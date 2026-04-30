Проклятие из нулевых: эта специфическая модель обуви официально стала хитом 2026 года

Мир высокой моды вновь доказывает цикличность своих предпочтений, возвращая на подиумы и городские улицы тренды, которые еще десять лет назад казались окончательно забытыми. В центре внимания 2026 года оказались культовые "уродливые" кроссовки на танкетке, совершившие триумфальный камбэк из эпохи 2000-х. Эта обувь, некогда вызывавшая жаркие споры среди критиков, теперь претендует на звание главного хита сезона.

Ноги в кроссовках

Современная интерпретация забытого стиля предлагает пересмотреть отношение к комфорту и эстетике. Если раньше подобные модели считались избыточными, то сегодня дизайнеры делают ставку на минимализм и универсальность. Новые коллекции демонстрируют, как спортивный силуэт может гармонично сосуществовать с женственностью, создавая эффект бесконечных ног даже без использования классических шпилек.

Секрет популярности "уродливой" обуви

История этого феномена неразрывно связана с именем французского дизайнера Изабель Маран. Именно она создала гибридную модель, объединившую эстетику баскетбольных кроссовок со скрытым каблуком. В начале 2010-х годов такие звезды, как Бейонсе и Жизель Бюндхен, сделали эту обувь культовой, превратив её в символ эпохи. Сегодня интерес к "уродливому стилю" продиктован усталостью аудитории от базовых и предсказуемых решений.

"Сегодняшний интерес к архивным моделям обусловлен желанием найти баланс между функциональностью и ярким визуальным высказыванием. Кроссовки на танкетке — это именно тот случай, когда форма бросает вызов обыденности", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Возвращение платформы в спортивном стиле отвечает запросу на осознанную моду, где вещь должна быть не только актуальной, но и практичной для повседневного использования в мегаполисе. Люди ищут альтернативу, которая позволит чувствовать себя увереннее, не жертвуя при этом удобством передвижения.

Что изменится в дизайне 2026 года

В отличие от своих предшественников десятилетней давности, новые модели ориентированы на концепцию "тихой роскоши". Это означает отказ от кричащих логотипов и избыточного декора в пользу совершенства линий и материалов. Основной упор сделан на качество исполнения: натуральная кожа, высокотехнологичный текстиль и долговечная подошва выводят "уродливые" кроссовки в сегмент премиальной обуви.

Характеристика Особенности 2026 года Цветовая палитра Серый, бежевый, глубокий черный Силуэт Минималистичный, без лишних деталей Материалы Эксклюзивная замша, матовая кожа

Новый дизайн предполагает чистый визуальный стиль, где важен каждый шов. Универсальные оттенки позволяют сочетать эту обувь как со строгим пальто, так и с объемным пуховиком. Это делает их столь же функциональными, как и популярная обувь в стиле тирамису, которая легко адаптируется под любой контекст.

Почему спорный стиль стал востребованным

Популярность "уродливого" стиля кроется в его способности разрушать монотонность современного гардероба. В мире, где господствует минимализм, такая обувь становится ключевым акцентом, подчеркивающим индивидуальность владельца. Для многих это идеальный способ добавить себе роста, не прибегая к мучительным высоким каблукам.

"Для современного потребителя важен имидж, который транслирует свободу от стереотипов. Возвращение кроссовок на танкетке — это шаг в сторону практичного стиля, который при этом остается женственным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Такой подход позволяет создавать многослойные образы. Обувь на платформе отлично работает в паре с широкими брюками или длинными юбками, создавая гармоничный и завершенный силуэт, который отвечает последним запросам дизайнеров одежды на ближайшие годы.

Правила интеграции в современный гардероб

Чтобы кроссовки на танкетке не выглядели приветом из прошлого, важно правильно подбирать остальные элементы наряда. Эксперты рекомендуют избегать слишком облегающих джинсов и вещей, перегруженных стразами или принтами. Лучшим дополнением станет вечерний образ в стиле минимализма или качественный трикотаж.

"Главное правило сегодня — не перегружать наряд. Кроссовки на танкетке сами по себе являются сильным заявлением, поэтому остальная одежда должна служить для них спокойным фоном", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Такие кроссовки станут отличной альтернативой привычным ботильонам. Они гармонично дополнят платье-комбинацию в сочетании с плотными колготками и оверсайз-жакетом, создавая актуальный эклектичный лук.

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026

Считаются ли кроссовки на танкетке по-прежнему вульгарными?

В 2026 году акценты сместились: благодаря благородным материалам и сдержанным цветам эта обувь перешла из разряда китча в категорию концептуальной моды.

Подходят ли они для офисного дресс-кода?

Да, если выбрать модель в монохромном исполнении без контрастных деталей и сочетать её с широкими деловыми брюками.

