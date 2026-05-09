Алия Садыкова

Из детского отдела в вишлист: возвращаем гламур нулевых, который перестал быть постыдным

Тренд на бейби-ти или укороченные футболки детского фасона закрепился в городской моде. Эстетика инфантильности сочетается с актуальными силуэтами, позволяя создавать многослойные образы. Разберем семь способов интеграции этого элемента в современный гардероб через призму актуальных тенденций.

Футболка с принтом

Многослойность с лонгсливом

Свободный крой и укороченная длина позволяют использовать бейби-ти как верхний слой. Комбинация белого лонгслива с темной футболкой поверх него создает визуальный контраст и добавляет динамики. Этот прием отсылает к эстетике девяностых, переосмысленной в контексте современных материалов.

Дополнение образа широкими джинсами стабилизирует пропорции. Обувь с острым мысом добавит необходимую строгость, предотвращая превращение наряда в подростковый. Такие тренды одежды позволяют адаптировать летние вещи для прохладной погоды без потери стиля.

"Футболка бейби-ти перестала быть сугубо молодежным атрибутом. В правильном контексте она работает как инструмент коррекции пропорций фигуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Классические бермуды

Для создания образа в стиле офисной сирены подходят удлиненные шорты в полоску. Однотонная футболка с защипом уравновешивает строгость низа. Полоска задает ритм, а свободный силуэт верха обеспечивает комфорт в течение рабочего дня. Это пример того, как интеллектуальный стиль проникает в повседневный гардероб.

В этом ансамбле важна фактура ткани. Матовый хлопок футболки и плотная костюмная ткань бермуд создают качественный визуальный ряд. Такой комплект подходит как для деловых встреч без строгого дресс-кода, так и для городских прогулок.

Низкая посадка

Сочетание короткой футболки и джинсов на бедрах стало символом возвращения моды нулевых. Детали в виде люверсов или цепочек на поясе усиливают этот эффект. Аксессуары, такие как чокеры или кожаные перчатки, завершают композицию, делая ее цельной. Важно выбирать качественный деним, чтобы образ выглядел современно.

Элемент образа Рекомендуемое сочетание
Футболка Хлопок с эластаном, укороченная длина
Низ Бермуды, джинсы багги или мини-юбка
Обувь Балетки, вьетнамки или лодочки

"При выборе укороченной модели важно обращать внимание на плотность ткани. Тонкий трикотаж может подчеркнуть ненужные нюансы фигуры", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Джинсовая мини

Юбки из денима возвращаются в список главных трендов сезона. Розовая бейби-ти со стразами в паре с мини-юбкой воссоздает игривый стиль. Это прямое цитирование эстетики Y2K, которое требует минимального количества дополнительных украшений, чтобы не перегрузить визуальное восприятие. Правильно подобранные стильные сумки помогут сбалансировать наряд.

Расслабленный стиль

Голубая или белая футболка в сочетании со свободными джинсами на низкой посадке формирует легкий повседневный комплект. Обувь на плоском ходу, например вьетнамки, подчеркивает неформальность. Акцентная повязка на голову и классические солнцезащитные очки станут финальными штрихами, объединяющими все элементы в единую концепцию.

Такой вариант подходит для тех, кто ценит мобильность. Свобода движений и дышащие материалы делают этот набор идеальным для жаркого климата. Использование нейтральных оттенков позволяет легко менять аксессуары под разное настроение.

Пляжные шорты

Полосатые шорты и однотонная футболка создают ансамбль, подходящий для отдыха у воды или летней веранды. Балетки в стиле балеткор добавляют изящества, смягчая подчеркнуто спортивный низ. Это пример того, как летние сандалии и мягкая обувь меняют восприятие привычной футболки.

"Макияж в таких образах должен быть минималистичным, с акцентом на чистую, сияющую кожу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Стиль милитари

Камуфляжный принт на брюках или шортах-карго в сочетании с яркой футболкой создает дерзкий контраст. Брутальность милитари смягчается за счет инфантильного фасона верха. Выбор обуви здесь неограничен: от массивных кроссовок до легких шлепанцев, что позволяет менять характер образа от агрессивного до спокойного.

Ответы на популярные вопросы о бейби-ти

Кому подходит фасон бейби-ти?

Такая футболка за счет укороченной длины подчеркивает линию талии. Она подходит обладательницам разных типов фигур, если правильно подобрать посадку поясного изделия.

С какими аксессуарами носить укороченную футболку?

Хорошо смотрятся тонкие чокеры, бейсболки и объемные сумки, которые создают игру масштабов на контрасте с маленькой футболкой.

Можно ли носить бейби-ти в офис?

Да, если сочетать ее с жакетом оверсайз и брюками с высокой или средней посадкой, чтобы не оголять живот слишком сильно.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, визажист Анастасия Коршунова
Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
