Вера Ермакова

Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года

Винтажная эстетика окончательно закрепилась в гардеробах, превращая содержимое бабушкиных шкатулок в основу летних образов 2026 года. Речь идет не о простом копировании прошлого, а о грамотном внедрении аксессуаров с историей в современные минималистичные сеты для создания глубокого визуального контекста.

Рубиновый кулон с жемчугом

Кольца с крупными камнями

Центральным элементом образа становятся массивные перстни с одним выразительным камнем. Такая геометрия отсылает к классическим ювелирным традициям середины прошлого века. Использование подобных изделий требует сдержанности в остальной одежде, чтобы кольцо оставалось главной визуальной точкой. Лучше всего они работают в паре с монохромными тканями: хлопком, льном или натуральным шелком.

При выборе важно учитывать характеристики материалов, так как состав ювелирных сплавов напрямую влияет на комфорт при длительном ношении. Современные аналоги винтажных колец часто адаптированы под гипоаллергенные стандарты, сохраняя при этом характерную огранку и массивность. Эти украшения позволяют уйти от скучного повседневного стиля, добавляя в него ноту аристократичности.

Возвращение жемчуга

Жемчуг перестал ассоциироваться исключительно с торжественными выходами. В сезоне 2026 его интегрируют в повседневность, сочетая с базовыми футболками и оверсайз-жакетами. Контраст между мягким блеском перламутра и грубой фактурой денима или кожи создает тот самый современный шик. Винтажные украшения такого типа отлично трансформируют привычный облик.

Популярностью пользуются как классические нити, так и серьги-пусеты. Интересно смотрятся многослойные комбинации, где жемчуг дополняется тонкими металлическими цепями. Это позволяет избежать излишней строгости, делая аксессуар более динамичным и подходящим для активного ритма городской жизни.

Эстетика удлиненных серег

Серьги-подвески с кристаллами или металлическими элементами подчеркивают линию шеи и добавляют образу вертикальных линий. В новом сезоне актуальны модели, имитирующие антикварные находки с легким эффектом патины или чернения. Они гармонично дополняют легкие платья и открытые топы, становясь важным элементом трендов весна-лето 2026.

Важно помнить о балансе массы: длинные серьги самодостаточны и редко требуют дополнения в виде колье. Чтобы акцентировать внимание на аксессуаре, стилисты рекомендуют собирать волосы в высокую прическу или гладкий хвост. Это открывает лицо и позволяет деталям украшения "играть" при движении.

"Выбирая серьги в винтажном стиле, следите за их весом. Современные технологии позволяют создавать даже массивные формы из легких материалов, что критически важно для здоровья", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Акценты из натурального дерева

Дерево и смола возвращаются в виде крупных браслетов, привнося в гардероб эстетику семидесятых. Такие аксессуары незаменимы для летнего отдыха и образов в стиле сафари или бохо. Они тактильно приятны и обладают уникальным природным рисунком, что ценится в эпоху массового производства.

Тип украшения С чем сочетать
Массивные бусы Льняные рубашки, однотонные платья
Деревянные браслеты Сарафаны, туники, джинсовые шорты

Для создания целостного образа можно использовать массивные бусы из того же материала. Природная палитра — от светлого дуба до темного эбена — легко комбинируется с любыми цветами одежды, добавляя ей фактурности и природного тепла.

Функциональность в ювелирном исполнении

Часы-браслеты с изящным плетением или жестким корпусом становятся альтернативой обычным украшениям на запястье. Это аксессуар, который сочетает в себе пользу и эстетику. В моде как тонкие модели, напоминающие ювелирные цепочки, так и широкие варианты в стиле ар-деко.

"Часы в форме браслета — это универсальный инструмент, который делает деловой образ более женственным, не нарушая регламент дресс-кода", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Принципы сочетания украшений

Главная ошибка при использовании "бабушкиных" украшений — попытка надеть гарнитур целиком. Сегодня актуальна эклектика. Один винтажный предмет в окружении современных вещей выглядит намного интереснее, чем полный набор из прошлого. Важно создавать контраст: старинная брошь на лацкане ультрасовременного пиджака или фамильное кольцо с минималистичным маникюром.

Такой подход позволяет избежать театральности и сделать образ живым. Экспериментируйте с объемами и материалами, не бойтесь смешивать разные эпохи. Мода 2026 поощряет индивидуальность и умение видеть красоту в вещах с характером.

Ответы на популярные вопросы о украшениях

Где искать качественные винтажные украшения?

Помимо семейных архивов, стоит обратить внимание на специализированные антикварные лавки и проверенные винтажные маркеты. Важно проверять целостность замков и состояние камней перед покупкой.

Как ухаживать за старыми украшениями из серебра?

Для очистки лучше использовать специальные салфетки или мягкие растворы, предназначенные для конкретного металла. Избегайте агрессивной химии, чтобы не повредить патину или хрупкие камни.

Можно ли носить винтаж в офис?

Да, если выбирать лаконичные формы. Одиночное кольцо или небольшие жемчужные серьги отлично впишутся в деловой этикет, добавив образу индивидуальности.

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Садыкова Алия, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето стиль весна одежда красота гардероб
