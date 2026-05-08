Спортивки в офис — и вы икона? 5 моделей джоггеров, которые выглядят дороже костюма

Моя семья » Красота и стиль

Спортивные брюки перестали быть одеждой исключительно для тренировок или домашнего отдыха. В сезоне 2026 года джоггеры превращаются в полноценную базу, способную конкурировать с привычным денимом за счет новых фактур и выверенного кроя, сохраняя при этом высокий уровень физического комфорта.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный стиль

Трансформация спортивного стиля

Отношение к джоггерам в индустрии моды радикально изменилось. Если раньше свободные брюки считались признаком отсутствия интереса к собственному имиджу, то сегодня они выступают элементом сложной эстетики. Дизайнеры пересмотрели конструкцию этой вещи, добавив ей структурности и четких линий, которые позволяют интегрировать спортивный элемент в повседневный и даже деловой контексты.

Современные модели далеки от бесформенных трикотажных штанов. В 2026 году актуален капсульный гардероб, где функциональность соединяется с элегантностью. Это позволяет носить джоггеры не только с кроссовками, но и с классической обувью, создавая визуальный контраст между расслабленным низом и строгим верхом.

"Джоггеры из качественных материалов сегодня легко заменяют привычные джинсы, предлагая больше свободы движений без потери внешней эстетики", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кожа и текстуры

Одним из самых заметных трендов стали кожаные джоггеры. Использование натуральной или качественной экокожи полностью меняет восприятие спортивного фасона. Такие брюки обладают характерным деликатным блеском и плотностью, что делает их подходящим вариантом для прохладной погоды. Они хорошо держат форму и визуально собирают силуэт.

Помимо кожи, популярность набирают мягкие брюки из плотного хлопка или смесовых тканей с добавлением шерсти. Важно выбирать материалы, которые не вытягиваются в области колен, сохраняя первоначальный вид изделия даже после длительной носки. Текстура ткани определяет, насколько формальным будет итоговый образ.

Материал джоггеров С чем комбинировать
Экокожа Трикотажный джемпер, ботильоны
Плотный хлопок Рубашка мужского кроя, лоферы
Шерстяные смеси Приталенный жакет, деликатные кеды

Лампасы против классики

Возвращение моды на ретро принесло с собой интерес к деталям. Лампасы — вертикальные полосы по бокам штанин — в 2026 году снова актуальны. Они могут быть как широкими контрастными, так и узкими, едва заметными. Основная функция этой детали заключается в визуальном удлинении ног и создании динамичного вертикального акцента.

"Выбирая брюки с лампасами, важно следить за пропорциями: вертикальная линия должна быть четкой, что помогает скорректировать рост", — подчеркнула специально для Pravda.Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Для тех, кто предпочитает более сдержанные решения, подойдут однотонные модели в природной палитре. В моде песочные оттенки, графитовый серый и глубокий хаки. Эти цвета позволяют вещам выглядеть дороже и легче вписываются в существующий гардероб, сочетаясь практически с любыми аксессуарами.

Правила сочетания

Чтобы джоггеры не выглядели как одежда для спортзала, их необходимо дополнять вещами из других стилистических направлений. Эффектно смотрится сочетание с классической рубашкой, заправленной внутрь, или объемным пиджаком со структурированными плечами. Такой подход создает баланс между расслабленностью и собранностью.

Аксессуары играют решающую роль. Строгая сумка жесткой формы или массивный ремень мгновенно повышают градус стиля. В качестве обуви можно использовать классические лодочки или минималистичные кроссовки без лишнего декора, что подчеркнет современность подхода к формированию аутфита.

Выбор правильного кроя

Ключевым фактором успеха при замене джинсов на джоггеры является посадка. В 2026 году стоит обратить внимание на модели прямого кроя или с легким расширением книзу. Брюки-аладдины остаются в тренде как самобытный элемент, однако для ежедневных выходов лучше выбирать варианты с умеренным объемом в области бедер.

"Правильно подобранные по размеру джоггеры не должны стеснять движений, но и не должны создавать лишних складок в области талии", — отметил в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

При выборе стоит обращать внимание на пояс. Широкая эластичная лента обеспечивает комфортную посадку на талии или бедрах, в то время как наличие шнурка придает вещи более спортивный вид. Для создания более элегантных комплектов лучше выбирать скрытые завязки или модели без них, напоминающие классические брючные костюмы по своей конструкции.

Ответы на популярные вопросы о джоггерах

Можно ли носить джоггеры с каблуками?

Да, сочетание спортивного низа и туфель-лодочек — один из ключевых приемов стритстайла, позволяющий создать актуальный эклектичный образ.

Подходят ли джоггеры для офиса?

Если дресс-код не является строго формальным, модели из кожи или плотной костюмной ткани в сочетании с жакетом вполне допустимы.

Как выбрать джоггеры, чтобы они не полнили?

Следует избегать слишком тонкого трикотажа и выбирать модели с вертикальными деталями, такими как лампасы или стрелки.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето стиль весна одежда красота гардероб
