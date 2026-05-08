Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Селивёрстова

Мужская прическа может убить харизму: женщины назвали стрижки с эффектом вечного подростка

Моя семья » Красота и стиль

Внешний вид мужчины формирует первое впечатление задолго до того, как он успеет произнести первое слово. Женское восприятие мужской привлекательности неразрывно связано с ухоженностью и соответствием образа текущему времени. Неудачный выбор прически может мгновенно разрушить даже самый продуманный имидж, создавая ощущение неопрятности или инфантильности. Ошибки в оформлении волос часто становятся маркером отсутствия вкуса или нежелания принимать перемены.

Мужская стрижка 2026
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужская стрижка 2026

Многие привычные стрижки, которые мужчины считают классическими или удобными, на самом деле вызывают у женщин лишь недоумение. Отчаянные попытки скрыть возрастные изменения или верность устаревшим трендам девяностых превращают мужчину в карикатурного персонажа. Важно понимать, что гармония облика строится на балансе между природными данными и современными стандартами красоты. Разберем основные парикмахерские провалы, которые гарантированно отталкивают окружающих.

Попытки замаскировать редеющие волосы

Одной из самых раздражающих женщин причесок остается зачес на лысину. Когда мужчина пытается перекинуть длинную прядь от одного уха к другому, чтобы прикрыть пустующую макушку, это выглядит жалко. Подобная манипуляция не обманывает никого, а лишь подчеркивает неуверенность человека в себе. Гораздо эффектнее смотрится радикальное решение — аккуратная стрижка под ноль или очень короткий ежик.

"Мужчины часто боятся признать очевидное, но честная лысина всегда проигрывает нелепому зачесу. В текущем сезоне минимализм диктует свои правила, и это касается не только аксессуаров, но и внешности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Еще один антитренд — окрашивание кожи головы или использование специальных средств, напоминающих гуталин. Женщины называют такие ухищрения стилем чистильщика обуви. Любая попытка имитировать густоту с помощью краски выглядит неестественно и вызывает опасения, что прическа может потечь в самый неподходящий момент, например, во время летнего свидания.

Неуместная длина и плетения

Конские хвосты на мужской голове крайне редко вызывают восторг у противоположного пола. Как правило, их носят те, у кого волос уже недостаточно для полноценной длинной шевелюры. Тонкие пряди, собранные резинкой, выглядят как хвостик грызуна. Женщины предпочитают видеть либо короткую стрижку, либо ухоженные распущенные волосы, если их состояние это позволяет.

Прическа Основная претензия женщин
Конский хвост Создает эффект неопрятности и молодящегося мужчины.
Афрокосички Выглядят нелепо и ассоциируются с образом вечного подростка.

Африканские косички на мужчинах, не принадлежащих к соответствующей культуре, часто воспринимаются как признак затянувшегося подросткового периода. Подобный стиль кажется дамам попыткой казаться рэп-звездой, что в обычной жизни смотрится комично. Более того, уход за такими плетениями требует специфических навыков, а их несвежий вид моментально отталкивает.

Стрижки из детства и агрессивный стайлинг

Стрижка под горшок — это прямой сигнал о том, что человек экономит на услугах профессионала. Женщины считывают такой образ как нежелание инвестировать в себя. Если мужчина не готов потратить средства на качественный уход, это ставит под вопрос его готовность к серьезным отношениям. Внешность, напоминающая героя комедии Тупой и еще тупее, редко способствует романтическому настроению.

"Современные умные стрижки позволяют создать объем и форму без лишних усилий. Не стоит возвращаться к силуэтам, которые безнадежно устарели тридцать лет назад", — подчеркнула парикмахер-стилист Анастасия Бурова специально для Pravda.Ru.

Использование огромного количества геля, который превращает волосы в каменный шлем, также входит в список антипатий. Женщины признаются, что им хочется иметь возможность прикоснуться к волосам партнера. Прическа в стиле рок-звезды из прошлого века, усеянная кусками застывшего средства, вызывает лишь желание держаться на расстоянии, чтобы не испачкаться.

Выбритые узоры и жесткие шипы

Выбритые на затылке или висках линии и узоры воспринимаются большинством женщин как признак безвкусицы. Даже если это логотип любимого футбольного клуба, на взрослом мужчине это смотрится странно. То же касается выбритых полосок на бровях. Стремление к излишнему декорированию собственной головы говорит о некотором инфантилизме.

"Для мужского образа важна сила сдержанности. Когда акцент смещается на сложные рисунки бритвой, теряется мужественность и элегантность", — отметила дизайнер одежды Ксения Малышева в беседе с Pravda.Ru.

Стрижка кефаль и острые шипы, напоминающие удар током, завершают хит-парад антипатий. Кефаль ассоциируется с провинциальной модой давно ушедших десятилетий, а шипы выглядят агрессивно и неприятны на ощупь. В мужской моде 2026 года ценится естественность, поэтому стоит выбирать те варианты, которые не требуют литров лака и постоянной коррекции рисунка.

Ответы на популярные вопросы о мужских стрижках

Какая мужская стрижка считается самой универсальной в 2026 году?

Наиболее востребованным остается классический андеркат в спокойном исполнении или текстурированный кроп. Эти варианты позволяют варьировать укладку в зависимости от ситуации.

Почему женщинам не нравятся длинные волосы у мужчин?

Дело не в самой длине, а в качестве волос. Чаще всего мужская шевелюра выглядит сухой и неухоженной, что портит общее впечатление от стиля.

Стоит ли скрывать седину окрашиванием?

Натуральная седина сейчас в тренде и часто выглядит статуснее, чем попытки закрасить ее бытовым красителем, который дает неестественный рыжий или черный оттенок.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, дизайнер одежды Ксения Малышева
Автор Оксана Селивёрстова
Оксана Селивёрстова — преподаватель парикмахерского искусства с 19-летним стажем. Рассказывает про обучение, техники и стандарты профессии.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией
Между двух огней: почему дилеры предпочитают хранить машины, а не снижать стоимость
Статика убивает: почему редкие визиты в туалет провоцируют рак
Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога
Бег на пределе: когда стандартная тренировка может довести до операционного стола
Жириновский гипнотизировал массы: приём, который заставлял страну годами повторять его фразы
Пуанты из стали: как русские балерины разрушили западный миф о застывшем советском искусстве
Хантавирус выходит на охоту — смертность достигает 50 процентов: почему мир может спать спокойно
Сахарный капкан: как гликация разрушает белки и ускоряет внешнее старение
Латвия поспешила обвинить Россию: падение дрона ВСУ вскрыло неудобную деталь
Сейчас читают
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Хантавирус выходит на охоту — смертность достигает 50 процентов: почему мир может спать спокойно
Сахарный капкан: как гликация разрушает белки и ускоряет внешнее старение
10 лет без симптомов: почему отсутствие болей вводит в заблуждение
Локализация против импорта: почему россияне снова выбирают Volkswagen T-Cross в 2026
Латвия поспешила обвинить Россию: падение дрона ВСУ вскрыло неудобную деталь
Кислотный демонтаж: как популярные напитки превращают зубы в губку
Воздушная блокада юга: как 14 тысяч пассажиров оказались в заложниках у закрытого неба
Осада в центре города: жители новостроек Архангельска требуют остановить атаку грызунов
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Жириновский обходился без карт Таро: раскрыт секрет пророчеств, от которых до сих пор бегут мурашки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.