Вера Ермакова

Билет в элиту за бесценок: старая добрая сетка бабушки потеснила дорогие сумки звезд

В мире высокой моды 2026 года наметился неожиданный разворот к утилитарности. Простая, функциональная и компактная вещь, которую можно легко свернуть и положить в карман, — все это про обыкновенную авоську. Сетчатая модель, знакомая многим по советскому быту, сегодня стремительно покоряет подиумы и сердца мировых модниц, вытесняя привычные кожаные тоуты.

Бордовая сумка макраме

Трансформация этого аксессуара из "предмета на всякий случай" в полноценный объект желания произошла не случайно. Если раньше авоська была лишь инструментом для переноски продуктов, то теперь она выступает как мощное эко-заявление и ключевой элемент летнего лоска. Дизайнеры переосмыслили структуру плетения, добавив в нее эстетику рыбацких сетей и расслабленный морской стиль.

От дефицита к экологичности: история переосмысления

Первоначальное предназначение авоськи диктовалось практичностью — ее носили с собой в расчете на случайную удачу в магазине. Однако в начале 2010-х годов, когда глобальная повестка сместилась в сторону осознанной моды, этот аксессуар стал символом борьбы с пластиковым загрязнением. Сегодня экологический подтекст сохраняется, но на первый план выходит визуальная составляющая.

"Сегодня авоська воспринимается не как дешевая замена сумке, а как способ подчеркнуть свою осведомленность в трендах и заботу о планете", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

В отличие от жестких сумок, сетчатая структура позволяет создавать расслабленный пляжный образ, который плавно перетекает в городские будни. Это отличный компромисс для тех, кто ищет легкость и не хочет перегружать гардероб тяжелыми аксессуарами в жаркий сезон.

Дизайнерские решения сезона весна-лето 2026

Мировые бренды подошли к интерпретации авоськи с разным масштабом фантазии. Так, Michael Kors представили модель, сплетенную из тонких кожаных ремешков, дополнив ее стильной кисточкой-лимонкой в духе бохо-эстетики. Tory Burch предпочли интегрировать в сетку блестящие металлические детали, превратив утилитарную вещь в необычную сумку для вечернего выхода. Стильные цепочки и кольца превращают плетение в настоящий арт-объект.

Бренд Особенности модели
Fendi Гибрид сетки и вложенной кожаной сумки
Michael Kors Кожаное плетение с кисточками-лимонками
Tory Burch Металлические акценты и фурнитура

Fendi предложили наиболее практичный для мегаполиса вариант: гибридную модель, где внутрь крупноячеистой сетки помещена небольшая кожаная сумка. Это позволяет создать статусный образ, сохранив приватность содержимого и поддержав остромодный тренд на "сумку в сумке".

"Использование авоськи как внешнего чехла для классической сумки — это идеальный прием, позволяющий избежать эффекта "рыночного" вида", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Как носить авоську в городе: правила стилизации

Показы Bottega Veneta и Erdem демонстрируют, что сетчатые сумки в 2026 году выходят за рамки пляжной моды. Их предлагают сочетать с верхней одеждой, строгими жакетами и даже нарядными вечерними платьями. Благодаря игре на контрастах фактур, такая сумка становится тем самым "вау-аксессуаром", который не требует дополнительного декорирования образа.

В демисезонный период, например в мае, авоську можно интегрировать в многослойные комплекты с плащами или куртками с высоким воротом. Для тех, кто ценит ткани для лета, такие как лен и хлопок, плетеная сумка станет органичным дополнением, подчеркивающим натуральность материалов.

"Главное преимущество сетчатой сумки — ее способность мгновенно добавить образу динамики и легкости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о сумках-авоськах

Уместна ли авоська в офисе?

Да, если вы используете кожаные модели или гибридные варианты от дизайнеров, где сетка выступает лишь декоративным элементом поверх жесткого каркаса.

Как носить в сетке мелкие вещи, чтобы они не выпадали?

Самый стильный способ — использовать внутренний чехол или косметичку контрастного цвета, что создаст дополнительный визуальный акцент.

С какой обувью лучше всего сочетать такой аксессуар?

Авоська универсальна: она одинаково хорошо смотрится как с минималистичными сандалиями, так и с массивными кроссовками или элегантными мюлями.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
