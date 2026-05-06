Ксения Малышева

Тренч может вытянуть фигуру лучше каблуков: но привычка брать размер в размер всё разрушит

Моя семья » Красота и стиль

Классический бежевый тренч давно стал основой весеннего гардероба, но именно его привычность часто ведет к досадным стилистическим оплошностям. Правильно подобранный плащ способен вытянуть силуэт и добавить образу аристократичности, однако неверные сочетания моментально превращают элегантную вещь в бесформенную накидку.

Женщина в бежевом тренче на городской улице
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина в бежевом тренче на городской улице

Для создания гармоничного аутфита важно учитывать не только плотность ткани, но и динамику слоев под верхней одеждой. В этом сезоне фокус смещается в сторону расслабленных форм, где любая попытка излишне облегать фигуру или экономить на объеме считывается как модный промах.

Тонкая ткань вместо платья

Идея носить тренч на голое тело или в качестве самостоятельного платья остается популярной, но требует безупречного исполнения. Если материал плаща слишком тонкий, он подчеркивает все неровности нижнего белья и лишает образ необходимой структуры. Такая вещь выглядит скорее как домашний халат, чем как предмет гардероба для выхода в свет.

"Использование плаща как единственного слоя допустимо только при условии плотной, держащей форму ткани. В остальных случаях лучше сочетать его с боди или легкими брюками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Чтобы заставить тонкий тренч работать на вас, используйте его как дополнительную вертикаль в расстегнутом виде. Это поможет создать эстетику минимализма и визуально вытянуть рост. Обувь на каблуке или элегантные лодочки добавят необходимой жесткости мягкому силуэту.

Короткая длина и риск мини

Сочетание укороченного тренча с короткими юбками или платьями часто создает эффект обрезанных ног. Визуально фигура делится на несколько горизонтальных отрезков, что крадет сантиметры роста и делает походку тяжелой. Тренч длиной до середины бедра в паре с мини выглядит несовременно и нарушает архитектуру образа.

Для любительниц короткой одежды идеальным компаньоном станет классический плащ длины миди или макси. Создавая единый цветовой блок, вы сможете подчеркнуть привлекательный образ, не жертвуя пропорциями. Укороченные модели лучше оставить для комплектов с прямыми джинсами или брюками с высокой посадкой.

Узкий крой и облегающий низ

Устаревшая привычка выбирать верхнюю одежду размер в размер часто приводит к покупке слишком узких моделей. Если надеть такой тренч с облегающими джинсами, получается силуэт, который давно покинул списки актуальных трендов. Отсутствие воздуха между телом и одеждой лишает комплект легкости.

"Современный стиль требует пространства. Свободный плащ в паре с широкими брюками создает правильный объем, а пояс лишь акцентирует талию, не перетягивая ее", — объяснила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Попробуйте сменить привычный скинни-деним на цветной деним свободного кроя. Это освежит весенний наряд и позволит чувствовать себя увереннее. Узел на поясе, завязанный небрежно сзади, придаст образу нужную долю парижского шика без лишних усилий.

Объемные свитеры под легкой тканью

Попытка утеплиться с помощью толстого вязаного свитера под легким весенним тренчем — заведомо проигрышная тактика. Плотная шерсть начинает некрасиво топорщиться через тонкий материал плаща, создавая иллюзию лишнего объема там, где он не нужен. Рукава становятся тугими, а плечевой пояс — перегруженным.

Что надеть вниз Результат
Хлопковая рубашка Строгий и чистый силуэт
Тонкий джемпер Мягкость и комфорт без объема
Свитшот Современный городской стиль

Для прохладной погоды лучше выбрать полноценное пальто. Тренч же предназначен для многослойности из тонких фактур. Используйте маленькие стильные аксессуары, чтобы расставить акценты, если база кажется вам слишком простой.

"Многослойность должна быть функциональной. Рубашка или легкий трикотаж под плащом позволяют коже дышать и сохраняют чистоту линий", — отметил в разговоре с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о тренчах

Как правильно завязывать пояс на тренче?

Лучше избегать классического использования пряжки. Завяжите пояс на простой узел спереди или сзади — это добавит образу актуальной небрежности и живой динамики.

Какая обувь лучше всего подходит к длинному плащу?

Макси-длина идеально смотрится с кроссовками в эстетике ретро, грубыми ботинками или лаконичными лоферами. Для вечернего выхода подойдут сапоги с острым носом.

Нужно ли гладить тренч перед выходом?

Легкая помятость допустима для моделей из стопроцентного хлопка, это подчеркивает натуральность ткани. Однако сильные заломы лучше убрать отпаривателем для сохранения опрятности.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль весна одежда гардероб
