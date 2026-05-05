Элегантность в тренде: какие детали мужского гардероба гарантированно привлекают женский взгляд

Россиянки определили самые привлекательные стилистические направления в гардеробе мужчин: безоговорочным лидером стал smart casual, вызвавший симпатию у 61,3% участниц опроса. Серебряную позицию заняли минимализм и акцент на базовые вещи, набравшие 58,7% голосов, в то время как консервативная классика привлекла 52,4%. Эти данные получены в ходе совместного исследования сервисов CDEK. Shopping и Twinby. Подобное восприятие мужского стиля подтверждает, что в эпоху перемен минимализм и возвращение к качественным силуэтам становятся маркерами хорошего вкуса.

Фото: unsplash.com by Kevin Mueller

В список предпочтений также вошли эстетика old money с показателем 41,6%, элегантные костюмные ансамбли (39,8%) и расслабленный оверсайз, получивший одобрение 34,2% респонденток. Замыкают рейтинг streetwear, спортивный стиль и брутальные образы, которые заметно уступают по популярности более сдержанным решениям, сообщает Газета. Ru.

Когда речь заходит о конкретных деталях, подавляющее большинство женщин — 72,5% — ставят на первое место общую ухоженность, отмечая её как ключевой фактор внешней привлекательности. В списке значимых элементов гардероба лидируют качественная обувь (64,8%), классическое сочетание белоснежной футболки с денимом (58,3%) и аккуратная рубашка (55,7%). При этом визуальная оценка образа начинается именно с обуви: на неё в первую очередь обращают внимание 68,9% опрошенных, следом идут общий стиль (61,2%) и состояние верхней одежды (47,3%).

"Мужской smart casual — это психологический маркер баланса между уверенной карьерной позицией и умением не выглядеть чересчур формально. Ухоженность, которую женщины ставят выше любого бренда, считывается прежде всего через состояние обуви и чистоту линий аксессуаров, что делает стратегию 'меньше, да лучше' самой выигрышной для современного мужчины", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алия Садыкова.

