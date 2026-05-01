Ирина Воронцова

Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты переживает трансформацию, которую профессионалы называют "skinification". Этот процесс подразумевает адаптацию мощных активов, десятилетиями служивших эталоном в уходе за лицом, для нужд волосяного покрова. Сегодня особое внимание приковано к гликолевой кислоте — компоненту, который обещает решить проблемы, с которыми не справляются традиционные маски и бальзамы.

Блестящие волосы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блестящие волосы

Многие женщины сталкиваются с тем, что привычные ритуалы очищения перестают давать желаемый эффект. Волосы теряют природную энергию, становятся тяжелыми у корней и ломкими на кончиках. Гликолевая кислота предлагает фундаментально иной подход к восстановлению, фокусируясь не только на внешнем блеске, но и на здоровье эпидермиса, что критически важно для тех, кто стремится отрастить волосы и сохранить их плотность.

Молекулярное преображение: как работает кислота

Гликолевая кислота относится к группе AHA-кислот и обладает самой низкой молекулярной массой среди своих "собратьев". Это позволяет ей проникать глубже в кутикулу волоса, обеспечивая внутреннее увлажнение и смягчение кератиновых связей. В отличие от тяжелых масел, которые часто лишь создают видимость гладкости, кислота работает на качественное изменение текстуры, помогая предотвратить выпадение волос из-за механической ломкости.

"Гликолевая кислота выступает своеобразным проводником. Она разрыхляет роговые наслоения, позволяя активным компонентам последующего ухода работать эффективнее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Детокс для кожи головы и борьба с шелушением

Одной из главных причин тусклости прически является накопление остатков стайлинга и ороговевших частиц. Это создает питательную среду для патогенной флоры и мешает нормальному питанию фолликулов. Использование кислотных пилингов помогает провести глубокое очищение кожи головы, возвращая ей способность "дышать".

Для тех, кто предпочитает натуральные методы, в домашних условиях часто применяются маски со специями, однако аптечные и профессиональные формы с гликолевой кислотой обеспечивают более контролируемый и предсказуемый результат без риска ожога кожи.

Влияние на структуру и блеск полотна

Зеркальный блеск напрямую зависит от того, насколько плотно прилегают друг к другу чешуйки кутикулы. Гликолевая кислота способствует сглаживанию поверхности волоса, что минимизирует пушение. Это особенно актуально для женщин в зрелом возрасте, когда неправильные стрижки после 40 лет только подчеркивают сухость и пористость прядей.

Проблема Эффект гликолевой кислоты
Гиперкератоз кожи Мягкое отшелушивание и обновление
Тусклый цвет Восстановление светоотражающей способности
Ломкость Повышение эластичности кортекса

"Важно понимать, что кислотный уход — это работа с качеством структуры. Если волосы повреждены химически, кислота поможет вернуть им эластичность, но делать это нужно крайне осторожно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Меры предосторожности и профессиональные запреты

Несмотря на все преимущества, гликолевая кислота — это химически активный агент. Основной риск заключается в возможности пересушить локоны при неправильной концентрации или слишком частом применении. Те, кто часто допускает ошибки при покраске волос, должны быть особенно бдительны: кислота может вступить в реакцию со свежим пигментом, что приведет к нежелательному изменению оттенка или его вымыванию.

Эксперты рекомендуют использовать средства с гликолевой кислотой не чаще одного раза в неделю для жирного типа кожи и одного раза в две недели для нормального. Обязательным условием является последующее интенсивное кондиционирование для нейтрализации среды.

Выбор средств: от сывороток до пилингов

Современный рынок предлагает широкую палитру продуктов: от шампуней с низким содержанием AHA-кислот для ежедневного ухода до мощных концентратов. При выборе стоит обращать внимание на pH продукта — для волос оптимальным считается диапазон 3.5-4.5. Важно помнить, что летнее время требует дополнительной защиты, так как кислоты повышают чувствительность к ультрафиолету. Модные головные уборы 2026 года станут не только стильным аксессуаром, но и необходимым барьером для защиты обновленных локонов.

"Для домашнего применения я рекомендую начинать с несмываемых сывороток с гликолевой кислотой. Они содержат минимальные дозировки, которые обеспечивают блеск без риска повредить кожу", — отметила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Ответы на популярные вопросы о гликолевой кислоте

Можно ли использовать гликолевую кислоту сразу после окрашивания?

Нет, желательно подождать минимум 10-14 дней. Кислота обладает способностью приоткрывать кутикулу, что может привести к потере яркости свежего цвета.

Подходит ли этот компонент для кудрявых волос?

Да, для обладательниц пористых завитков гликолевая кислота может стать спасением, так как она помогает структурировать локон и убрать чрезмерную "пушистость".

Нужно ли смывать средства с кислотами?

Все зависит от формата средства. Пилинги и шампуни обязательно смываются проточной водой, в то время как специализированные сыворотки и спреи могут оставаться на волосах.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, косметолог-эстетист Татьяна Громова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
