Светлана Козлова

Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид

Резкий контраст между прикорневой зоной и основной длиной волос часто становится главной эстетической проблемой после посещения салона. Когда натуральный пигмент начинает пробиваться сквозь искусственный, образ быстро теряет свою свежесть, заставляя записываться на коррекцию гораздо чаще, чем хотелось бы. Однако современная колористика предлагает решения, которые позволяют сохранить безупречный вид на долгие месяцы.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain
Тенденция к естественности, захватившая индустрию красоты, направлена не только на визуальную гармонию, но и на практичность. Выбор правильного подтона помогает избежать "эффекта полосы" и делает переход мягким, что особенно важно, когда густота волос и их структура требуют бережного отношения без лишнего химического воздействия. Существует четыре ключевых решения, которые выбирают ухоженные женщины, чтобы минимизировать визиты к мастеру.

Темный блонд: универсальная маскировка

Темный блонд — это идеальный баланс для тех, кто не готов к радикальному осветлению. Этот оттенок максимально близок к естественному русому пигменту большинства женщин, благодаря чему граница отрастания выглядит как естественная тень, а не как досадная ошибка. При таком окрашивании тренды волос 2026 года делают ставку на глубину и многогранность цвета.

"Выбор оттенка, максимально приближенного к натуральному уровню глубины тона, позволяет сократить количество окрашиваний до одного раза в три-четыре месяца", — объяснила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Кроме того, такой вариант окрашивания значительно меньше травмирует структуру, что помогает предотвратить выпадение волос из-за агрессивных порошков. Цвет остается насыщенным долгое время, а легкое вымывание пигмента по длине лишь добавляет прическе естественного объема.

Пепельный русый и холодная элегантность

Для обладательниц холодного цветотипа пепельный русый является спасением. Он эффективно нейтрализует нежелательную рыжину, которая часто проявляется при отрастании. Поскольку в этом оттенке преобладают серо-бежевые нюансы, он сливается с натуральной базой, создавая эффект дымчатого перехода. Правильный уход за волосами в домашних условиях поможет сохранить этот холодный блеск без дополнительных процедур.

Стоит помнить, что холодные тона требуют особого внимания к качеству полотна. Если допустить ошибки при покраске волос, цвет может стать грязным. Однако профессионально выполненный пепельный русый позволяет забыть о четких линиях у пробора, делая образ благородным и дорогим даже спустя два месяца после окрашивания.

Оттенок Период между окрашиваниями
Темный блонд 10-14 недель
Мягкий шатен с карамелью 12-16 недель

Мягкий шатен с эффектом бликов

Брюнеткам и темно-русым девушкам отлично подходит техника мягкого шатена с добавлением карамельных или кофейных прядей. Эта методика визуально размывает границы, так как светлые акценты начинаются не от самых корней. Чтобы пряди сияли, важно использовать современные методы, включая глубокое очищение волос для удаления излишков стайлинга.

"Карамельные блики на темной базе создают игру света, которая отвлекает внимание от отрастающей прикорневой зоны. Это один из самых практичных вариантов для активных женщин", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Такой подход не требует полной смены имиджа и позволяет постепенно возвращаться к натуральному цвету, если возникнет такое желание. Главное — следить за тем, чтобы кончики не выглядели пересушенными, используя подходящий уход за волосами после 40 лет.

Бежевый блонд для мягкого отрастания

Бежевый блонд — нейтральная территория между золотистыми и платиновыми оттенками. Его преимущество в том, что он подстраивается под освещение и тон кожи, не создавая контрастной тени у корней. Для тех, кто боится, что окрашивание для женщин 40+ может подчеркнуть возраст, бежевый блонд станет идеальным "омолаживающим" фильтром.

"Бежевые и песочные нюансы в окрашивании считаются наиболее комплиментарными для славянского типа внешности, так как они мягко нивелируют седину и переход от корней", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

При таком окрашивании волосы выглядят естественно, а использование профессиональных сывороток и масок позволяет поддерживать локоны в идеальном состоянии. В летний период стоит помнить о защите, выбирая современные модные летние шляпы, чтобы предотвратить выгорание пигмента.

Ответы на популярные вопросы о маскировке корней

Как часто нужно обновлять натуральное окрашивание?

В отличие от ярких цветов или тотального блонда, натуральные оттенки позволяют посещать парикмахера раз в 3-4 месяца. Это существенно экономит бюджет и сохраняет здоровье локонов.

Можно ли скрыть седину такими оттенками?

Да, бежевый блонд и пепельный русый отлично справляются с маскировкой первых признаков седины, смешиваясь с ней и создавая эффект естественного мелирования.

Портит ли такое окрашивание волосы?

Поскольку данные техники не требуют агрессивного осветления до высокого уровня, они считаются наиболее щадящими в современной колористике.

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
