Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Никитина

Один оттенок — и лицо выглядит моложе: губы становятся главным секретом свежести

Моя семья » Красота и стиль

Весенний сезон 2026 года привносит в индустрию красоты долгожданное обновление, смещая фокус с графичных линий на мягкость и чувственность. После затяжного периода доминирования акцентов на верхнюю часть лица, внимание мировых стилистов и визажистов вновь приковано к губам. Новые веяния диктуют отказ от жестких рамок в пользу индивидуальности и естественного объема.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Никитина is licensed under publiс domain
Современные женщины всё чаще ищут решения, которые позволяют выглядеть свежо без эффекта чрезмерной накрашенности. В этом контексте трансформируются не только предпочтения в палитре, но и сами формулы продуктов. На смену классическим плотным текстурам приходят гибридные средства, сочетающие в себе уход и деликатный пигмент.

Мягкая палитра: от розового до ягодного

Главным лейтмотивом весны становится отказ от агрессивных темных цветов. Классические бордовые и глубокие сливовые оттенки, правившие бал в прошлых сезонах, постепенно отходят на второй план. Им на смену приходят легкие нюдовые, нежно-розовые и натуральные ягодные тона. Основная задача такого макияжа — подчеркнуть природную красоту, а не перекрыть её плотным слоем косметики.

Особое внимание уделяется технике нанесения. Вместо четко очерченного рта в моде "размытые" контуры, которые создают иллюзию естественной припухлости. Для достижения такого эффекта специалисты рекомендуют использовать карандаш, максимально приближенный к натуральному цвету каймы. Важно помнить, что общая архитектура лица должна оставаться гармоничной, а губы — лишь мягко дополнять образ.

"Весна 2026 года ставит под сомнение привычные правила макияжа: если раньше акцент делали на глаза, то теперь именно губы становятся главным инструментом для выражения индивидуальности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Возвращение 90-х и эффект морозного сияния

Ностальгия по эстетике конца прошлого века продолжает диктовать свои условия. В 2026 году это проявляется в триумфальном возвращении сияющих и "морозных" текстур. Однако современная интерпретация исключает излишнюю театральность. Теперь перламутровый блеск соседствует со сдержанным оформлением остального лица. Например, дополнить такие губы может тушь бургунди, которая делает взгляд мягче, не перетягивая на себя всё внимание.

Для создания актуального образа визажисты используют комбинации продуктов. Сначала наносится матовая база, а в центр губ добавляется капля сияющего блеска или хайлайтера. Это позволяет избежать эффекта "кукольности" и придать губам современный, объемный вид. Такой подход отлично вписывается в концепцию естественного макияжа, который остается востребованным у женщин любого возраста.

Тренд Особенности нанесения
Размытый контур Растушевка карандаша пальцем или кистью
Морозный блеск Акцент только на центр нижней губы
Ягодный тинт Эффект "зацелованных" губ без четких границ

Бронзовый минимализм и универсальность

Бронзовая гамма переживает новый виток популярности. Теплые песочные, золотистые и медные оттенки становятся универсальным решением для весеннего макияжа. Женщины всё чаще отдают предпочтение многофункциональным продуктам, которые можно использовать одновременно для губ, щек и век. Это не только экономит время, но и создает стильную монохромность образа.

"Бронзовые и золотистые оттенки делают лицо свежим и отдохнувшим, а минимализм в макияже становится не только трендом, но и ответом на ритм современной жизни", — отметил в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Бронзовые губы идеально сочетаются с одеждой из натуральных материалов, таких как замшевый жакет, создавая целостный и дорогой имидж. Такой выбор особенно актуален для деловых встреч или прогулок по весеннему городу, когда хочется выглядеть элегантно, но непринужденно.

Влажный финиш и ягодные текстуры

Для любительниц ярких акцентов весна 2026 предлагает полупрозрачные ягодные и малиновые текстуры. Важное условие — влажный финиш, который имитирует здоровое сияние кожи. В отличие от плотных матовых помад, такие средства не перегружают лицо и не подчеркивают возрастные изменения, что особенно ценится в лифтинг-макияже.

"Если раньше в моде были крайности — ультраматовые или глянцевые губы, — то сейчас в тренде здоровый блеск и ощущение комфорта", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Использование ягодных тинтов позволяет добиться эффекта природного румянца на губах. В сочетании с выразительным взглядом, где может быть использована черная подводка в умеренном количестве, такой макияж выглядит актуально и смело. Главное правило — соблюдать баланс и не забывать об общем уходе за внешностью.

Ответы на популярные вопросы о трендах для губ 2026

Какой оттенок губ будет самым модным весной 2026 года?

В лидерах мягкие розовые, ягодные и теплые бронзовые тона. Основной тренд — естественность и чистота цвета.

Стоит ли продолжать использовать матовые помады?

Матовые текстуры остаются, но они стали более "живыми" и комфортными. Часто их сочетают с капелькой блеска для придания объема.

Как подобрать карандаш под новые тренды?

Лучше выбирать карандаш в тон губ, а не в тон помады, и тщательно растушевывать его, избегая строгих графичных линий.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, визажист Анастасия Коршунова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова
Автор Дарья Никитина
Дарья Никитина — эксперт по уходовой косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы визаж макияж красота косметика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.