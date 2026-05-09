Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Мельников

Стрижки ленивых модниц: 5 причесок в стиле 70-х, которые не нужно укладывать

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года возвращает в моду эстетику свободы и естественности. Основным вектором развития индустрии стали объемные формы и подвижные текстуры, заимствованные из эпохи семидесятых. Эти решения позволяют минимизировать время на укладку, сохраняя при этом выразительный и современный образ.

Стрижка-каскад
Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников is licensed under Free for commercial use
Стрижка-каскад

Влияние эстетики семидесятых на тренды

Возвращение к формам пятидесятилетней давности обусловлено глобальным запросом на аутентичность. В 2026 году парикмахерское искусство отказывается от жестких геометрических линий в пользу мягкости. Тренды на средние волосы показывают, что женщины все чаще выбирают расслабленные силуэты, которые гармонируют с их природными данными.

Переосмысление ретро-стиля происходит через использование новых техник среза, создающих ощущение живых и подвижных прядей. Это особенно актуально для тех, кто хочет уплотнить структуру волоса визуально, не прибегая к сложным салонным процедурам. В основе летних образов лежит идея легкости, когда прическа выглядит завершенной сразу после высыхания.

"Стрижки этого сезона направлены на подчеркивание естественной динамики волос. Мы уходим от монолитных форм к сложным, но визуально простым решениям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Многослойные стрижки и эффект объема

Слои в 2026 году становятся более тонкими и деликатными. Техника "перышек" позволяет распределить массу волос таким образом, чтобы корень получал необходимую поддержку, а концы оставались воздушными. Это решает проблему тяжелых прядей, которые летом быстро теряют форму из-за высокой влажности и температуры.

Для создания такого эффекта мастера используют вертикальную градуировку. Грамотно выполненная форма позволяет избежать эффекта старения, ведь неправильная стрижка может добавить лишний возраст. Многослойность, напротив, освежает лицо и делает черты мягче.

Тип стрижки Главное преимущество
Каскад в стиле 70-х Максимальный прикорневой объем
Текстурированный боб Простота ежедневной укладки
Шэг (Shag) Стильная небрежность

Современный шэг и работа с текстурой

Шэг остается фаворитом благодаря своей универсальности. В летний период эта стрижка становится спасением для обладательниц вьющихся и пористых волос. Вместо борьбы с пушистостью стилисты предлагают сделать ее акцентом образа. Для поддержания блеска важно использовать активные компоненты, которые разглаживают кутикулу, не утяжеляя форму.

"Современная интерпретация шэга лишена чрезмерной агрессивности. Это мягкий, женственный вариант, который адаптируется под любой овал лица за счет изменения длины контрольных прядей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Работа с текстурой подразумевает отказ от жесткого стайлинга. Прическа должна реагировать на движение ветра и поворот головы. Чтобы локоны не выглядели сухими, рекомендуется обратить внимание на здоровье кожи головы, так как фундамент красивой стрижки закладывается именно в правильном уходе за корнями.

Челка-шторка и ее универсальность

Челка, разделенная на две стороны, идеально дополняет стрижки в стиле 70-х. Она позволяет корректировать форму лба и высоту скул, при этом не требуя регулярного подравнивания в салоне каждые две недели. В летнюю жару такую челку легко убрать от лица, сохранив целостность прически.

Практичность этого элемента заключается в его способности плавно переходить в общую длину. Это создает эффект обрамления, который делает образ более камерным и уютным. Даже простая омолаживающая прическа выигрывает от добавления мягкой, ниспадающей челки.

Простые правила летней укладки

Философия 2026 года — минимальное вмешательство инструментов. Фен используется в щадящем режиме, а утюжки практически исключаются. Чтобы форма держалась дольше, специалисты советуют использовать текстурирующие спреи на основе морской соли или легкие муссы. Важно сохранить естественность, ведь визуальная масса волос лучше всего считывается при их свободном движении.

"Летом волосы нуждаются в отдыхе от горячих температур. Стрижки в стиле 70-х хороши тем, что они формируют себя сами в процессе естественного высыхания", — отметила специально для Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Завершающим штрихом может стать использование масел для кончиков. Это предотвратит сечение и придаст прядям здоровое сияние. Главное — помнить, что любая стрижка выглядит дорого только на ухоженном полотне, поэтому пилинг для кожи головы и увлажняющие маски остаются обязательными этапами бьюти-рутины.

Ответы на популярные вопросы о летних стрижках

Подходят ли многослойные стрижки для тонких волос?

Да, это одна из лучших техник для создания визуальной густоты. Короткие внутренние слои создают каркас, который приподнимает верхние пряди, создавая эффект плотности.

Как часто нужно обновлять форму шэг?

Благодаря своей структуре шэг отрастает очень эстетично. Посещать мастера можно раз в 3–4 месяца для поддержания текстуры и удаления посеченных концов.

Нужно ли укладывать челку-шторку каждый день?

Достаточно направить ее круглой щеткой во время сушки феном от лица. Форма будет держаться до следующего мытья головы за счет правильного среза.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, косметолог-эстетист Татьяна Громова
Автор Алексей Мельников
Алексей Мельников — колорист по волосам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами
Новости Все >
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Опасная доставка прямо к порогу: как правоохранители раскрыли сеть по сбыту незаконных препаратов
Арктический кошелек: за сколько месяцев суровые мужчины с Севера покупают иномарки
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году
Цена доверия электронике: почему ручной осмотр шин спасает водителей от ДТП
Сдал ЕГЭ на 100 баллов, а премию не дадут? Омским школьникам резко ужесточают условия выплат
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Жаркое дыхание из дефлекторов: почему кондиционер в авто перестал гнать холод
Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять
Сейчас читают
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Военные новости
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Соседи-убийцы и лучшие друзья томатов: что посадить рядом, чтобы урожай превзошел все ожидания
Садоводство, цветоводство
Соседи-убийцы и лучшие друзья томатов: что посадить рядом, чтобы урожай превзошел все ожидания
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
Последние материалы
Белый дом умывает руки: Трамп бросает Киев, оставляя Европе бремя проигранной войны
Мир будет съеден заживо? Кто сдерживает 500 000 000 тонн голодных вредителей
Заплатка на фасаде скрывает правду: дом в Краматорске, где стены в буквальном смысле стали ядовитыми
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Опасная доставка прямо к порогу: как правоохранители раскрыли сеть по сбыту незаконных препаратов
Ландыши высотой в метр: это японское чудо превращает глухую тень в сказочный лес
Они видели всё: акулы зафиксировали мировую аномалию там, где техника выходит из строя
Арктический кошелек: за сколько месяцев суровые мужчины с Севера покупают иномарки
Домашний цитрусовый мармелад как наука: точные пропорции, кислота и идеальная текстура
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.