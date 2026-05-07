Вера Ермакова

Конец эпохи оверсайза: главный тренд-киллер, который похоронил моду на XXL

Эпоха гигантских худи и безразмерных пиджаков, скрывающих очертания тела, медленно уходит в прошлое. На смену тотальному оверсайзу приходят силуэты, которые ценят архитектуру кроя и естественные пропорции человека.

Образ с кардиганом

Модная повестка смещается в сторону осознанности: теперь важнее не объем ткани, а то, как она взаимодействует с движением. Это не возврат к тесным корсетам, а поиск баланса между комфортом и эстетикой хорошо посаженной вещи.

Конец эпохи тотальной мешковатости

Лет пять назад хороший оверсайз-пиджак решал любые стилистические задачи. Его носили с прямыми джинсами, велосипедками или просто как самостоятельный элемент гардероба. Мешковатость стала символом свободы от чужих ожиданий, выражая полное отсутствие попыток во всем угождать взгляду со стороны.

Однако время идет, и то, что читалось как осознанный манифест, сегодня выглядит как обыденная привычка. Одежда 2026 года не отказывается от свободы, но перестает путать ее с бесформенностью. Свобода в новом понимании — это когда вещи из 90-х или современные изделия сшиты так, что они двигаются вместе с вами.

"Мы наблюдаем запрос на более структурированный имидж, где одежда подчеркивает личность, а не прячет ее за слоями ткани", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Пластичные силуэты и мягкость линий

Главным словом сезона становится пластичность. Это одежда, которая следует за телом, повторяет его изгибы, струится или мягко облегает. Драпировки превращаются в один из самых эффектных приемов: складки ткани создают объем точечно, акцентируя внимание на достоинствах и визуально выстраивая вертикаль.

Старый тренд (Оверсайз) Новый тренд (Пластика)
Объем ради объема Скульптурная форма по фигуре
Скрытые пропорции Акцент на вертикальные линии
Рыхлые материалы Ткани, держащие форму

Брюки с высокой посадкой и плавным расширением от бедра, асимметричные топы и платья с запахом создают образ, который выглядит завершенно даже без использования каблуков. Особенно выигрышно смотрятся бермуды женские в сочетании с лаконичными джемперами, что подчеркивает строгость линий и статусность владелицы.

Возвращение деликатного акцента на талии

Талия возвращается в моду, но делает это деликатно. Вместо жестких ремней дизайнеры предлагают использовать кулиски на платьях, мягкий рубчик трикотажа или пояса на пальто. Это позволяет обозначить силуэт, сохраняя при этом ощущение легкости и непринужденности, характерное для современной городской жизни.

"Правильно расставленные акценты помогают визуально сбалансировать фигуру, создавая гармоничный имидж без лишних усилий", — объяснила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Материалы играют здесь ключевую роль. Тонкая шерсть, качественная вискоза и плотный хлопок «помнят» форму, позволяя создавать четкую линию плеча или структурированный воротник. Детали решают все: даже свадебный маникюр теперь стремится к лаконичности, чтобы не отвлекать внимание от цельности образа.

Вторая жизнь вещей большого объема

Полностью избавляться от объемных вещей нет необходимости. Оверсайз отлично интегрируется в новый гардероб в качестве фрагментарного дополнения. Например, широкую кожаную куртку можно дополнить ремнем, превращая мешковатую вещь в силуэтную модель с ярким характером.

Используйте объемные рубашки как верхний слой поверх платьев-комбинаций или носите большие свитеры с тонкими поясами. Чтобы образ выглядел актуально, добавьте повседневный клатч, который уравновесит массивность одежды своей компактностью. Мода просто взрослеет, отдавая предпочтение продуманным деталям.

Ответы на популярные вопросы о смене трендов

Стоит ли покупать новые вещи оверсайз сейчас?

Если вещь вам нравится и она функциональна, покупка оправдана. Однако лучше выбирать модели, которые можно легко трансформировать с помощью аксессуаров или заправить, создавая нужный силуэт.

Чем заменить объемный пуховик-одеяло?

Альтернативой станут пальто или куртки прямого кроя с выраженной плечевой линией. Они обеспечивают такой же уровень тепла, но делают фигуру более собранной и элегантной.

Как носить широкие брюки, чтобы не выглядеть мешковато?

Сочетайте их с облегающим или структурным верхом. Заправленная за пояс рубашка или тонкий лонгслив помогут обозначить талию и сохранить правильные пропорции тела.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль весна советы одежда красота гардероб
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
