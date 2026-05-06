Вера Ермакова

Вдохновение с подиумов: как создать вау-эффект в повседневном образе при помощи одного аксессуара

Эпоха деликатного минимализма, когда украшения были едва заметным дополнением к наряду, официально завершилась. В 2026 году мировая мода делает резкий разворот в сторону максимализма, превращая аксессуары в главный инструмент самовыражения. Дизайнеры призывают не скромничать: теперь детали должны не просто дополнять образ, а громко заявлять о характере своей владелицы.

Фото: unsplash.com by Prahant Designing Studio is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ожерелье

Среди обилия трендов — от микро-кошельков на шее до массивных стильных аксессуаров, которые ранее считались исключительно вечерними, — особое место заняли крупные бусы. Этот элемент бижутерии переживает настоящий ренессанс, возвращаясь на подиумы в гипертрофированных формах и неожиданных сочетаниях.

Почему XXL-бусы стали главным хитом сезона

Секрет популярности массивных бус кроется в их способности мгновенно трансформировать даже самый простой комплект. Модная индустрия осознала, что современный ритм жизни требует простых, но эффективных решений. Достаточно добавить одно крупное украшение к базовой футболке или строгому жакету, и наряд приобретает статусность и завершенность.

Ставка на размер XXL позволяет избежать сложной многослойности, которая часто перегружает привычные образы в гардеробе. Крупные элементы притягивают внимание к портретной зоне, освежая лицо и подчеркивая индивидуальность без лишних усилий. Это идеальный выбор для тех, кто ценит скорость стилизации.

"Массивные украшения в портретной зоне работают как визуальный фильтр: они отвлекают внимание от мелких несовершенств и подчеркивают изящество шеи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Как носить массивные украшения: примеры с подиумов

Дизайнеры предлагают несколько стратегий ношения этого аксессуара. Модный дом Chanel демонстрирует "двухъярусный" подход, создавая сложный акцент на шее, который уместен даже в сочетании с классическими брючными костюмами. В то же время Miu Miu под руководством Миуччи Прады предлагает смелый микс: надевать бусы поверх шелкового платка, что создает дополнительную фактурность.

Для тех, кто предпочитает более сдержанный подход, подойдет вариант от Bottega Veneta — использование одного единственного крупного украшения без дополнительных деталей. Такой прием отлично гармонирует с лаконичными платьями, не нарушая общую эстетику образа.

Стиль Способ сочетания
Деловой Крупные бусы поверх закрытой рубашки или жакета
Повседневный Яркие бусины с базовой белой футболкой или лонгсливом
Вечерний Прозрачные или геометрические формы с платьем-комбинацией

Актуальные формы и материалы 2026 года

В центре внимания — геометрия. Givenchy делает ставку на четкие квадраты, а в коллекциях других брендов можно встретить треугольники и ромбы. Особый шик — "плоские" круги разного диаметра, выполненные из металла, дерева или полимеров. Такие формы выглядят современно и не утяжеляют привлекательный мужской образ, если говорить о гендерно-нейтральных линейках.

Не теряет актуальности и "наивный" бисер, но в сезоне весна-лето 2026 он также масштабируется. Мелкие зерна уступают место крупным элементам, напоминающим леденцы. Прозрачные материалы — еще один хит, позволяющий носить даже очень крупные бусы без риска перегрузить визуальное восприятие.

"Выбор формы бусин должен гармонировать с чертами лица: жесткая геометрия подчеркнет графичность, а округлые формы добавят образу мягкости", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Цветовые решения для создания акцента

Цветовая гамма сезона 2026 варьируется от спокойных нейтральных тонов до взрывных неоновых оттенков. Если ваша цель — разбавить офисный дресс-код, выбирайте аксессуары в сочных тонах лайма, апельсина или лимона. Они станут тем самым необходимым цветовым пятном, которое оживит серо-бежевую гамму.

Для вечерних выходов и торжественных случаев стоит присмотреться к глубоким классическим цветам или украшениям с легким сиянием, которые напоминают новые приемы в макияже. Такое сочетание текстур создает эффектный и современный вид, подчеркивая статус владелицы без лишнего пафоса.

"В 2026 году украшения на шею становятся продолжением дизайна одежды, поэтому не бойтесь выбирать бусы, контрастирующие с основным цветом наряда", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о крупных бусах

С какими вырезами лучше всего сочетаются массивные бусы?

Они идеально ложатся на воротник-стойку, лодочку или глубокий V-образный вырез. Важно, чтобы украшение либо полностью находилось на ткани, либо на открытой коже, не "разрезая" линию края одежды.

Могут ли крупные бусы заменить другие украшения?

Да, согласно концепции скинимализма в аксессуарах, одного акцентного предмета достаточно. Если вы надели XXL-бусы, от крупных серег или множества браслетов лучше отказаться.

Подходят ли такие аксессуары женщинам невысокого роста?

Безусловно. Чтобы не "приземлять" силуэт, выбирайте более вытянутые модели или носите бусы как Chanel — в несколько рядов разной длины, что создает вертикальную линию.

Как ухаживать за объемной бижутерией?

Храните такие бусы отдельно от других украшений, чтобы избежать царапин, особенно если это акрил или крашеное дерево. Очищайте их мягкой сухой тканью после использования.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, дизайнер одежды Ксения Малышева
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
