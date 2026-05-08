Искусство быть легкой: почему именно кеды стали главным выбором модниц летом 2026

Долгое время белые кроссовки считались неоспоримым королем обувного гардероба. Несмотря на попытки модных домов вернуть в строй классические туфли или балетки, массивные спортивные модели удерживали лидерство благодаря культу максимального комфорта. Кроссовки стали своего рода броней горожанина, готового к бесконечным перемещениям в ритме мегаполиса.

Фото: unsplash.com by Moon Moons is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кеды

Однако сегодня маятник моды качнулся в сторону утонченности. Эпоха "грубых" и тяжелых силуэтов постепенно уходит, уступая место эстетике, где естественная красота и легкость ценятся выше агрессивного дизайна. Бренды переосмысливают спортивное наследие, предлагая решения, которые выглядят более благородно и аккуратно на женской ножке.

На авансцену выходят теннисные кеды — лаконичный и исторически значимый элемент стиля, который органично вписывается в современный базовый гардероб. Это не просто возвращение к истокам, а сознательный выбор в пользу интеллектуальной моды, где комфорт не противостоит элегантности.

От кортов до городских улиц: краткая история кед

Путь обуви на резиновой подошве начался еще в начале XX века, когда спорт только становился массовым увлечением. Итальянская Superga, американские Keds и французские Spring Court заложили фундамент того, что мы сейчас называем "теннисными кедами". В 30-х годах они стали стандартом для тренировок, а к 70-м годам плотная протекторная подошва, ставшая визитной карточкой Vans, завоевала сердца представителей скейт-культуры.

Настоящий транзит кед в высокую моду случился в 90-х. Лаконичные модели стали частью "униформы" голливудских див, таких как Дженнифер Энистон и Сара Джессика Паркер. Они сочетали их с джинсами и жакетами, создавая те самые образы, которые мы сегодня называем интеллектуальным стилем. В 2026 году мы наблюдаем переосмысление этого периода, когда чистота линий становится важнее логотипов.

"Сегодняшний интерес к кедам — это запрос на визуальную тишину. В отличие от громоздких кроссовок, кеды не перетягивают на себя внимание, позволяя одежде играть главную роль", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Тенденции 2026: почему простота победила сложность

Дизайнеры ведущих модных домов, включая Dior и Prada, в текущих коллекциях сделали ставку на минимализм. Спортивная обувь вновь тяготеет к понятным формам: текстильный верх, тонкая резиновая подошва и отсутствие лишнего декора. Такой подход позволяет носить кеды даже в рамках строгого дресс-кода, если заменить ими белые кеды старого образца.

Характеристика Теннисные кеды 2026
Материал верха Плотный хлопок, канвас, мягкая кожа
Тип подошвы Плоская, гибкая, без амортизационных вставок
Цветовая гамма Молочный, песочный, графитовый, классический белый

Возврат к классике объясняется усталостью от футуризма. После многолетнего доминирования "папиных кроссовок" глаз покупателя ищет что-то более органичное. Теннисные модели обеспечивают ту самую хрупкость силуэта, которую невозможно достичь в массивной обуви.

Эксперименты с формой: таби и дизайнерские гибриды

Несмотря на общий тренд на упрощение, некоторые бренды находят способы удивить публику, сохраняя лаконичность. Яркий пример — коллаборация Vans и японского бренда FDMTL, представившая кеды-таби с раздвоенным носком. Эта деталь превращает обычную базовую вещь в арт-объект, не лишая её функциональности. Также интересны решения от Jacquemus, где классический спортивный силуэт приобретает черты модельной обуви.

"Выбор в пользу таби-кед или моделей с необычным кроем — это отличный способ добавить образу перчинки, не переходя в область китча. Это баланс между традицией и авангардом", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Такие модели идеально подходят тем, кто хочет уйти от банальных решений, но не готов жертвовать удобством ради подиумных трендов. Важно помнить, что даже самая стильная пара требует ухоженного вида стоп, поэтому регулярный уход за ногтями остается обязательным ритуалом сезона.

С чем носить кеды этой весной и летом

Универсальность теннисных кед позволяет экспериментировать с самыми разными фактурами. Они великолепно смотрятся с легкими льняными брюками и шортами-бермудами. Для более женственных выходов актуально сочетание кед с юбками миди или платьями-комбинациями. Такая обувь снижает градус нарядности платья, делая его подходящим для повседневной прогулки.

Еще один актуальный прием — сочетание кед с капри-клеш, которые триумфально вернулись из нулевых. В отличие от тяжелых кроссовок, кеды не "режут" ногу, сохраняя гармонию пропорций. Если вы стремитесь создать максимально свежий образ, обратите внимание на пушистые брови и минимальный макияж, чтобы подчеркнуть общую расслабленность аутфита.

"При выборе одежды под кеды я советую ориентироваться на натуральные ткани. Лен, хлопок и шелк создают идеальный тандем с текстильной обувью, подчеркивая статус через комфорт", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Помните, что за открытой обувью и легким текстилем стоит следить особенно тщательно. Чистота кед — это 90% успеха образа. Если же со временем кожа ног или рук стала выглядеть сухой, стоит включить в бьюти-рутину омоложение кистей и стоп с помощью профессиональных средств.

Ответы на популярные вопросы о выборе обуви

Можно ли носить теннисные кеды в офис?

Да, если ваш дресс-код не подразумевает строгого делового костюма (Business Best). Выбирайте однотонные кожаные модели темных или нейтральных цветов и сочетайте их с классическими брюками или юбками миди.

Как ухаживать за текстильными кедами, чтобы они не теряли вид?

Рекомендуется использовать защитные водоотталкивающие спреи сразу после покупки. Стирать кеды в машинке стоит только в специальных мешках и на деликатном режиме, чтобы не повредить клеевое соединение подошвы.

Не выглядят ли кеды слишком дешево по сравнению с брендовыми кроссовками?

Напротив, современные теннисные кеды от люксовых марок — это символ "тихой роскоши". Эстетика минимализма всегда выглядит дороже и статуснее, чем обилие пластиковых деталей и ярких цветов.

Подходят ли кеды для длительных пеших прогулок?

Теннисные кеды предназначены для городских условий. Если у вас есть особенности стопы, требующие амортизации, стоит использовать специальные ортопедические стельки, так как подошва кед обычно довольно плоская.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
