Не только SPF: неочевидные, но рабочие способы уберечь свою кожу от разрушительного солнечного света

Безопасный загар требует системного подхода, основанного на использовании фотозащитных средств с высоким фактором SPF 30 или 50. Важно наносить крем не менее чем за 20 минут до выхода на улицу, уделяя особое внимание открытым участкам кожи, и обновлять слой каждые два часа, особенно после водных процедур. Правильно подобранный уход — это инвестиция в здоровье дермы, позволяющая минимизировать риски, связанные с агрессивным воздействием излучения.
Как отмечает Газета. Ru со ссылкой на и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину, ультрафиолет опасен способностью повреждать клеточную ДНК, что ведет к фотостарению и повышению риска развития онкологии. Эксперт рекомендует избегать пребывания на солнце в пиковые часы — с 11:00 до 16:00, когда УФ-индекс достигает максимума. В этот период необходимо использовать шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки и одежду из плотных тканей, так как кожа особенно чувствительна к появлению морщин и пигментных пятен.
Специалист советует регулярно отслеживать прогноз погоды и ориентироваться на показатели УФ-индекса: если значение превышает три единицы, защита обязательна в любом случае. После нахождения под солнцем стоит применять увлажняющие средства, содержащие алоэ вера или пантенол, чтобы успокоить эпидермис. При этом Лялина подчеркивает, что любое покраснение кожи — это индикатор серьезного повреждения, а посещение солярия является гарантированным ударом по здоровью организма. По ее словам, для получения необходимого витамина D оптимально подходит утреннее время, когда солнце еще не проявляет выраженной агрессии.
"Современные дерматологические протоколы подтверждают, что накопленный за жизнь ультрафиолетовый стресс напрямую определяет скорость деградации коллагеновых волокон. Я полностью поддерживаю коллегу в вопросе важности превентивной защиты: игнорирование SPF-средств сокращает ресурсы кожи к самовосстановлению и провоцирует преждевременное появление гиперпигментации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Ирина Воронцова.
При возникновении покраснения или боли важно охладить поврежденный участок прохладным компрессом и нанести средства с пантенолом или алоэ вера. Ни в коем случае не используйте спиртовые настойки или жирные масла, которые перекрывают доступ кислорода к тканям.
Да, ультрафиолетовое излучение способно проникать сквозь облака и оконные стекла. Если УФ-индекс в вашем регионе выше 3, защита необходима даже при отсутствии прямого солнечного света.
Стандартная рекомендация — каждые два часа. Однако если вы плаваете в водоеме или активно потеете, защитное покрытие следует восстанавливать сразу после выхода из воды и просушивания кожи полотенцем.
Медики единогласно классифицируют солярии как источник серьезной угрозы для здоровья кожи. Искусственное излучение в таких аппаратах зачастую интенсивнее естественного и существенно ускоряет процессы клеточного старения.
Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.