностальгическим силуэтам.

Цветовое решение здесь должно быть максимально сдержанным: табачный, коньячный или песочный тона. Декор ограничивается деликатной сборкой или небольшими кисточками в стиле бохо. Это оптимальное дополнение к образу, где Яна Климова рекомендует использовать натуральные ткани и свободный крой.

"Выбирая мокасины для сырой погоды, обратите внимание на способ крепления подошвы. Прошитые модели требуют дополнительной обработки швов воском для герметичности", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Лодочки на устойчивом каблуке

Элегантность в дождь возможна благодаря лодочкам на блочном каблуке высотой до семи сантиметров. Устойчивая форма каблука (квадрат или трапеция) гарантирует безопасность на скользких тротуарах. Плотно облегающий ногу силуэт, напоминающий вторую кожу, предотвращает случайное соскальзывание обуви и выглядит современно.

Отсутствие лишнего декора делает такие стильные лодочки универсальными. Если вы стремитесь к максимальной функциональности, выбирайте классический черный или молочный цвета. Для акцентных выходов подойдут глубокие винные или синие оттенки, которые сохраняют актуальность вне зависимости от сезона.

Ретро-кроссовки из гладкой кожи

Винтажные спортивные силуэты — основа базового гардероба. Для влажной весны критически важно отказаться от текстильных вставок и замши в пользу цельнокроеной кожи. Кожаные кроссовки легко переносят контакт с осадками и не деформируются при правильной сушке. В тренде модели с плоской подошвой и вытянутым носком, которые не увеличивают стопу визуально.

Контрастные полосы и цветные шнурки добавляют динамики в повседневный облик. Такие элегантные кеды и кроссовки в ретро-стиле одинаково хорошо смотрятся с платьями миди и классическими тренчами, создавая образ в духе текущих подиумных тенденций.

"Белые кроссовки из кожи — это база, но в дождь они требуют водоотталкивающей пропитки-спрея. Это создаст невидимый барьер, который упростит последующее очищение", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о демисезонной обуви

Как быстро высушить кожаную обувь после дождя?

Обувь следует сушить при комнатной температуре, предварительно наполнив ее бумагой. Категорически нельзя использовать радиаторы отопления, так как кожа может потрескаться и потерять эластичность.

Почему не стоит носить замшевую обувь в сырую погоду?

Замша имеет ворсистую структуру, которая моментально впитывает воду вместе с дорожной солью и грязью. Это приводит к появлению стойких пятен и разрушению структуры материала.

Нужно ли использовать защитные средства для новой обуви?

Да, любую кожаную пару стоит обработать защитным средством сразу после покупки, до первого выхода на улицу. Это создаст первичный защитный слой против влаги и пыли.

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Садыкова Алия, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
