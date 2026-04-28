Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Малышева

Дерзкий привет от бабушки: этот копеечный аксессуар превращает наряд в тяжелый люкс

Моя семья » Красота и стиль

Цепочка для очков, долгое время считавшаяся исключительно утилитарным предметом в арсенале старшего поколения, в 2026 году окончательно закрепила за собой статус незаменимого "функционального украшения". То, что раньше помогало не терять окуляры на диване, теперь превратилось в полноценный художественный элемент, способный изменить восприятие любого образа.

Девушка с украшениями
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с украшениями

Эстетика ретро и запрос на практичность вернули этот аксессуар XIX века на подиумы и улицы мегаполисов. Современные материалы и смелые дизайнерские решения позволили цепочкам конкурировать с традиционными ювелирными изделиями, порой полностью вытесняя привычные ожерелья и колье из повседневного гардероба.

Почему "бабушкин аксессуар" вернулся в моду

Возвращение цепочек в актуальную повестку обусловлено глобальной волной ностальгии. Индустрия моды лета 2026 года активно переосмысляет винтажные элементы, придавая им современное звучание. Очарование старого мира идеально дополняет лаконичные современные наряды, создавая необходимый контраст сложности и минимализма.

Не последнюю роль сыграла и популярность среди знаменитостей. Когда такие иконы стиля, как Белла Хадид, демонстрируют аксессуар на публике, он мгновенно теряет статус "возрастного" и становится объектом желания. Это доступный способ преобразить имидж без серьезных вложений, используя как бюджетные варианты из бусин, так и авторские работы.

"Цепочки для очков перестали быть просто деталью для удобства. Сегодня это ключевой элемент, который несет ту же эстетическую нагрузку, что и дизайнерские сумки или трендовые аксессуары", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Варианты исполнения на любой вкус

Разнообразие моделей позволяет подобрать аксессуар под любой случай. Металлические цепи с крупными звеньями эффектно переливаются на солнце, заменяя массивные украшения на шее. Они лучше всего гармонируют с классическими солнечными очками и могут считаться долгосрочной инвестицией в гардероб, которая не выйдет из моды десятилетиями.

Тип аксессуара Кому подходит
Металлические звенья Любителям классики и делового стиля
Натуральный жемчуг Для создания элегантного и строгого образа
Цветные бусины и кристаллы Идеально для фестивалей и летнего отдыха

Для создания более консервативного образа подойдут цепочки из панциря черепахи или модели, украшенные жемчугом. Такие варианты подчеркивают утонченность черт лица и добавляют образу статусности, что особенно важно для деловых женщин, выбирающих стильную обувь без каблука для интенсивного графика в мегаполисе.

Как носить аксессуар и не ошибиться

Основное правило при использовании цепочки — соблюдение визуального баланса. Поскольку аксессуар располагается в портретной зоне и привлекает внимание к лицу, важно не перегрузить образ ювелирными изделиями. Если цепочка массивная, стоит отказаться от крупных сережек и тяжелых колье, чтобы не выглядеть персонажем исторической драмы.

"При выборе заметной цепочки с крупными звеньями лучше придерживаться минимализма в остальных украшениях. Это обеспечит гармоничный и современный облик", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Правильно подобранный аксессуар способен не только удержать очки, но и визуально "собрать" аутфит. Даже самый простой наряд, например белая футболка и джинсы, в сочетании с изящной цепочкой превращается в продуманный авторский образ, отвечающий принципам осознанной моды.

Практичность и экологичность выбора

Помимо эстетической составляющей, цепочка для очков — это пример разумного потребления. Качественное крепление предотвращает случайные падения оправы, что значительно продлевает срок службы дорогой оптики. Это проявление заботы о вещах, которое становится всё более популярным в рамках эко-трендов.

"Использование качественных аксессуаров для защиты очков — это не только про стиль, но и про долговечность ваших вещей. Это важный шаг к экологичному гардеробу", — отметил в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Аксессуар также незаменим в динамичной жизни города, где часто приходится менять солнцезащитные очки на медицинские. С цепочкой очки всегда под рукой, они не царапаются в сумке и не теряются в автомобиле, что делает их идеальным спутником для тех, кто ценит комфорт так же высоко, как и вечерний образ на светском мероприятии.

Ответы на популярные вопросы о цепочках для очков

Подходит ли этот аксессуар для мужского гардероба?

Да, современные версии цепочек в минималистичном металлическом или кожаном исполнении отлично вписываются в мужской стиль, особенно в сочетании с солнцезащитными очками и кэжуал-образами.

Не выглядят ли цепочки слишком старомодно?

Всё зависит от дизайна. Если выбирать модели из актуальных материалов — крупные цепи, неоновые бусины или минималистичные шнурки — образ будет выглядеть остромодным, а не архивным.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето стиль весна одежда красота гардероб
Новости Все >
Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года
Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове
Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия
Функция добытчика превращает отца в призрака: как рождается пугающее безразличие к детям
Смена верхушки в Россотрудничестве: почему подход Примакова не выжил в эпоху санкций
Кишинёв выбирает дистанцию: скрытый смысл манёвров, за которыми стоит разрыв связей с Москвой
Главный страх немецких политиков: одно решение ЕС заставит платить за чужой террор
Секреты выбора монитора: что скрывают характеристики и как не купить мыло вместо качества
Ошибки при стирке кроссовок в машинке, которые могут полностью испортить обувь навсегда
Лысина вместо блонда: косметолог раскрыла правду о жутком мелировании Гогена Солнцева
Сейчас читают
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Еда и рецепты
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Крысиные бега в Киеве: депутаты Рады массово сдают мандаты из-за потери территорий
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
В Израиле созрел бунт: Нетаньяху хотят заменить на более кровожадного лидера
В Израиле созрел бунт: Нетаньяху хотят заменить на более кровожадного лидера
Последние материалы
Хозяева, пощадите зверя: почему первый выезд домашнего кота на дачу часто заканчивается трагедией
Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года
Дерзкий привет от бабушки: этот копеечный аксессуар превращает наряд в тяжелый люкс
В Англии восстали против Бога: две трети населения требуют полной зачистки власти от церкви
Секрет рыхлой земли: как правильно использовать сидераты в начале дачного сезона
29 апреля: Ленфильм, Неуловимые и свадьба принца Уильяма
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове
Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия
Не просто добавка к супу: как правильно готовить лавровый настой для пользы здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.