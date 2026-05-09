Вера Ермакова

Шорты больше не носят: этим летом городские улицы заполнят модницы в панталонах

Индустрия моды обращается к историческим силуэтам, адаптируя элементы нижнего белья прошлых веков для повседневного гардероба. Шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала новый вектор летнего сезона, выбрав объемные кружевные брюки, известные как блумерсы или панталоны принцессы.

Панталоны с кружевом

Возвращение бельевого стиля в гардероб

Интерес к панталонам возник не спонтанно. После долгого доминирования брюк-баллонов и широких джинсов аудитория начала искать более легкие и женственные формы. Блумерсы, которые ранее служили нижним слоем под пышными юбками, стали самостоятельным элементом образа. Это логичное продолжение эстетики, где лаконичные формы и комфорт выходят на первый план.

Современные интерпретации отличаются от исторических прототипов отсутствием избыточной жесткости. Дизайнеры выбирают тонкий хлопок, батист и мягкое кружево, что позволяет интегрировать вещь в городскую среду. Подобные модели уже мелькали в коллекциях прошлых лет, но именно сейчас сформировался запрос на сочетание винтажной нежности и повседневной практичности.

"Бельевой стиль требует особого подхода к детализации. Панталоны с кружевом перестают выглядеть как одежда для сна, если уравновесить их строгими вещами с четкой структурой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как Эльза Хоск адаптирует блумерсы

Во время поездки в Токио модель продемонстрировала эталонный пример стилизации. Она соединила светлые кружевные панталоны с классическим тренчем пастельного оттенка и балетками. Такой выбор верхней одежды гасит излишнюю будуарность нижнего слоя, делая наряд уместным для прогулок. Аксессуары играют решающую роль: вязаная косынка и структурированная сумка добавляют образу актуальности.

Важно заметить, что обувь на плоском ходу здесь предпочтительнее каблуков. Мягкие балетки или кеды снижают градус нарядности, превращая «панталоны принцессы» в удобную базу. Весенний гардероб в таком исполнении выглядит свежо, сохраняя баланс между исторической отсылкой и современными требованиями к функциональности одежды.

Варианты сочетания для разных случаев

Для тех, кто только начинает знакомство с этим фасоном, отправной точкой могут стать модели в темных оттенках. Черные или темно-синие панталоны меньше ассоциируются с бельем и легче комбинируются со спортивными вещами. Худи оверсайз или простая футболка создадут необходимый контраст фактур, который сейчас высоко ценится в уличной моде.

Более смелым решением станет союз блумерсов с винтажным жакетом. Плотная костюмная ткань пиджака и воздушная ткань брюк подчеркивают хрупкость силуэта. В контексте пляжного отдыха такие брюки заменяют привычные шорты или парео, обеспечивая максимальную вентиляцию ткани и свободу движений в жаркую погоду.

"При выборе таких смелых решений важно следить за деталями. Например, неуместный сложный дизайн ногтей может перегрузить визуальный ряд, лучше выбрать чистую классику", — отметила специально для Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Материалы и фактуры летнего сезона

В летний период 2026 года основной акцент делается на натуральности. Хлопковое шитье, прошва и тонкий лен — фавориты для этой модели брюк. Эти материалы не только приятны телу, но и позволяют создавать объемные складки, которые не утяжеляют фигуру. Важно обращать внимание на плотность ткани: наличие подклада или правильный выбор нижнего слоя обеспечит комфорт при носке.

Тип материала Преимущество в носке
Хлопковая прошва Держит форму и обеспечивает циркуляцию воздуха
Тонкий батист Невесомость и мягкое прилегание к коже
Смесовый лен Практичность и устойчивость к сминанию

Аксессуары летом 2026 года играют роль связующего звена. Как подчеркивают эксперты, аксессуары теперь правят всем образом, поэтому к панталонам стоит подбирать плетеные сумки или кожаные ремни, чтобы добавить образу завершенности и городского лоска.

"В мужском гардеробе подобные радикальные тренды приживаются редко, там ценится сдержанность и консервативный вкус, но в женской моде панталоны станут ярким символом свободы самовыражения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о трендовых брюках

С какой обувью лучше носить панталоны с кружевом?

Оптимальным выбором станут балетки с острым или квадратным мысом, лаконичные кеды или сандалии на тонких ремешках. Избегайте массивных платформ, чтобы не нарушать воздушность силуэта.

Подходят ли такие брюки для офиса?

Для строгого дресс-кода модель не предназначена. Однако в творческой среде панталоны можно сочетать с длинным блейзером, который прикрывает большую часть брюк, оставляя на виду лишь кружевной край.

Как избежать эффекта пижамного вида?

Используйте вещи из других стилистических направлений: жесткий деним, кожу или классическую шерсть. Структурированная сумка и аккуратная прическа также помогут сделать образ более собранным.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, дизайнер одежды Ксения Малышева, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
