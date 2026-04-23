Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Бурова

Корни больше не выдают возраст: быстрый способ скрыть седину без салона

Моя семья » Красота и стиль

Седина — это естественный процесс, с которым сталкиваются многие женщины, однако появление серебристых нитей в волосах часто вызывает желание немедленно их скрыть. Бесконечный цикл салонных процедур не только нагружает бюджет, но и может негативно сказываться на состоянии локонов. Ситуация усложняется, когда корни отрастают уже через неделю после визита к мастеру, а времени на полноценное окрашивание катастрофически не хватает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сегодня в индустрии красоты наметился глобальный тренд на упрощение рутины. Женщины всё чаще выбирают восстановление волос вместо агрессивного химического воздействия. Поиск быстрых и безопасных методов маскировки стал приоритетом для тех, кто ценит свое время и хочет сохранить здоровье кожи головы. Одним из самых неожиданных, но эффективных решений стал лайфхак с использованием обычной декоративной косметики.

Суть экспресс-метода маскировки

Секрет стилистов заключается в использовании матовых теней для век. Этот метод идеально подходит для быстрой тонировки отросших корней или отдельных прядей. В отличие от перманентной краски, тени ложатся на поверхность волоса, создавая плотный цветовой барьер, который визуально сливается с общим тоном прически. Процедура занимает не более трех минут и не требует специальных навыков, что делает её незаменимой при подготовке к важной встрече или мероприятию.

Для нанесения достаточно отделить прядь, набрать пигмент на плотную кисть или ватную палочку и аккуратно "припудрить" зону седины. После этого следует слегка расчесать волосы, чтобы распределить частицы теней. Этот прием активно используется профессионалами, когда нужно быстро подготовить модель к съемке, не прибегая к салонному сервису. Важно понимать, что для достижения естественного эффекта необходимо использовать именно матовые текстуры без шиммера и блесток.

"Метод с тенями — это отличное временное решение. Он позволяет отложить поход к мастеру и дает волосам необходимый отдых от окислителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Как правильно подобрать оттенок

Правильный выбор цвета — залог того, что маскировка останется незаметной для окружающих. Стилисты рекомендуют ориентироваться на текущий цвет ваших волос у корней. Иногда может потребоваться смешивание двух цветов для получения максимально естественного результата. Например, для создания сложного серо-коричневого оттенка можно комбинировать холодный бежевый и графитовый тона.

Цвет волос Рекомендуемый оттенок теней
Светлый блонд Пепельный, светло-бежевый
Русый / Шатен Тауп, серо-коричневый, карамельный
Темный / Брюнет Тёмный шоколад, графит

Если вы привыкли использовать натуральное окрашивание волос, такие как хна или басма, подбор теней может быть чуть сложнее из-за специфического подтона. В таких случаях стоит обратить внимание на палетки с теплыми медными или коричневыми пигментами. Главное — отсутствие глянцевого финиша, который может выдать присутствие косметики на волосах.

Преимущества и безопасность способа

Главным достоинством "косметической" маскировки является отсутствие вреда. Обычные краски содержат аммиак или его заменители, которые при частом использовании истончают структуру. Тени же абсолютно инертны по отношению к стержню волоса. Это особенно важно, если вы стремитесь к тому, чтобы отрастить волосы и сохранить их густоту.

"Использование теней для маскировки корней — это не только быстро, но и безопасно для кожи головы. Это предотвращает пересушивание и раздражение, которые часто возникают после классического окрашивания", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Кроме того, данный метод позволяет экспериментировать. Если оттенок не подошел, его легко удалить, просто помыв голову обычным шампунем. Для лучшего очищения можно использовать метод, при котором пищевая сода для волос добавляется в средство для мытья — это поможет глубоко очистить кожу головы от остатков сухого пигмента и средств стайлинга.

Дополнительные советы по уходу за сединой

Для тех, кто решил не маскировать седину, а сделать её частью своего имиджа, важно помнить о правильном подборе техник. Иногда окрашивание седых волос может преобразить образ, сделав его более современным и молодым. Если же вы часто находитесь на открытом воздухе, не забывайте про защиту от солнца для волос, так как седые пряди лишены естественного пигмента меланина и быстрее повреждаются ультрафиолетом.

"Седина меняет структуру волоса, делая его более пористым. В домашних условиях полезно использовать маски, например, маски со специями или маслами, чтобы напитать локоны и придать им блеск", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Чтобы ваш образ всегда выглядел целостным, уделяйте внимание деталям. При маскировке седины тенями можно также придать волосам легкий аромат. Правильное нанесение духов на волосы поможет создать завершенный и элегантный имидж, подчеркивающий ваш статус и ухоженность.

Ответы на популярные вопросы о маскировке седины

Не осыпаются ли тени с волос в течение дня?

Если использовать матовые тени мелкого помола и слегка зафиксировать результат лаком для волос слабой фиксации, пигмент будет держаться до следующего мытья головы. Главное — избегать лишних прикосновений к закрашенным участкам.

Можно ли использовать этот метод во время дождя?

Тени — это сухой пигмент, поэтому при сильном намокании они могут смыться. В дождливую погоду лучше использовать головной убор или зонт, чтобы сохранить эффект маскировки.

Подходят ли для этих целей тени для бровей?

Да, тени для бровей часто имеют еще более натуральную гамму и хорошую стойкость. Они отлично подходят для проработки корней волос, особенно у брюнеток и шатенок.

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Анастасия Бурова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы уход за волосами
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.