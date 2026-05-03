Анастасия Коршунова

Эффект Грозового перевала: как создать образ героини романа, потратив всего пару минут у зеркала

В мире, где "стеклянная кожа" и безупречный контуринг начали утомлять своей искусственностью, на авансцену вышел новый тренд. Румянец Бронте — это эстетика диких торфяников, холодного ветра и глубоких чувств, сошедшая со страниц "Грозового перевала". В отличие от привычных техник, этот макияж имитирует не поход в спортзал или солнечный загар, а живую человеческую эмоцию: легкое смущение, прогулку на морозе или внутреннее волнение. Лицо выглядит "настоящим", слегка готическим и невероятно свежим без использования цифровых фильтров.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Анатомия "литературного" румянца

Главный секрет популярности этого стиля — в отказе от безупречности. Визажисты, работавшие над образами Марго Робби, и инфлюенсеры в соцсетях подметили, что именно хаотичное, естественное покраснение делает внешность притягательной. Этот тренд возвращает нас к образу героинь классических романов, чья красота была естественной и немного драматичной.

Пять шагов к образу в стиле Бронте

Для создания эффекта "обветренного" лица не нужны сложные палетки. Достаточно качественных кремовых румян, которые буквально сливаются с кожей.

  • Подготовка базы: используйте легкий увлажняющий крем или флюид с тинтом. Плотный слой тонального средства уничтожит магию естественности.
  • Выбор правильного цвета: отдайте приоритет холодным ягодным подтонам. Это может быть помада винного оттенка или жидкие румяна цвета спелой малины.
  • Смена ориентиров: забудьте про высокие скулы. Наносите продукт на центр щек ("яблочки") и растушевывайте не вверх к вискам, а вниз и в стороны.
  • Смягчение границ: края должны быть максимально размытыми. Работайте теплыми подушечками пальцев — так текстура лучше "вплавится" в кожу.
  • Финальный штрих: остатками средства на пальцах коснитесь переносицы. Это мгновенно создаст тот самый эффект прогулки на свежем воздухе.

Если у вас от природы есть сосудистая сеточка или покраснения на лице? В этом случае румянец Бронте может подчеркнуть несовершенства. Решение простое: сначала используйте точечно консилер, чтобы скрыть явные дефекты (например, вокруг крыльев носа), а затем наносите румяна. Важно создать "чистое полотно" именно там, где румянца быть не должно, чтобы декоративный эффект выглядел благородно, а не как признак раздражения.

Как выбрать оттенок под свой цветотип?

Обладательницам очень светлой кожи подойдут нежно-розовые и малиновые тона. Девушкам с оливковой или смуглой кожей стоит присмотреться к глубоким винным и сливовым цветам. Главное — избегать рыжины.

Сколько стоит собрать косметичку для этого образа?

Базовый набор из легкого BB-крема и универсального тинта для щек и губ обойдется в 1 500 — 3 000 рублей. Можно использовать даже обычную помаду, что делает тренд максимально бюджетным.

Что лучше: кисть или пальцы для растушевки?

В данном случае пальцы — лучший инструмент. Тепло рук помогает кремовым румянам лучше распределиться, создавая эффект свечения изнутри.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы визаж весна стиль макияж красота
