Стрижки ленивых модниц: 5 причесок в стиле 70-х, которые не нужно укладывать

Летний сезон 2026 года возвращает в моду эстетику свободы и естественности. Основным вектором развития индустрии стали объемные формы и подвижные текстуры, заимствованные из эпохи семидесятых. Эти решения позволяют минимизировать время на укладку, сохраняя при этом выразительный и современный образ.

Стрижка-каскад

Влияние эстетики семидесятых на тренды

Возвращение к формам пятидесятилетней давности обусловлено глобальным запросом на аутентичность. В 2026 году парикмахерское искусство отказывается от жестких геометрических линий в пользу мягкости. Тренды на средние волосы показывают, что женщины все чаще выбирают расслабленные силуэты, которые гармонируют с их природными данными.

Переосмысление ретро-стиля происходит через использование новых техник среза, создающих ощущение живых и подвижных прядей. Это особенно актуально для тех, кто хочет уплотнить структуру волоса визуально, не прибегая к сложным салонным процедурам. В основе летних образов лежит идея легкости, когда прическа выглядит завершенной сразу после высыхания.

"Стрижки этого сезона направлены на подчеркивание естественной динамики волос. Мы уходим от монолитных форм к сложным, но визуально простым решениям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Многослойные стрижки и эффект объема

Слои в 2026 году становятся более тонкими и деликатными. Техника "перышек" позволяет распределить массу волос таким образом, чтобы корень получал необходимую поддержку, а концы оставались воздушными. Это решает проблему тяжелых прядей, которые летом быстро теряют форму из-за высокой влажности и температуры.

Для создания такого эффекта мастера используют вертикальную градуировку. Грамотно выполненная форма позволяет избежать эффекта старения, ведь неправильная стрижка может добавить лишний возраст. Многослойность, напротив, освежает лицо и делает черты мягче.

Тип стрижки Главное преимущество Каскад в стиле 70-х Максимальный прикорневой объем Текстурированный боб Простота ежедневной укладки Шэг (Shag) Стильная небрежность

Современный шэг и работа с текстурой

Шэг остается фаворитом благодаря своей универсальности. В летний период эта стрижка становится спасением для обладательниц вьющихся и пористых волос. Вместо борьбы с пушистостью стилисты предлагают сделать ее акцентом образа. Для поддержания блеска важно использовать активные компоненты, которые разглаживают кутикулу, не утяжеляя форму.

"Современная интерпретация шэга лишена чрезмерной агрессивности. Это мягкий, женственный вариант, который адаптируется под любой овал лица за счет изменения длины контрольных прядей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Работа с текстурой подразумевает отказ от жесткого стайлинга. Прическа должна реагировать на движение ветра и поворот головы. Чтобы локоны не выглядели сухими, рекомендуется обратить внимание на здоровье кожи головы, так как фундамент красивой стрижки закладывается именно в правильном уходе за корнями.

Челка-шторка и ее универсальность

Челка, разделенная на две стороны, идеально дополняет стрижки в стиле 70-х. Она позволяет корректировать форму лба и высоту скул, при этом не требуя регулярного подравнивания в салоне каждые две недели. В летнюю жару такую челку легко убрать от лица, сохранив целостность прически.

Практичность этого элемента заключается в его способности плавно переходить в общую длину. Это создает эффект обрамления, который делает образ более камерным и уютным. Даже простая омолаживающая прическа выигрывает от добавления мягкой, ниспадающей челки.

Простые правила летней укладки

Философия 2026 года — минимальное вмешательство инструментов. Фен используется в щадящем режиме, а утюжки практически исключаются. Чтобы форма держалась дольше, специалисты советуют использовать текстурирующие спреи на основе морской соли или легкие муссы. Важно сохранить естественность, ведь визуальная масса волос лучше всего считывается при их свободном движении.

"Летом волосы нуждаются в отдыхе от горячих температур. Стрижки в стиле 70-х хороши тем, что они формируют себя сами в процессе естественного высыхания", — отметила специально для Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Завершающим штрихом может стать использование масел для кончиков. Это предотвратит сечение и придаст прядям здоровое сияние. Главное — помнить, что любая стрижка выглядит дорого только на ухоженном полотне, поэтому пилинг для кожи головы и увлажняющие маски остаются обязательными этапами бьюти-рутины.

Ответы на популярные вопросы о летних стрижках

Подходят ли многослойные стрижки для тонких волос?

Да, это одна из лучших техник для создания визуальной густоты. Короткие внутренние слои создают каркас, который приподнимает верхние пряди, создавая эффект плотности.

Как часто нужно обновлять форму шэг?

Благодаря своей структуре шэг отрастает очень эстетично. Посещать мастера можно раз в 3–4 месяца для поддержания текстуры и удаления посеченных концов.

Нужно ли укладывать челку-шторку каждый день?

Достаточно направить ее круглой щеткой во время сушки феном от лица. Форма будет держаться до следующего мытья головы за счет правильного среза.

