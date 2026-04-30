Ирина Воронцова

Волосы могут старить сильнее морщин: 5 укладок после 40, от которых стоит отказаться

Моя семья » Красота и стиль

Выбор стрижки и способа укладки после сорока лет становится стратегической задачей. В этом возрасте волосы часто меняют свою структуру, становясь тоньше или теряя природный блеск, поэтому привычные годами образы могут начать работать против своей владелицы. Правильно подобранная форма способна мгновенно освежить лицо, в то время как устаревшие приемы акцентируют внимание на морщинах и потере упругости кожи.

Фото: Pravda.Ru by рина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стилисты выделяют несколько критических ошибок, которые зрительно прибавляют возраст. Основная проблема заключается в стремлении к чрезмерной строгости или, наоборот, в использовании техник, которые были популярны десятилетия назад. Современные тренды диктуют моду на естественность и динамику, что позволяет создать легкий и актуальный имидж без радикальных вмешательств.

Короткие стрижки без объема

Многие женщины ошибочно полагают, что короткая стрижка — это универсальный способ омоложения. Однако ультракороткие варианты, плотно прилегающие к голове, часто дают обратный эффект. Отсутствие объема делает черты лица более резкими, а любые возрастные изменения овала — более заметными. Важно, чтобы у прически была правильная текстура, скрывающая недостатки.

"Волосы, лишенные динамики, подчеркивают каждую линию на лице. После 40 важно сохранять объем волос, используя грамотную технику стрижки и правильный уход за кожей головы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Для поддержания плотности прядей стоит обратить внимание на здоровье волос и их питание. Вместо того чтобы состригать все под корень, лучше выбрать текстурированный боб или пикси с удлиненной макушкой, что создаст эффект густоты и легкости.

Тяжелая прямая челка

Плотная челка до бровей кажется хорошим способом скрыть морщины на лбу, но на практике она часто "утяжеляет" взгляд. Такая деталь создает ненужную тень, из-за чего глаза выглядят уставшими, а носогубные складки — более глубокими. Стилисты рекомендуют отказываться от графичных линий в пользу мягкости.

Оптимальным решением станет удлиненная челка-шторка или легкая асимметрия. Это не только освежает образ, но и позволяет волосам красиво обрамлять лицо. Чтобы локоны выглядели живыми, опытный Алексей Мельников советует следить за качеством кончиков и использовать современные методы смягчения среза.

Длинные волосы без слоев

Длинные прямые пряди одной длины часто вытягивают лицо вниз, что невыгодно подчеркивает гравитационный птоз. Гладкая текстура акцентирует внимание на любых несовершенствах. В этом случае на помощь приходит многослойность, которая визуально приподнимает скулы.

Прическа, которая старит Омолаживающая альтернатива
Длинные прямые волосы Каскад, мягкие слои до плеч
Прямая густая челка Челка-шторка, рваные пряди
Гладкий начес Естественные локоны, "живая" укладка

Если вы не готовы расставаться с длиной, важно обеспечить уход за волосами после 40, включающий глубокое увлажнение. Здоровый блеск отвлекает внимание от мелких морщинок гораздо эффективнее, чем любая сложная укладка.

"После определенного возраста важно избегать жестких контуров. Мягкое окрашивание и легкие волны — это те тренды волос, которые реально работают на омоложение", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Начес и избыток стайлинга

Сложные "вавилоны" на голове и использование лака сильной фиксации мгновенно выдают возраст. Застывшая укладка лишает образ естественности и подчеркивает желание скрыть возраст, что часто дает обратный результат. К тому же агрессивный стайлинг портит структуру волос, вызывая их сухость.

Вместо начесов лучше использовать средства для прикорневого объема с легкой текстурой. Важно помнить про термозащиту для волос, чтобы при горячей укладке сохранить их эластичность. Легкая небрежность в стиле "только что из салона" всегда выглядит дороже и современнее.

Однотонное темное окрашивание

Глубокий черный или холодный темно-каштановый цвет создают резкий контраст с тоном кожи. Это делает пигментацию, тени под глазами и морщины более выраженными. Часто женщины пытаются так закрасить седину, не учитывая, что монохромный цвет выглядит искусственно.

"При выборе цвета стоит отдавать предпочтение сложным техникам. Даже небольшие блики или актуальный серо-коричневый оттенок способны визуально подсветить лицо", — подчеркнула косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Иногда ошибки при покраске волос в домашних условиях обходятся слишком дорого. Чтобы избежать плоскости цвета, лучше доверить окрашивание волос профессионалу, который подберет оттенок, гармонирующий с подтоном кожи.

Ответы на популярные вопросы о прическах после 40

Помогает ли челка скрыть морщины на лбу?

Да, но только если она не густая и не прямая. Прозрачная, "рваная" челка или челка-шторка деликатно маскируют лоб, не утяжеляя при этом взгляд и черты лица.

Какая длина волос считается оптимальной для омоложения?

Стилисты чаще всего рекомендуют длину от подбородка до ключиц (вариации боба и каре). Такая длина позволяет сохранить объем и при этом не "тянет" лицо вниз, как длинные пряди.

Как бороться с истончением волос в этом возрасте?

Важен комплексный подход: используйте маски со специями для стимуляции роста и бессульфатные шампуни для сохранения объема у корней.

Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, косметолог-эстетист Татьяна Громова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
