Не только SPF: неочевидные, но рабочие способы уберечь свою кожу от разрушительного солнечного света

Безопасный загар требует системного подхода, основанного на использовании фотозащитных средств с высоким фактором SPF 30 или 50. Важно наносить крем не менее чем за 20 минут до выхода на улицу, уделяя особое внимание открытым участкам кожи, и обновлять слой каждые два часа, особенно после водных процедур. Правильно подобранный уход — это инвестиция в здоровье дермы, позволяющая минимизировать риски, связанные с агрессивным воздействием излучения.

Солнцезащитный крем

Как отмечает Газета. Ru со ссылкой на и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину, ультрафиолет опасен способностью повреждать клеточную ДНК, что ведет к фотостарению и повышению риска развития онкологии. Эксперт рекомендует избегать пребывания на солнце в пиковые часы — с 11:00 до 16:00, когда УФ-индекс достигает максимума. В этот период необходимо использовать шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки и одежду из плотных тканей, так как кожа особенно чувствительна к появлению морщин и пигментных пятен.

Специалист советует регулярно отслеживать прогноз погоды и ориентироваться на показатели УФ-индекса: если значение превышает три единицы, защита обязательна в любом случае. После нахождения под солнцем стоит применять увлажняющие средства, содержащие алоэ вера или пантенол, чтобы успокоить эпидермис. При этом Лялина подчеркивает, что любое покраснение кожи — это индикатор серьезного повреждения, а посещение солярия является гарантированным ударом по здоровью организма. По ее словам, для получения необходимого витамина D оптимально подходит утреннее время, когда солнце еще не проявляет выраженной агрессии.

"Современные дерматологические протоколы подтверждают, что накопленный за жизнь ультрафиолетовый стресс напрямую определяет скорость деградации коллагеновых волокон. Я полностью поддерживаю коллегу в вопросе важности превентивной защиты: игнорирование SPF-средств сокращает ресурсы кожи к самовосстановлению и провоцирует преждевременное появление гиперпигментации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Что делать, если кожа все-таки обгорела?

При возникновении покраснения или боли важно охладить поврежденный участок прохладным компрессом и нанести средства с пантенолом или алоэ вера. Ни в коем случае не используйте спиртовые настойки или жирные масла, которые перекрывают доступ кислорода к тканям.

Нужен ли SPF в пасмурную погоду?

Да, ультрафиолетовое излучение способно проникать сквозь облака и оконные стекла. Если УФ-индекс в вашем регионе выше 3, защита необходима даже при отсутствии прямого солнечного света.

Как часто нужно обновлять крем на пляже?

Стандартная рекомендация — каждые два часа. Однако если вы плаваете в водоеме или активно потеете, защитное покрытие следует восстанавливать сразу после выхода из воды и просушивания кожи полотенцем.

Вредны ли солярии для получения базового загара?

Медики единогласно классифицируют солярии как источник серьезной угрозы для здоровья кожи. Искусственное излучение в таких аппаратах зачастую интенсивнее естественного и существенно ускоряет процессы клеточного старения.

