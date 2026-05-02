Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Эти оттенки теряют яркость спустя неделю: подумайте дважды, выбирая краску для волос

Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос давно перестало быть чисто утилитарной задачей по закрашиванию седины. Сегодня это сложный технологический процесс, результат которого напрямую зависит от пористости структуры волоса и качества выбранного пигмента. Многие клиентки мечтают о цвете, который будет выглядеть идеально неделями, однако законы химии неумолимы, и далеко не каждый оттенок способен на столь долгую стойкость.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Далеко не все женщины готовы посещать салон строго по графику, чтобы обновлять корни или освежать насыщенность цвета. Выбор стратегии окрашивания требует понимания того, как именно вымывается пигмент и почему некоторые техники требуют более частой коррекции, чем другие. В погоне за трендами, такими как модные цвета 2026, важно учитывать реальный ресурс своих волос.

Почему окрашивание быстро теряет вид

Стабильность цвета, как отмечают мастера, — параметр весьма условный. В среднем, по-настоящему глубокий и эстетичный вид прическа сохраняет не более двух недель, после чего процесс естественного вымывания пигмента становится заметен невооруженным глазом. Особую роль здесь играет уход за пористыми волосами, которые физически не способны долго удерживать красящие вещества внутри своей структуры.

"Стойкость окрашивания напрямую зависит от состояния кутикулы. Если волос поврежден, пигмент покидает его крайне быстро, что делает регулярное обновление цвета неизбежным процессом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Красный пигмент и его капризы

Красная палитра считается одной из самых сложных в поддержании. Яркие, дерзкие тона — от "красного дерева" до малиновых подтонов — стремительно деградируют при каждом контакте с проточной водой. Вместо благородного сияния женщина через несколько дней после визита в салон может обнаружить невнятный, выцветший оттенок, который выглядит болезненно и неопрятно.

Рыжая палитра: от глубины до пятен

Золотисто-медные и чисто рыжие составы требуют постоянной полировки цвета. Главная проблема здесь кроется в потере глубины: со временем насыщенная медь превращается в "дешевый" оранжевый подтон. Ситуация осложняется тем, что краска ложится неравномерно, из-за чего проступают пятна, требующие профессиональной коррекции, что напоминает ошибки в макияже, которые также портят общее впечатление от образа.

"Рыжие оттенки — это инвестиция времени. Если пигмент не подпитывать специальными средствами, через две недели прическа теряет свою динамику и выглядит тусклой", — предупредил в беседе с Pravda.Ru парикмахер Алексей Мельников.

Тип окрашивания Сложность ухода
Красный и розовый Высокая (вымывается пятнами)
Медный Высокая (теряет глубину)
Темный с сединой Экстремальная (контраст)

Устаревшие техники и проблемы с сединой

Техника мелирования через "штопку" сегодня признана многими экспертами устаревшей. Она создает неестественные переходы, которые при отрастании волос начинают выглядеть неряшливо. В сочетании с сединой ситуация становится еще критичнее, так как контраст между своими корнями и окрашенной массой волос становится слишком явным уже через неделю.

Для тех, кто стремится скрыть возрастные изменения, эксперты рекомендуют подбирать более мягкие, растянутые техники окрашивания. Понимание структуры волос и того, как состав красок взаимодействует с сединой, позволяет минимизировать частоту визитов к мастеру, ведь даже трендовые стрижки смотрятся хуже, если цвет волос выглядит неухоженным.

"Главный враг идеального образа после сорока — слишком контрастное окрашивание. Оно подчеркивает заломы и неровности рельефа кожи, чего легко избежать при грамотном подходе", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Ответы на популярные вопросы о окрашивании

Почему любое окрашивание в красный так быстро смывается?

Молекулы красного пигмента имеют довольно крупные размеры, поэтому им сложнее глубоко и надолго закрепиться в структуре волоса, особенно если он был предварительно поврежден.

Можно ли полностью избавиться от необходимости подкрашивать корни?

Полностью — нет, но можно использовать техники растяжки цвета или балаяж, которые позволяют делать переходы менее заметными при отрастании.

В чем опасность "штопки" для волос?

Эта техника создает жесткие линии перехода, которые в 2026 году считаются неактуальными. К тому же, при отрастании волос такая "графика" выглядит как неаккуратная полоса.

Почему темный цвет волос так сложно совместить с сединой?

Контраст между темными пигментированными волосами и отрастающими светлыми седыми корнями создает визуальный эффект "проплешин", что требует очень частой коррекции зоны пробора.

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, парикмахер-технолог Алексей Мельников, эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы уход за волосами
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.