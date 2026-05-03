Марина Кузьмина

Эффект естественной подтяжки: методы борьбы с брылями и носогубными складками

Регулярные и простые упражнения для лица способны заметно улучшить тонус кожи, сделать щеки более упругими и разгладить мелкие морщинки. Правильный подход к гимнастике позволяет скорректировать профиль и вернуть лицу свежий, молодой вид без использования инъекций.

Девушка делает массаж лица
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Особое внимание в современных методиках уделяется работе с носогубными складками и нижней третью лица. Корейские техники, основанные на глубоком воздействии на ткани, помогают справиться с отечностью и вернуть четкость контурам, что в сочетании с базовым уходом за кожей дает выраженный лифтинг-эффект.

Как убрать носогубную складку

Для борьбы с глубокими заломами рекомендуется техника "захвата". Необходимо аккуратно захватить пальцами мягкие ткани в области носогубного треугольника, стараясь "вытащить" мышечный слой и зафиксировать его между пальцами. Упражнение можно выполнять как поочередно, так и одновременно на обеих сторонах лица.

Важно удерживать этот "защип" около одной минуты, сохраняя спокойное дыхание. Если в начале ощущается легкая боль, следует дождаться, пока она сменится приятным чувством тепла. Такой метод напрямую влияет на кровоснабжение тканей, улучшая цвет кожи и общий ухоженный вид.

"Работа с зоной носогубных складок критически важна, так как именно здесь проходят основные сосуды, отвечающие за питание мягких тканей. Регулярный массаж помогает убрать застой жидкости и вернуть лицу свежесть", — объяснила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Способы возвращения упругости щекам

Одним из самых эффективных приемов для тонизирования средней части лица является контролируемое надувание щек. Этот метод не требует много времени, но при регулярном применении быстро возвращает тканям былую плотность и упругость.

Техника выполнения проста: слегка вытяните губы вперед, придерживая их пальцами, чтобы избежать появления мелких морщин. Надуйте щеки наполовину, поверните голову по диагонали вверх и вправо, задержитесь в этом положении до ощущения тонуса в мышцах. Затем повторите то же самое для левой стороны. Чтобы усилить эффект, можно добавить антивозрастной уход за смежными зонами.

Многие предпочитают сочетать такие упражнения с подбором подходящих аксессуаров, чтобы подчеркнуть обновленный овал лица.

Эффективная подтяжка брылей

Появление брылей часто связано со спазмом жевательных мышц. В отличие от поверхностных заломов, глубокий мышечный зажим может влиять на положение мягких тканей, из-за чего угол челюсти кажется "стертым", а ткани центральной части лица провисают.

Поскольку жевательные мышцы обладают высокой плотностью и ежедневно подвергаются нагрузкам, работу с ними следует проводить ежедневно. Расслабление этой зоны позволяет приподнять "опустившееся" лицо и сделать линию подбородка более четкой, что в сочетании с общим стилем создает образ уверенного в себе человека.

"Игнорирование жевательных мышц ведет к постепенному изменению овала лица. Снятие гипертонуса в этой области — это первый шаг к естественному лифтингу без хирургического вмешательства", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Сравнение техник воздействия

Разные упражнения воздействуют на разные слои тканей и решают конкретные эстетические задачи. Важно понимать, какой метод применять в зависимости от желаемого результата.

Метод Основной эффект
Защип тканей Устранение носогубных складок, снятие отека
Надувание щек Тонизирование мышц, приподнятие щек
Работа с жевательными мышцами Подтяжка брылей, коррекция овала лица

Для достижения максимального эффекта рекомендуется интегрировать эти практики в свой ежедневный ритуал красоты.

"Важно помнить, что любой массаж и гимнастика работают только при системном подходе. Один сеанс не заменит регулярную дисциплину в уходе за собой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о лицевой гимнастике

Можно ли делать эти упражнения при сильных отеках?

Да, напротив, техника "защипа" в области носогубных складок способствует улучшению лимфодренажа и помогает быстрее вывести лишнюю жидкость из нижней трети лица.

Как часто нужно выполнять упражнения для подтяжки брылей?

Поскольку жевательные мышцы очень плотные, на начальном этапе рекомендуется уделять им внимание ежедневно, пока не будет достигнут стабильный результат по коррекции овала.

Не появятся ли новые морщины от надувания щек?

При правильном выполнении — нет. Главное условие — фиксировать губы пальцами, чтобы предотвратить образование кисетных морщин вокруг рта.

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Марина Кузьмина
Марина Кузьмина — руководитель салона красоты, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
