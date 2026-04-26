Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Магия деталей: пять приемов, которые сделают ваш образ с жакетом по-настоящему стильным

Моя семья » Красота и стиль

Сочетание жакета и денима давно признано золотым стандартом городского стиля. В весенних коллекциях, включая показы Dior Pre-Fall 2026, дизайнеры продолжают переосмыслять этот дуэт, доказывая, что классика может выглядеть остромодно. Это тот случай, когда умение работать с деталями отделяет обыденный наряд от продуманного образа в духе "тихой роскоши".

Девушка в джинсах и пиджаке
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жакет перестал быть элементом исключительно делового дресс-кода, превратившись в архитектурную основу гардероба. Чтобы комплект не казался скучным, важно обращать внимание на ткани для лета и демисезонья: сочетание плотной шерсти жакета с фактурным хлопком джинсов создает необходимую игру текстур. Правильная стилизация позволяет адаптировать этот набор как для офиса, так и для светского выхода.

Магия акцентного аксессуара

Когда база образа состоит из спокойных тонов, аксессуары берут на себя роль "первой скрипки". Сумка необычной формы или в сочном оттенке мгновенно преображает наряд. Сегодня в моде не просто яркие цвета, а сложные формы: цилиндры, архитектурные тоуты или модели с флоральным декором. Это позволяет сохранить баланс между строгостью жакета и расслабленностью джинсов.

"Акцентная сумка — это самый бюджетный способ обновить гардероб без радикальных перемен. В сезоне 2026 года мы видим тренд на возвращение к ремесленным деталям и уникальным фактурам", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно помнить, что обувь на танкетке 2026 года также может стать отличным дополнением к такому образу, добавляя роста и уверенности походке. Правильно подобранный аксессуар способен вытянуть даже самый простой комплект из белой футболки и классического денима.

Шелковый платок как летний акцент

Шелковый платок — это универсальный инструмент, который возвращается в тренды с легкой подачи Майкла Райдера. Его можно повязать на шею, использовать вместо ремня или украсить им ручку сумки. В сочетании с жакетом он смягчает маскулинный крой и добавляет образу женственности, характерной для эстетики свадебного минимализма и повседневной элегантности.

Для создания целостного имиджа не забывайте и о деталях внешности. Качественный макияж ресниц и ухоженные брови подчеркнут аристократизм образа с платком. Легкий блеск шелка у лица освежает цвет кожи и делает взгляд более выразительным.

Игра слоев: удлиненная блуза

Роузи Хантингтон-Уайтли часто демонстрирует прием с удлиненным нижним слоем. Невесомая блуза, которая выступает из-под кожаного или шерстяного жакета, создает динамику при движении. Это отличный способ скрыть недостатки фигуры и добавить образу структурности. Контраст между грубой кожей и тонким шифоном или шелком выглядит особенно изысканно.

"Многослойность — это всегда история про интеллект в моде. Удлиненная блуза под жакетом позволяет играть с пропорциями, что актуально для любого типа фигуры", — объяснила Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

При использовании сложных слоев важно, чтобы основа была безупречной. Регулярный вечерний уход за кожей обеспечит лицу свежий вид, который станет лучшим дополнением к любому брендовому жакету. Чистые линии в одежде требуют чистоты и здоровья эпидермиса.

Расстегнутая рубашка: эффект небрежности

Простой стилистический трюк — расстегнуть нижние пуговицы рубашки, заправленной в джинсы под жакетом. Это лишает образ лишней чопорности и делает его более "живым". Такой прием идеально вписывается в концепцию современного офисного стиля, где ценится комфорт и индивидуальность.

Элемент образа Эффект
Расстегнутый низ Добавляет объем джинсам
Закатанные рукава Облегчает силуэт жакета
Поднятый ворот Акцентирует внимание на лице

Чтобы небрежность не превратилась в неопрятность, следите за состоянием аксессуаров и обуви. Также важно уделять внимание мелочам: правильное окрашивание бровей поможет "собрать" лицо, если вы решили придерживаться минимализма в остальном макияже.

Ремень как центр композиции

Массивный ремень с крупной пряжкой — еще один способ расставить точки в образе. Он фиксирует талию, визуально разделяя объемный жакет и прямые джинсы. В 2026 году популярны модели в винтажном стиле, которые напоминают об эстетике восьмидесятых, но в современном исполнении.

"Ремень — это не просто функциональный предмет, это маркер стиля. В этом сезоне мы рекомендуем выбирать модели с выраженным характером, которые станут главным визуальным центром", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Не забывайте о правильном уходе за вещами: своевременная защита одежды от моли и правильное хранение кожаных аксессуаров продлят жизнь вашим любимым ремням и жакетам на долгие годы.

Ответы на популярные вопросы о стиле

Как выбрать идеальный жакет для носки с джинсами?

Выбирайте модели оверсайз или классического прямого кроя. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы держать форму. Обращайте внимание на линию плеча — она должна сидеть четко, даже если сам жакет свободный.

Можно ли носить жакет с кедами?

Да, это классика повседневного стиля. Чтобы образ выглядел более статусным, выбирайте минималистичные кожаные кеды без лишних логотипов.

Подходит ли такой образ для вечернего выхода?

Абсолютно. Достаточно сменить базовую футболку на шелковый топ, добавить туфли на каблуке и яркую помаду. Акцентная сумка также поможет завершить вечерний туалет.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.