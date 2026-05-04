Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Соколова

Хитрый трюк для ленивых: как быстро вернуть лицу свежесть без дорогих процедур

Моя семья » Красота и стиль

Нависшие веки, "гусиные лапки", малярные мешки и постоянно уставший взгляд — основные признаки, которые выдают возраст и общую изможденность. Многие пытаются решить проблему с помощью сывороток, однако косметические средства часто дают лишь временный эффект или не работают вовсе, так как не воздействуют на причину проблемы.

Уход за глазами
Фото: Pravda.Ru by Елена Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за глазами

Существует способ, который позволяет реально подтянуть взгляд без инъекций и дорогостоящих визитов в клинику. Речь идет о системе направленного массажа. Важной особенностью методики является то, что работа начинается не с области глаз, а с верхней части головы, чтобы снять общее напряжение тканей.

Работа с зоной роста волос и бровями

Массировать непосредственно область глаз бесполезно, если зажата кожа головы и лоб. Именно здесь скапливается основное напряжение, которое "тянет" ткани лица вниз. Чтобы подготовить кожу, начните с линии роста волос: подушечками пальцев выполняйте круговые движения от центра лба к вискам в течение 30-60 секунд.

Следующий этап — воздействие на зону над бровями. Двигайтесь подушечками пальцев от внутреннего уголка брови к внешнему, задерживаясь на самых напряженных участках. Такой подход позволяет приподнять нависшее веко еще до начала основной работы с глазами.

"Многие недооценивают влияние скальпа на общий тонус лица. Расслабление лобной зоны — это базовый этап, без которого любой естественный лифтинг лица будет иметь лишь кратковременный эффект", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Снятие зажимов в висках

Височные мышцы тесно связаны с жевательными, поэтому они почти всегда находятся в гипертонусе. Для их расслабления рекомендуется выполнить 5-6 круговых движений без сильного нажима, постепенно увеличивая количество повторений до 12 раз.

Для того чтобы убрать "хмурость" и открыть взгляд, необходимо проработать три точки на бровях: у внутреннего угла, посередине и у внешнего края. Каждую точку массируют по 5-6 кругов. Это помогает разгладить межбровную складку и придать лицу более свежий вид.

Зона воздействия Количество повторений
Виски 10-12 круговых движений
Точки на бровях 5-6 кругов на каждую точку

После выполнения этих упражнений кожа становится более податливой, что позволяет эффективно использовать косметику и средства для макияжа, так как поверхность лица выравнивается.

Массаж круговой мышцы глаза

Это основной этап комплекса. Работа ведется с четырьмя ключевыми точками: внутренний и внешний уголки глаза, а также точки под внутренним и внешним уголками брови. Каждую из них следует массировать по 5-6 круговых движений.

Важно помнить, что кожа в этой области крайне тонкая и чувствительная. Категорически запрещено сильно давить или растягивать кожу; достаточно легкого давления подушечкой пальца, чтобы стимулировать кровоток и снять мышечный спазм.

"При работе с периорбитальной зоной главное — деликатность. Излишнее давление может привести к микротравмам, поэтому техника должна быть мягкой, но системной", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Борьба с малярными мешками и отеками

Чтобы избавиться от припухлостей под глазами, в комплекс добавляют две дополнительные точки. Первая находится под нижним веком по центру, строго на косточке (ориентир — зрачок). Вторая — на пересечении линии от крыла носа и вертикальной линии от зрачка.

Эти точки массируются большими пальцами по 5-6 раз. Движения должны быть мягкими и точечными, без смещения кожи в стороны. Такая техника помогает разогнать застой жидкости и визуально уменьшить объем малярных мешков.

Регулярный уход за лицом в сочетании с такими техниками позволяет поддерживать общую эстетику, что особенно важно при выборе стиля в одежде и макияже, где ценится естественная ухоженность.

Итоги и результаты комплекса

Весь комплекс занимает от 3 до 5 минут. После завершения процедур взгляд становится распахнутым, веки — подтянутыми, а общее выражение лица — отдохнувшим. Эффект сопоставим с легким лифтингом, но не требует периода восстановления.

Для достижения стойкого результата массаж необходимо делать ежедневно, утром или вечером. Это не магия, а планомерная работа с мышечными зажимами, которые годами формировали "уставший" вид. Устранение этих зажимов возвращает лицу тонус и свежесть.

"Системный подход к домашнему уходу, включающий лимфодренажные элементы, позволяет значительно продлить молодость кожи без радикальных мер", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Помимо массажа лица, для создания гармоничного образа стоит обратить внимание на окрашивание волос и актуальные стрижки, которые дополняют общую свежесть облика.

Ответы на популярные вопросы о массаже лица

Можно ли использовать масло при таком массаже?

Да, использование легких косметических масел или сывороток рекомендуется для того, чтобы пальцы скользили по коже, не растягивая её. Однако в точках прямого нажатия масло может быть излишним.

Сколько времени держится эффект от одной процедуры?

Мгновенный эффект "раскрытого взгляда" длится несколько часов. При ежедневном применении в течение месяца изменения становятся более заметными и стабильными.

Есть ли противопоказания к данной методике?

Массаж не рекомендуется проводить при наличии острых воспалительных процессов на коже, сильных отеках, вызванных заболеваниями почек или сердца, а также при наличии повреждений в области глаз.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Елена Соколова
Елена Соколова — эксперт по антивозрастному уходу, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы лицо кожа глаза красота уход за лицом
Новости Все >
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне
Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера
Сейчас читают
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае
Завышенные чеки и пустые обещания: почему Стамбул теряет статус города мечты
Сибирский Стоунхендж на воде: почему плиты озера Шира станут вашим главным впечатлением года
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Шлейф тихой роскоши: 10 секретных нот, которые превращают парфюм в королевский
Хитрый трюк для ленивых: как быстро вернуть лицу свежесть без дорогих процедур
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.