Юлия Фомина

Яркий акцент образа: главные тренды летнего педикюра в сезоне 2026 года

Лето 2026 года уверенно смещает акценты в мире нейл-дизайна. Если раньше педикюр чаще оставался классическим и сдержанным, то теперь он становится полноценной частью стильного образа. Мастера отмечают: клиенты всё чаще выбирают яркие, необычные и даже смелые решения, которые подчёркивают индивидуальность и дополняют тренды 2026 года.

Педикюр в босоножках

Главный тренд сезона — уход от банальных цветов в сторону интересных оттенков, эффектов и текстур. При этом актуальны как выразительные варианты, так и деликатная естественность. Разберёмся, какие именно цвета педикюра будут на пике популярности этим летом и как они сочетаются с общим направлением на тренды обуви 2026.

Коралловый глянец и неоновое омбре

Коралловый оттенок снова возвращается в моду, но теперь в более насыщенной и глянцевой интерпретации. Он сочетает в себе оранжевые и розовые нотки, благодаря чему выглядит живо и свежо. Это идеальный выбор для активного отдыха, когда модные образы с флисом или легким трикотажем требуют яркого цветового пятна.

"Коралл — это цвет-хамелеон. Он одинаково хорошо смотрится и на пляже, и в городской среде, создавая правильный контраст с кожей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Градиенты из ярких неоновых оттенков — еще один заметный тренд. Плавные переходы между розовым и оранжевым создают визуальную глубину. Однако стоит помнить, что яркость требует идеального состояния ногтевой пластины, поэтому профессиональный уход за ногтями остается приоритетом перед нанесением цвета.

Новая классика: перламутр и современный френч

Перламутровые покрытия создают мягкое сияние, которое выглядит дорого и аккуратно. Этот вариант подойдет тем, кто ценит сдержанную роскошь. Такой педикюр идеально перекликается с эстетикой, которую демонстрирует Московская неделя моды: сочетание традиций и футуристического блеска.

Стиль педикюра Главная особенность 2026
Современный френч Цветная линия "улыбки" (металл, неон)
Перламутр Полупрозрачная текстура с холодным блеском
Молочный белый Отсутствие резкого контраста, эффект крема

Французский педикюр становится более креативным. Вместо привычной белой линии используются модные аксессуары в виде микро-дизайна или цветных акцентов. Это позволяет сохранить элегантность, не жертвуя актуальностью образа.

Ягодные оттенки и хромированный эффект

Цвета, вдохновлённые природой — вишнёвый, малиновый, ежевичный — добавляют образу глубины. Они универсальны и прекрасно подчеркивают загар. Важно учитывать, что насыщенные темные цвета требуют безупречного выполнения, так как любая ошибка мастера будет сразу заметна.

"Насыщенные ягодные тона требуют не менее тщательного внимания к деталям, чем кожа лица. Регулярные ванночки и масла помогут сохранить эффект салонного ухода", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Металлические покрытия и хромированная втирка продолжают удерживать позиции. В этом сезоне они становятся более многослойными. Оттенки варьируются от холодного серебра до тёплой бронзы, что делает педикюр по-настоящему футуристичным.

Минимализм: прозрачный серый и фисташковый

Полупрозрачный серый оттенок — находка для любителей минимализма. Он выглядит аккуратно и легко сочетается с любой обувью. Такой цвет гармонирует со здоровым и ухоженным видом, которого помогают достичь современные советы косметолога по общему уходу за телом.

Мягкий фисташковый зелёный — один из самых неожиданных трендов. Он добавляет образу лёгкости и свежести, не перегружая его. Это отличный выбор для тех, кто ищет альтернативу привычному нюду.

Что важно учитывать при выборе педикюра

Мастера напоминают, что даже самый трендовый цвет не спасет ситуацию, если проигнорирована гигиена. Качественная форма и ухоженная кожа стоят на первом месте. Летом кожа стоп подвергается агрессивному воздействию солнца и открытой обуви, поэтому увлажнение становится обязательным ритуалом.

"Здоровье ногтей начинается не с покрытия, а с общего состояния организма. Точно так же, как регулярный массаж головы влияет на волосы, уход за стопами определяет долговечность педикюра", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о летнем педикюре

Как долго держится педикюр с втиркой?

При использовании качественного топового покрытия хромированный эффект сохраняется от 3 до 4 недель без потери блеска.

Можно ли делать неоновый педикюр на короткие ногти?

Да, яркие неоновые цвета отлично смотрятся на короткой форме "мягкий квадрат", визуально делая пальцы более аккуратными.

Какой цвет лучше всего скрывает дефекты ногтевой пластины?

С этой задачей лучше всего справляются плотные молочные и мягкие белые оттенки, а также перламутровое напыление.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, нейл-эксперт Инна Серова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Юлия Фомина
Юлия Фомина — мастер ногтевого сервиса, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки
Китайские автомобили сдают позиции, но остаются на вершине продаж в России
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Домашние животные
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга
Эффектные, но покладистые: какие растения заменят привычные ромашки в вашем саду
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей
Яркий акцент образа: главные тренды летнего педикюра в сезоне 2026 года
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора
Усталость от однообразия: как винтажные детали обуви захватывают подиумы 2026
