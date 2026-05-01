Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым

Моя семья » Красота и стиль

Вы наносите тушь, а она ложится комками. Через час под глазами чёрные крошки, будто вы тёрли уголь. Ресницы склеились в сосульки. И это при том, что флакончик стоил как ужин в ресторане. Знакомо? Не спешите винить косметику. Часто дело в пальцах, точнее в том, как вы двигаете кисточкой.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain
Поправить ситуацию можно без инъекций и наращивания. Нужно только знать пять маленьких хитростей. Дорогая тушь не всегда спасает, если нарушена базовая логика нанесения. Важно понимать, что структура волосков со временем меняется, и те приемы, что работали в двадцать лет, могут подводить позже.

Правило двух флаконов вместо одного

Перестаньте искать волшебную тушь, которой хватит на всё. Её не существует. Профессионалы делают так: берут сперва удлиняющую, проходятся от корня и до самого кончика, хорошо разделяя каждый волосок. Ждут полминуты, затем достают объёмную и обрабатывают только середину века и внешние уголки. Глаза становятся больше, а ресницы — пушистыми, без эффекта "пластиковых нашлёпок".

"Если вы увидели комочек, пока слой еще мокрый, сразу расчешите его сухой щеточкой. Тогда макияж будет выглядеть дорого, даже если это бюджетный сегмент", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Такой многослойный подход позволяет избежать перегруза. Если наносить три слоя одного и того же состава, ресницы под тяжестью пигмента просто опустятся вниз. Это особенно критично, когда рассматриваются ошибки в образе после сорока, где каждая лишняя деталь может визуально прибавить возраст.

Кёрлер как инструмент ювелира

Многие зажимают ресницы один раз у основания и получают угловатый залом. Чтобы изгиб был плавным, действуйте в три касания: сначала у самого века, потом на середине длины и на кончиках. Такой метод визуально поднимает нависшее веко. Тушь должна лечь сразу после зажима, пока волосок сохранил форму.

Проблема Решение эксперта
Ресницы быстро опускаются Прогреть кёрлер феном перед использованием
Комочки туши Использовать чистую щеточку-расческу

Для строптивых жёстких ресниц есть лайфхак: погрейте кёрлер пару секунд под струёй теплого воздуха. Металл сработает по принципу термобигуди, закрепляя изгиб на весь день. Однако не забывайте, что злоупотребление термоприборами может спровоцировать выпадение волосков из-за пересушивания.

Пудра не только для лица

Хотите объём без клея и накладных лент? Сначала подкрутите ресницы, затем нанесите прозрачный гель-фиксатор. Пока он липкий, припудрите волоски рассыпчатой пудрой. Крошечные частички осядут на каждом волоске, делая его толще. Сверху пройдитесь слоем туши, чтобы "запечатать" результат. Этот прием часто путают с мифами о косметологии, но он действительно работает в домашнем макияже.

"Для ежедневного ухода заведите привычку на ночь наносить касторовое масло, а утром тщательно снимать его. Это укрепит структуру изнутри, чего не даст ни один вазелин", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Важно помнить: любые манипуляции с порошковыми текстурами возле слизистой глаз требуют осторожности. Используйте только гипоаллергенные составы, чтобы не спровоцировать раздражение, подобно тому как дешевые сплавы в украшениях вызывают контактный дерматит на коже.

Зигзаг вместо прямой линии

Грубая ошибка — вести кисточку строго вверх по вертикали. Так прокрашиваются только кончики. Правильная техника: ставьте щеточку у основания и двигайтесь короткими покачивающими движениями влево-вправо, постепенно поднимаясь. Этот зигзаг обволакивает каждый волосок краской со всех сторон, создавая плотный фундамент у корней.

В конце, добравшись до кончиков, просто мягко вытяните их вверх. Это поможет избежать склеивания и эффекта "паучьих лапок". Если вы стремитесь к образу в стиле тихой роскоши, макияж глаз должен быть безупречным и чистым, без видимых следов борьбы со щеточкой туши.

Когда лак для волос спасает вечер

Для важных мероприятий можно применить "тяжёлую артиллерию": брызните на чистую щёточку немного лака сильной фиксации и причешите ресницы. Форма замрёт до глубокой ночи. Это экстремальный метод, требующий аккуратности.

"Не делайте фиксацию лаком ежедневной процедурой. Для постоянной рутины используйте прозрачные гели без спирта, которые берегут кутикулу волоска", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Помните и о демакияже. Нельзя просто тереть глаза мылом. Стойкие составы и SPF-фильтры требуют профессионального подхода. Обычное мыло бессильно против стойкой графики на лице. Используйте двухфазные средства на масляной основе: приложите диск на 30 секунд и снимите пигмент без лишнего давления.

Ответы на популярные вопросы о макияже ресниц

Как часто нужно менять тушь для ресниц?

Срок службы открытого флакона не должен превышать три месяца. Даже если тушь не засохла, в ней накапливаются бактерии, которые могут вызвать конъюнктивит.

Можно ли реанимировать засохшую тушь каплями для глаз?

Это крайняя мера, которая меняет формулу продукта. Лучше опустить закрытый тюбик в стакан с горячей водой на пару минут — воск в составе размягчится, и тушь будет наноситься как новая.

Экспертная проверка: эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы макияж красота косметика уход за лицом советы экспертов
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Новости спорта
Еда и рецепты
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.