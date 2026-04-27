Застывшие эмоции: как хронический стресс формирует глубокие заломы у рта

Морщины-марионетки, которые косметологи часто называют "складками скорби", способны придать лицу суровое или печальное выражение даже в моменты искренней радости. Эти линии, идущие от уголков губ вниз к подбородку, визуально отделяют нижнюю челюсть, создавая эффект лица-маски. Несмотря на то что их принято считать признаком зрелого возраста, первые заломы могут проявиться и у совсем молодых девушек.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка

Появление таких изменений часто связано не только с естественным увяданием, но и с особенностями мимики, состоянием зубочелюстной системы и даже качеством ежедневных ритуалов красоты. Чтобы вернуть лицу свежесть, важно понимать, что универсального "крема от марионеток" не существует — требуется комплексный подход, сочетающий профессиональный уход и работу над привычками.

Почему возникают морщины-марионетки

Одной из ключевых причин формирования глубоких заломов является мышечный гипертонус. Когда мышцы-депрессоры, опускающие углы рта, находятся в постоянном напряжении, они укорачиваются и тянут за собой кожу. Это часто происходит на фоне хронического стресса или привычки поджимать губы. В таких случаях даже самый качественный вечерний уход за кожей не сможет полностью нейтрализовать физический зажим.

Не менее важную роль играет состояние опорно-двигательного аппарата. Нарушение осанки и выдвижение головы вперед заставляют платизму — широкую мышцу шеи — тянуть мягкие ткани лица вниз. В результате страдают не только уголки губ, но и общий овал лица. Если при этом защитный слой кожи рушится из-за неправильно подобранной косметики, морщины становятся более выраженными и глубокими.

"Гипертонус мышц нижней трети лица — это база для формирования марионеток. Мы часто видим, как эмоциональное напряжение буквально "застывает" на лице, превращая мимические морщинки в глубокие статические складки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Как типы старения определяют будущее кожи

Склонность к появлению тех или иных морщин во многом диктует генетика. Существуют разные типы старения лица, и для обладательниц деформационного или усталого морфотипа марионетки становятся основной эстетической проблемой. При ослаблении связочного аппарата жировые пакеты сползают вниз, создавая дополнительный объем над зоной подбородка и углубляя складки.

Кроме того, состояние кожи напрямую зависит от общего здоровья организма. Например, трихологи отмечают, что даже перхоть может усилиться из-за привычных продуктов с высоким содержанием сахара, а избыток быстрых углеводов в рационе провоцирует процесс гликации — повреждения волокон коллагена, что делает кожу дряблой и ускоряет появление заломов у рта.

Причина Механизм влияния Неправильный прикус Нарушение опоры для мягких тканей, западание губ Резкое похудение Потеря объема подкожного жира и провисание кожи Дефицит остеокальцина Возрастная резорбция костей нижней челюсти

Маскировочные методы: филлеры и ботокс

Самый быстрый способ коррекции — контурная пластика. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты заполняют пустоты, физически выталкивая морщину изнутри. Однако эксперты предупреждают, что в этой зоне нужно соблюдать осторожность: избыточное введение препарата может привести к отечности или миграции геля. Иногда более эффективно использовать вазелин или специализированные окклюзионные средства в домашнем уходе для удержания влаги, но они лишь смягчают поверхность кожи, не влияя на глубину залома.

"Инъекционные методики дают мгновенный эстетический эффект, но для долгосрочного результата важно поддерживать барьерные функции эпидермиса, иначе кожа вокруг филлера будет стареть быстрее", — подчеркнула эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ботулинотерапия также применяется для расслабления мышц-депрессоров. Снижая активность мышц, тянущих уголки рта вниз, можно добиться визуального лифтинга нижней трети лица. Это отличная профилактика для тех, кто замечает у себя "недовольное" выражение лица в статике.

Терапевтические подходы и массаж

Если инъекции кажутся слишком радикальным шагом, стоит обратить внимание на мануальные техники. Миофасциальный массаж работает не с кожей, а с фасциями и мышцами, восстанавливая их анатомическую длину. Регулярные процедуры помогают снять спазмы и улучшить лимфодренаж, что особенно важно при склонности к отекам, которые делают марионетки тяжелее и заметнее.

"Домашний самомассаж и контроль мимики — это база. Без расслабления жевательных мышц любая салонная процедура будет иметь кратковременный эффект", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Не забывайте и о роли аксессуаров в общем имидже.

Ответы на популярные вопросы о морщинах-марионетках

Можно ли убрать морщины-марионетки только кремами?

К сожалению, нет. Кремы работают только с верхним слоем кожи (эпидермисом), тогда как марионетки — это глубокая складка, связанная с работой мышц и перемещением жировых пакетов. Косметика может лишь улучшить текстуру кожи и сделать морщины менее заметными.

В каком возрасте стоит начинать профилактику?

Оптимально начинать следить за мимикой и осанкой с 20-25 лет. Если вы склонны поджимать губы в моменты концентрации или стресса, морщины могут наметиться довольно рано.

Поможет ли фейсфитнес от складок-марионеток?

Упражнения могут помочь, если они направлены на расслабление спазмированных мышц. Однако чрезмерное "закачивание" нижней трети лица может, наоборот, усугубить проблему гипертонуса.

