Вместо грубых курток — облако нежности: секрет самого комфортного образа этой весны

В текущем весенне-летнем сезоне элегантный спорт-шик претерпевает серьезную трансформацию. На смену привычному трикотажу, худи и массивным бомберам приходит новая эстетика, вдохновленная активным образом жизни и загородными прогулками. Стилисты и модные дома единогласно делают ставку на практичность, предлагая интегрировать в городской гардероб элементы outdoor-стиля.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Уютный зимний образ с тёплым флисом

Главным фаворитом 2026 года стала флисовая кофта — вещь, которая еще недавно ассоциировалась исключительно с походами или занятиями спортом. Сегодня этот мягкий и уютный предмет одежды уверенно вытесняет более жесткие формы верхней одежды. Спортивный стиль в одежде перестал быть утилитарным, превратившись в мощный инструмент создания актуальных повседневных образов.

Почему аутдор-эстетика победила подиумы

Тренд на комфорт окончательно закрепился в индустрии, заставляя дизайнеров пересматривать актуальные фасоны и материалы. Переход к использованию флиса обоснован его исключительной универсальностью: он легкий, теплый и идеально вписывается в концепцию мобильного городского жителя. Топ-модели и инфлюенсеры все чаще выбирают флисовые толстовки для повседневных выходов, сочетая их с базовыми черными легинсами.

"Флисовая кофта в 2026 году — это не признак лени, а признак осведомленности о трендах. Важно лишь правильно подобрать аксессуары, чтобы образ не выглядел так, будто вы только что вышли из спортзала", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

При выборе такой вещи важно определиться с ее функциональной нагрузкой. Для создания акцента подойдут модели с контрастными вставками или яркими принтами, а для базового гардероба — варианты в нейтральной гамме. Качественный флис отлично дополняет сочетание джинсов и уютного трикотажа, становясь связующим звеном в многослойном комплекте.

Секрет популярности: от подиумов до стритстайла

Успех флиса во многом обязан крупным брендам. Модный дом Miu Miu под руководством Миуччи Прада мастерски интегрирует подобные вещи в свои коллекции, делая их объектом желания для миллионов покупателей. Эклектика стала ключом к пониманию современной моды, где женские брюки классического кроя могут соседствовать с подчеркнуто спортивным "верхом".

Стиль Рекомендуемое сочетание Городской кэжуал Флис + широкие джинсы + лоферы Женственный шик Флис + атласная юбка-миди + ботильоны Спортивный минимализм Удлиненная кофта + плотные легинсы + кроссовки

Фэшн-инфлюенсеры доказывают, что флис подходит не только для прогулок в парке. Его можно увидеть в кафе на встречах с подругами или даже на светских мероприятиях с определенным дресс-кодом. Это подтверждает, что модные лоферы и другие элементы "дорогого" стиля прекрасно уживаются с мягкой ворсистой фактурой.

Как носить флис и выглядеть дорого

Для создания статусного образа стоит обратить внимание на цветовую палитру. Глубокие, спокойные оттенки — графитовый, молочный, бордовый — мгновенно делают вещь визуально благороднее. В такой гамме флисовая кофта выглядит как полноценная альтернатива кашемировому джемперу или жакету.

"Чтобы образ с флисом не казался перегруженным, выбирайте модели прямого силуэта. В сочетании с шелковыми тканями это создает интересную игру контрастов, которая всегда привлекает внимание", — отмечает имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Аксессуары играют не последнюю роль. Миниатюрная кожаная сумка, минималистичные украшения и правильные очки способны превратить обычную кофту в основу стритстайл-лука. Важно сохранять баланс: если флис яркий (синий, фуксия или красный), то все остальные детали должны быть выдержаны в нейтральной зоне.

Игра фактур и многослойность

Многослойность — это прием, который позволяет носить флис в любую погоду. Он отлично помещается под объемный тренч, кожаный плащ или свободный жакет. Воротник-стойка не только защищает от ветра, но и добавляет образу структурности, что особенно важно при использовании мягких материалов.

"Сочетание разных фактур — кожи, замши и флиса — делает аутфит сложнее. Это идеальный вариант для тех, кто ценит практичность, но не готов жертвовать стилем", — подчеркивает fashion-блогер Яна Климова.

В весенне-летний период флисовые кофты становятся лучшими спутниками для вечерних прогулок. Они легко заменяют кардиганы и даже легкие куртки, обеспечивая необходимый уют без лишнего объема. Главное — не бояться экспериментировать и внедрять элементы активного стиля в привычную городскую среду.

Ответы на популярные вопросы о флисовой одежде

С чем носить флисовую кофту, чтобы не выглядеть как в походе?

Сочетайте ее с контрастными по стилю вещами: классическими брюками, атласными юбками или женственной обувью. Добавляйте статусную сумку и украшения.

Актуальны ли яркие цвета для этого тренда?

Да, флис может быть ярким акцентом. Синий, бордо или фуксия отлично смотрятся в паре с бежевой или серой базой.

Можно ли носить флис в офис?

В компаниях с расслабленным дресс-кодом — вполне, если кофта выполнена в нейтральном цвете и носится с прямыми брюками и лоферами.

